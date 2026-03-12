Hikvision تحصد جائزة DMCC Global Enterprise ESG Leader Award

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 12 مارس 2026 /PRNewswire/ -- حصدت Hikvision جائزة DMCC Global Enterprise ESG Leader Award في نسختها الأولى. وتسلط هذه الجائزة الضوء على التزام الشركة المتواصل بالنمو المسؤول والتميز في مجالات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، بما في ذلك إسهاماتها المحلية الملموسة في الشرق الأوسط.

Hikvision Awarded the DMCC Global Enterprise ESG Leader Award

ويُعد مركز دبي للسلع المتعددة (DMCC)، الذي يضم أكثر من 26,000 شركة، المنطقة الحرة العالمية الأولى وفق تصنيف fDi Intelligence التابع لصحيفة فاينانشال تايمز. وبصفتها مبادرة أُطلقت حديثاً، تُكرّم جوائز Pioneers of Sustainability الشركات الأعضاء في DMCC التي تُظهر تقدماً ملموساً في مجالات ESG، بما ينسجم مع الأولويات الوطنية لدولة الإمارات والمعايير الدولية.

وقال Evgeny Garanin، المدير المساعد للاستدامة المؤسسية في DMCC: "بصفتها شركة عالمية رائدة في الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء (AIoT)، نجحت Hikvision في دمج الاستدامة في صميم أعمالها، مدفوعةً بالابتكار المستمر. وتكرّم هذه الجائزة التزامها بخلق قيمة طويلة الأمد للعملاء، وتعزيز الرفاه الاجتماعي، والوفاء بمسؤولياتها العالمية".

وتنسجم ممارسات Hikvision في مجالات ESG بشكل وثيق مع الركائز الثلاث التي قيّمها DMCC:

دفع التنمية الخضراء عبر الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء (AIoT)

تضع Hikvision التنمية الخضراء في صميم استراتيجيتها للاستدامة، وتدمج التدابير الصديقة للبيئة في مختلف مراحل دورة حياة المنتج. ومن خلال التحسين المستمر لكفاءة الطاقة وتعزيز التصنيع منخفض الكربون، تعمل الشركة بفاعلية على تقليص بصمتها البيئية مع تقديم حلول أكثر مراعاة للبيئة في مجال الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء. وتجسيداً لهذا الالتزام، أصبحت شاشة WonderHub التفاعلية من Hikvision، في سبتمبر 2025، أول شاشة كبيرة الحجم في العالم تحصل على اعتماد TCO Certified Generation 10، بما يؤكد جهود الشركة المتواصلة لتقديم حلول منخفضة الكربون وعالية الكفاءة لعملائها حول العالم.

تعزيز الأثر الاجتماعي ورعاية المجتمع

توظف Hikvision تقنياتها لتعزيز الرفاه الاجتماعي انطلاقاً من مبدأ "التكنولوجيا من أجل الخير". ويُعد برنامجها العالمي STAR Program for Social Good مثالاً بارزاً على ذلك، إذ يتيح للمؤسسات غير الربحية الحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء. وحتى الآن، تعاونت الشركة مع أكثر من 30 مؤسسة غير ربحية في 14 دولة ومنطقة. وإلى جانب حضورها العالمي، تواصل Hikvision التزامها العميق بالرفاه المحلي، ويتجلى ذلك في حملتها الرمضانية الرئيسية للرعاية في دبي. وتضمن هذه المبادرة، التي تدخل عامها الثالث على التوالي، الرفاه الغذائي للعاملين في الخطوط الأمامية خلال شهر رمضان، بما يعكس رعاية Hikvision الصادقة والمستمرة للمجتمع الذي تخدمه.

ترسيخ الشفافية والنزاهة

تشكل الحوكمة القوية والشفافة والأخلاقية حجر الزاوية في عمليات Hikvision، إذ تدمج الشركة باستمرار معايير الامتثال الدولية وأفضل الممارسات، بما يشمل الأمن السيبراني وخصوصية البيانات وحقوق الإنسان، عبر كامل دورة حياة البحث والتطوير والتصنيع والمبيعات والعمليات. وتقديراً لممارساتها في مجال النزاهة، حصلت Hikvision في ديسمبر 2025 على شهادة ISO 37301 الخاصة بنظام إدارة الامتثال لديها، بما يعكس التزام الشركة الراسخ بالثقة والمساءلة.

وتمثل جائزة DMCC Global Enterprise ESG Leader Award خطوة مهمة في مسيرة Hikvision في مجال الاستدامة، في انعكاس لتطبيق الشركة الفاعل لمبادئ الميثاق العالمي للأمم المتحدة العشرة (UNGC) عقب انضمامها إليه في عام 2024. وانطلاقاً من ذلك، ستواصل Hikvision دعم التنمية المستدامة، بما يضمن أن يسهم كل ابتكار في بناء عالم أكثر أمناً وأفضل.

