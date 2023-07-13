Hard Rock يدخل المرحلة التالية من الشراكة مع ليونيل ميسي مع إطلاق ساندوتش ميسى تشيكن الجديد

متوفر الآن عالميًا في مواقع مقهى Hard Rock ويمكنك اختيار فنادق وكازينوهات Hard Rock عبر خدمة تناول الطعام في الغرف

Hard Rock International is once again teaming up with global brand ambassador, Lionel Messi, to launch a namesake menu item - the Messi Chicken Sandwich, “Made For You by Leo Messi”. Hard Rock International is once again teaming up with global brand ambassador, Lionel Messi, to launch a namesake menu item - the Messi Chicken Sandwich, “Made For You by Leo Messi”.

هوليوود، فلوريدا، 13 يوليو 2023 /PRNewswire/ -- تتعاون Hard Rock International مرة أخرى مع السفير العالمي للعلامة التجارية، ليونيل ميسي، لإطلاق عنصر جديد في القائمة يحمل اسم ليو ميسي نفسه - ساندوتش ميسى تشيكن،. " صنعه ليو ميسي خصيصًا لأجلك ". تم توقيت إطلاق ساندويتش تشيكن الجديد "بطريقة الميلانيسا" بشكل مثالي مع دخول ميسي التاريخي إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم والأهم من ذلك، وصوله إلى جنوب فلوريدا، موطن فندق Guitar الشهير داخل فندق وكازينو Seminole Hard Rock، هوليوود. ابتداءً من اليوم، يمكن لعشاق الطعام وكرة القدم وعشاق الرياضة في جميع أنحاء العالم طلب ساندويتش ميسي تشيكن في مواقع مقهى Hard Rock وفنادق وكازينوهات Hard Rock عبر خدمة تناول الطعام في الغرف.

وصرح ليونيل ميسي، نجم كرة القدم المشهور عالميًا والأيقونة العالمية في كرة القدم، قائلاً: "يسعدني أن أعرف العالم بأكمله على نكهات بلدي من خلال إطلاق ساندويتش تشيكين بتوقيعي، والمستوحى من أحد أطباقي المفضلة، الميلانيسا". وأضاف: "ولم يكن هناك شريك أفضل من Hard Rock International لتحقيق هذا الحلم. كأي زميل عظيم في الفريق، كان Hard Rock إلى جانبي في جميع مراحل حياتي التاريخية، ولا أطيق انتظار أن يتذوق مشجعي في جميع أنحاء العالم إحدى الأطعمة المفضلة لدي منذ طفولتي والتي لا أزال عند تناولها في أي مكان في العالم أشعر كأنني في بيتي".

ساندويتش ميسي تيشكن مستوحى من حب ميسي للميلانيسا، وهي إحدى الأطعمة الأساسية في الأرجنتين. وتوجد عناصر عديدة وراء تميز هذا الساندويتش بداية من صدر الدجاج اللذيذ المقرمش المطهي بطريقة الميلانيسا والمغطى بجبن البروفولون الذائبة والمتبل بصلصة الأيولي. بالإضافة إلى الطماطم الطازجة والجرجير للحصول على وجبة غنية في كل مرة، لذلك يعتبر ساندويتش ميسي تيشكين هو لمسة متكاملة تُقدم على خبز أرتيزان المحمص.

وصرح جيم ألين، رئيس Hard Rock International، قائلاً: "ليو ميسي ليس واحدًا من أعظم الرياضيين والرموز الثقافية على هذا الكوكب فقط،، بل إنه أيضًا سفير تتفق مبادئه بشكل وثيق مع قيمنا كمنظمة". وأضاف: "يشرفنا للغاية أن نتشارك مع شخص يجسد روح البطولة والفوز في جميع جوانب حياته المهنية والشخصية، ونحن في انتظاره لزيارتنا في الولايات المتحدة ونرحب به دائمًا بصفته أحد أفراد عائلة Hard Rock الكبيرة".

للحصول على تفاصيل كاملة ولمزيد من المعلومات عن حملة "Greatness Happens Here" يُرجى زيارة: " https://news.hardrock.com/ .

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Hard Rock International SOURCE