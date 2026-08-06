شركة Hard Rock Cafe وشركة ®Coca-Cola يطلقان مسابقة Hard Rock Rising الموسيقية للفنانين الصاعدين

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هوليوود، فلوريدا، 6 أغسطس 2026 /PRNewswire/ -- أطلقت Hard Rock Cafe وCoca-Cola اليوم مسابقة Hard Rock Rising. تمتد المسابقة الموسيقية عبر 34 دولة و64 فرعًا من Hard Rock Cafe، لتمنح الفنانين الصاعدين نقطة انطلاق لمسيرتهم المهنية.

على مدار أكثر من خمسة عقود، اعتلى مسارح Hard Rock Cafe فنانون صاعدون تحولوا إلى نجوم، إلى جانب أساطير الموسيقى. كما بنت Coca–Cola منصة عالمية للموسيقيين من خلال Coke Studio L.A. Live. اليوم، تتعاون العلامتان التجاريتان لمساعدة المغنين وكتّاب الأغاني، والفرق الموسيقية، ومنسقي الأغاني (DJ) على إطلاق مسيراتهم الفنية.

Rising artists worldwide can enter Hard Rock Rising for a grand prize including a Coke Studio recording session, $10,000, a Hard Rock Orlando performance and more.

تُقام مسابقة Hard Rock Rising في شكل سلسلة من العروض الموسيقية داخل فروع Hard Rock Cafe المشاركة. ويتأهل الفنانون من جولة إلى أخرى بناءً على تصويت الجمهور المحلي. ثم يختار فريق Coke Studio فائزًا واحدًا بالجائزة الكبرى، يحصل على جلسة تسجيل احترافية، وجائزة نقدية بقيمة 10,000 دولار أمريكي، وفرصة لتقديم عرض مباشر في Hard Rock Orlando وأكثر من ذلك.

يستمر باب التقديم للفنانين حتى 18 أغسطس، فيما تُقام جولات المنافسة المباشرة في 2 و9 و16 و23 سبتمبر. سيُعلن عن الفائز العالمي في 5 أكتوبر.

قال Eric Martino، رئيس Hard Rock Cafe وقطاع التجزئة في Hard Rock International: "لطالما جمعت مطاعم Hard Rock Cafe الناس من خلال قوة الموسيقى، عبر استضافة الفنانين المحليين، وفعاليات الميكروفون المفتوح، ومسابقات Battle of the Bands (معركة الفِرق الموسيقية)، إلى جانب مقتنيات الثقافة الشعبية". "تُعد مسابقة Hard Rock Rising امتدادًا طبيعيًا لهذه الرسالة الهادفة إلى تمكين الفنانين الصاعدين من تقديم موسيقاهم الأصلية. وبالتعاون مع Coca–Cola، نفخر بتوفير منصة تتيح للموسيقيين أن يُشاهَدوا ويُسمَعوا ويُحتفى بهم داخل مجتمعاتهم المحلية، وللفائز، على مستوى العالم".

يقود فريق Coke Studio المنتج التنفيذي Rob Rettberg، الحاصل على عدة أسطوانات بلاتينية والمرشح لجوائز GRAMMY وJuno.

قال Rettberg: "تستفيد هذه الشراكة من الانتشار الواسع والمسارح الأيقونية التي تتميز بها Hard Rock، مع توظيف خبرات Coke Studio في الإنتاج لتحويل الموسيقيين الموهوبين إلى الجيل القادم من فناني التسجيل".

تحظى المسابقة بدعم حملة متكاملة تحمل هوية Hard Rock Rising، تشمل قائمة طعام محدودة المدة تضم كوكتيلات مُحضّرة باستخدام منتجات Coca–Cola، إلى جانب مجموعة من المنتجات التذكارية المتاحة في متاجر ®Rock Shops وعلى متجر shop.hardrock.com.

في إطار توسيع الاحتفاء بالموسيقى والتعبير عن الذات إلى ما بعد خشبة المسرح، تتعاون Hard Rock مع Cult of Individuality، وهي علامة تجارية لأزياء الشارع تشتهر بجذورها المرتبطة بثقافة الموسيقى. ستطلق العلامتان معًا قميصًا خاصًا يحمل شعار Hard Rock Rising، بالإضافة إلى مجموعة ملابس مشتركة تحمل هويتيهما.

يمكن للفنانين الراغبين في المشاركة التقدم بطلباتهم حتى 18 أغسطس. يشترط أن يتضمن كل طلب أغنيتين أصليتين. لتسليم الطلبات، والقواعد، وتفاصيل المسابقة، وقائمة فروع Hard Rock Cafe المشارِكة، يُرجى زيارة الموقع: cafe.hardrock.com/hard-rock-rising.