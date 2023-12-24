Hard Rock International تضع حجر الأساس لِـ Hard Rock Hotel & Casino Athens

ملحوظة للمحرّر: قم بتنزيل صور حفل وضع حجر الأساس لِـHard Rock Hotel & Casino Athens من هنا .

أثينا، اليونان، 23 دجنبر/كانون الأول 2023 /PRNewswire/ -- اليوم، احتفلت Hard Rock International ومجموعة GEK TERNA ومجتمع أثينا بوضع حجر الأساس للمنتجع الفاخر والكازينو في قلب ريفيرا أثينا. تضمن الحدث الرائد احتفالاً تذكاريًا بالمجرفة في مطار هيلينيكون التاريخي. تم إجراء الحفل التالي في مركز Hellinikon Experience Center وضم المديرين التنفيذيين لشركة Hard Rock International، والمديرين التنفيذيين لمجموعة GEK TERNA، ومسؤولين من الحكومة اليونانية، وكبار الشخصيات السياسية وقادة المجتمع المحلي.

Hard Rock International Chairman Jim Allen with Greek political dignitaries, key members from development partner Gek Terna and local dignitaries break ground in Athens for Hard Rock Hotel & Casino Athens, scheduled to open in 2027.

سيكون Hard Rock Hotel & Casino Athens أول منتجع متكامل من نوعه في أوروبا القارية وسيكون بمثابة محرك اقتصادي للترفيه والسياحة في مدينة أثينا. من المتوقع افتتاح المنتجع في عام 2027، وسيكون وجهة فريدة من نوعها، تجمع بين فندق راقٍ، وقاعة ألعاب عالمية المستوى، ومساحة رائدة للاجتماعات والمؤتمرات، ومكان ترفيهي على أحدث طراز، وأطعمة ومشروبات مشهورة عالميًا، مجمع Rock Spa® and Pool Complex الفاخر وممشى التجزئة الراقية.

يعد مشروع البناء الذي تبلغ تكلفته 1.5 مليار يورو بمثابة منشأة حديثة من المتوقع أن توفر 3000 فرصة عمل في مجال البناء و3000 وظيفة دائمة لن تحفز الاقتصاد المحلي في أثينا فحسب، بل سيكون لها أيضًا تأثير إيجابي فوري على الاقتصاد اليوناني أيضًا.

قال جيم ألين، رئيس مجلس إدارة Hard Rock International: "اليوم هو يوم خاص للغاية حيث نحتفل بهذه المناسبة الهامة لجلب علامتنا التجارية الفريدة من نوعها للترفيه العالمي إلى أثينا". "نحن ممتنون لجميع القادة السياسيين وشركائنا في Gek Terna وشعب أثينا لدعمهم لنا ولهذا المشروع."

يضم Hard Rock Hotel & Casino Athens كازينو نابض بالحياة يتكون من 180 طاولة و1500 آلة قمار وبرج يتكون من 1100 غرفة ضيوف و15 خيارًا لتناول الطعام. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن المشروع مسرح Hard Rock Live الذي يتسع لـ 3000 مقعد مع غرفة وقوف تتسع لـ 4000 ضيف وRock® Spa وBody Rock Fitness.

مستوحاة من تراث أثينا وثقافتها الغنية، فضلاً عن المناظر الطبيعية الجميلة للبحر الأبيض المتوسط، تتوسع هذه الوجهة الفريدة من نوعها مع حضور Hard Rock المتزايد في أوروبا. يمثل التزام Hard Rock ومجموعة GEK TERNA بهذا المشروع الرؤية المشتركة مع الحكومة اليونانية وشركة Lamda Development لتحويل مطار هيلينيكون التاريخي إلى عملية إعادة تطوير عالمية المستوى من شأنها أن تزيد من تعزيز المدينة وصناعة السياحة في اليونان.

صرح السيد جورج بيريستيريس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة GEK TERNA: "يسعدنا أنه بالتعاون مع شركة رائدة عالميًا في هذا القطاع، Hard Rock International، فإننا نحقق استثمارًا أعلى بكثير من قيمته الاسمية الكبيرة بالفعل، مما يوفر لليونان مشروعًا تنمويًا سيكون بمثابة نقطة مرجعية للمنتج السياحي لبلدنا على المستوى الدولي، وسيوفر فرص عمل لآلاف الأشخاص ويحقق إيرادات كبيرة للميزانية الوطنية. مشروع ذو قيمة مضافة محلية عالية، كما كانت تقصد دائمًا جميع استثماراتنا. " وتابع السيد بيريستيريس قائلا: "لم يعد مجمع Integrated Resort Complex في هيلينيكون وعدًا أو رؤية أو خطة. إنه مشروع يجري بناؤه بالفعل، ويثبت عمليا أننا ننفذ التزاماتنا".

نبذة عن Hard Rock®:

تعد Hard Rock International (HRI) واحدة من أكثر الشركات شهرة عالميًا مع أماكن في أكثر من 70 دولة تمتد عبر 300 موقع تشمل الفنادق المملوكة/المرخصة أو المدارة والكازينوهات وRock Shops® وأماكن الأداء الحي والمقاهي. وأطلقت هارد روك إنترناشيونال أيضًا مشروعًا مشتركًا يسمى هارد روك ديجيتال في عام 2020، وهو كتاب رياضي عبر الإنترنت وكتاب رياضي للبيع بالتجزئة ومنصة ألعاب عبر الإنترنت. تمتلك هارد روك، بدءًا من جيتار إيريك كلابتون، أكبر وأغلى مجموعة في العالم من التذكارات الموسيقية الأصيلة بأكثر من 87,000 قطعة، والتي يتم عرضها في فروعها حول العالم. في عام 2023، تم تكريم Hard Rock Hotels من قبل JD Power's North America Hotel Advisory Index Study باعتبارها العلامة التجارية الأولى لفنادق Upper Upscale في رضا الضيوف المتميز للمرة الرابعة على مدى السنوات الخمس الماضية. تم تكريم Hard Rock أيضًا من قبل Forbes من بين أفضل أرباب العمل في العالم، بالإضافة إلى أفضل أرباب العمل للنساء والتنوع والخريجين الجدد، وأفضل العلامات التجارية للتأثير الاجتماعي، وخدمة العملاء عالية الأداء، وصاحب عمل كبير في السفر والترفيه، وصناعة الألعاب والترفيه. أصبحت HRI أول شركة ألعاب مملوكة للقطاع الخاص تم تعيينها كأفضل شركة مُدارة في الولايات المتحدة من قبل Deloitte Private و The Wall Street Journal في عام 2021، ومنذ ذلك الحين تم تكريمها ثلاثة أضعاف. في حفل توزيع جوائز الألعاب العالمية لعام 2022، تم اختيار Hard Rock كأفضل مشغل أرضي لهذا العام للمرة الثانية خلال أربع سنوات. في عام 2021، حصلت Hard Rock Hotels & Casinos على المركز الأول في استطلاع الرضا التنفيذي لألعاب الكازينو الذي أجرته شركة Bristol Associates Inc. ومجموعة Spectrum Gaming Group لمدة ست من السنوات السبع الماضية. تحمل Hard Rock International حاليًا درجات استثمار من وكالات تصنيف الاستثمار الأولية: S&P Global Ratings (BBB) وFitch Ratings (BBB). لمزيد من المعلومات حول شركة Hard Rock International، قم بزيارة www.hardrock.com أو shop.hardrock.com .

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