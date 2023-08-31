Hantec تحتفل بمرور 33 عامًا من النجاح والتوسع العالمي مع مزيد من النمو في أفريقيا

هونغ كونغ، 31 أغسطس 2023 /PRNewswire/ -- Hantec Group، الرائدة في عالم التداول، تحتفل اليوم بالذكرى السنوية الثالثة والثلاثين لتأسيسها كلاعب رئيسي في الصناعة المالية. تعمل الـ Group في 19 مدينة تحت عائلتها المكونة من ثلاث علامات تجارية - Hantec Financial و Hantec Markets و Gaitame Finest - وهي بمثابة منارة للابتكار والخبرة والالتزام بنجاح المتداولين.

لا تعزز الذكرى وجودها العالمي فحسب، بل تبشر أيضًا بمزيد من التوسع الكبير في السوق الأفريقية، مما يؤكد مهمة الـ Group المتمثلة في إبقاء المتداولين في صدارة المشهد التجاري الديناميكي.

ثلاثة عقود من الخبرة في التداول

لأكثر من ثلاثة عقود، قد قادت Hantec صناعة التداول موفرةً أدوات وموارد ورؤى متطورة تمكّن المتداولين على جميع المستويات. وقد أدى التزامها بالتميز إلى تعزيز الثقة مع المتداولين في جميع أنحاء العالم، والتي تغطي أكثر من 61 دولة.

"نحتفل بهذا الإنجاز المذهل لأكثر من 30 عامًا في صناعة التداول. وقال Freddy Lau، الرئيس التنفيذي لـ Hantec Group: "يعكس نجاحنا العمل الجاد والتفاني والثقة من عملائنا وشركائنا الذين دعمونا".

يمثل توسع Hantec في إفريقيا خطوة مهمة في استراتيجيتها للنمو العالمي. من خلال وضع قدم في أفريقيا في عام 2017، تحتضن هذه الخطوة الفرصة لتمكين المتداولين الأفارقة ومساعدة الوسطاء المعرفين في الاستفادة من الارتفاع السريع للمتداولين في القارة، وإنشاء مكتب آخر مؤخرًا في رواندا. من خلال فهم التحديات والفرص الفريدة في أفريقيا، تقدم Hantec حلولًا مصممة خصيصًا تحدث تأثيرًا دائمًا.

من خلال توفير أحدث منصات التداول والموارد وتحليلات الخبراء، تظل Hantec ملتزمة بتمكين المتداولين. مع وجود عالمي في جميع مدن العالم، فإنه يقدم رؤى محلية مع الحفاظ على منظور عالمي.

بينما تحتفل Hantec بتاريخها وتتصور النمو والابتكار، يظل التزامها بالحفاظ على المتداولين - دائمًا خطوة واحدة إلى الأمام في عالم التداول. لا يعني التوسع في أفريقيا علامة فارقة فحسب، بل أيضًا وعدًا بالتميز والتمكين عبر الحدود.

نبذة عن Hantec Group

Hantec Group هي مؤسسة شاملة لها وجود عالمي في 40 مؤسسة في 19 مدينة. Hantec هو اسم مشهور في صناعة التداول، ويضم أكثر من 30 عامًا من الخبرة في تزويد المتداولين بأحدث الأدوات والموارد والرؤى. مع وجود عالمي يمتد عبر المدن في جميع أنحاء العالم و 12 ترخيصًا تنظيميًا، تلتزم العلامة التجارية بمهمتها المتمثلة في إبقاء المتداولين في طليعة عالم التداول الديناميكي.

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