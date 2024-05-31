Hikvision تصدر تقريرها السادس البيئي والاجتماعي والحوكمة (ESG) ، مما يسلط الضوء على الالتزام بـ "التكنولوجيا من أجل الخير"

هانغتشو، الصين, 31 مايو / أيار 2024 /PRNewswire/ -- نشرت Hikvision تقريرها البيئي والاجتماعي والحوكمة (ESG) لعام 2023، حيث كشفت عن ممارساتها وأدائها البيئي والاجتماعي والحوكمة (ESG) للسنة السادسة على التوالي. يقدم التقرير نظرة شاملة على تركيز Hikvision على الاستدامة وأولوياته وإجراءاته البيئية والاجتماعية والحوكمة، مما يؤكد من جديد التزام الشركة بتحقيق المسؤولية الاجتماعية للشركات باستخدام التقنيات المبتكرة والمستدامة.

Hikvision releases its sixth ESG report, highlighting the commitment to ‘Tech for Good’ Hikvision 2023 ESG report highlights

قال هوانغ فانغ هونغ، كبير مسؤولي الامتثال ونائب الرئيس الأول للشركة: "من خلال ممارسة روح "التكنولوجيا من أجل الخير"، والالتزام بـ 'البراغماتية'، واستكشاف التحول 'الأخضر'، تستفيد Hikvision من منتجاتنا لتقديم قيمة التنمية المستدامة". "نعتقد بشدة أنه جنبا إلى جنب مع زخم التحول الرقمي والتقدم التكنولوجي، سنحقق نموًا مستقرًا ومستدامًا".

مع الاعتقاد بأن التكنولوجيات تلعب دورًا محوريًا في تعزيز الرفاه العام، وضعت Hikvision إطارا عمليا للإدارة البيئية والاجتماعية والحوكمة مع "التكنولوجيا من أجل الخير" كأساس لها. مع وضع هذه المهمة في الاعتبار، تميز العام 2023 بالتزام الشركة المستمر بالابتكار القائم على الاستدامة لإفادة من المجتمع ككل. من خلال الاستفادة من التقنيات المتطورة، سعت Hikvision إلى حماية الآثار التاريخية، ومنع تلوث المياه والهواء، فضلاً عن تعزيز الكفاءة والإنتاجية في التصنيع. علاوة على ذلك، ساهمت الشركة في توفير المزيد من الموارد التعليمية للأطفال في المناطق النائية، وضمان حصاد وفير من التفاح، وحماية الحياة البرية، وتحقيق دورها في تعزيز التطلعات لبناء عالم أفضل.

وبالإضافة إلى إعطاء المجتمع تقنيات مبتكرة، تضع Hikvision تركيزًا كبيرًا على النزاهة والامتثال والتنمية منخفضة الكربون والعلاقات المتناغمة مع الموظفين والشركاء والمجتمعات المحلية، ودمج هذه المبادئ في إطار إدارتها البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG).

وتشمل أبرز نقاط الأداء البيئي والاجتماعي والحوكمة (ESG) خلال فترة الإبلاغ ما يلي:

أصدرت الشركة سياسة Hikvision العالمية لحقوق الإنسان، التي تضم احترام حقوق الإنسان في حوكمة الشركة وعملياتها.

صاغت Hikvision وأدخلت إجراء إدارة انبعاثات غازات الدفيئة، بهدف الحد من انبعاثات غازات الدفيئة وتعزيز العمليات منخفضة الكربون.

دمجت Hikvision المزيد من المبادئ الصديقة للبيئة في عملية البحث والتطوير والمنتجات والتصميم والتعبئة والتغليف والاستخدام. من خلال الحصول على التحقق من بصمة الكربون للمنتجات التمثيلية، قامت الشركة بتقييم انبعاثات غازات الدفيئة طوال دورة حياة تلك المنتجات من أجل التحسين المستمر.

أثناء تعزيز توفير الطاقة، تقدمت Hikvision أيضًا بشكل استباقي في شراء الطاقة الخضراء. في عام 2023، تم توليد حوالي 12533.7 ميغاواط ساعة من الطاقة بواسطة أنظمة الطاقة الكهروضوئية المنتشرة في قواعد التصنيع الخاصة بالشركة.

استمرت Hikvision في دفع التنمية المستدامة من خلال الابتكار، وفازت بـ 1884 براءة اختراع في عام 2023. بلغ استثمار البحث والتطوير للشركة 11.39 مليار يوان، بزيادة 16.08٪ على أساس سنوي.

بالالتزام بالمشتريات المسؤولة، عززت Hikvision باستمرار إدارة الموردين. تم فحص 100٪ من الموردين الجدد للشركة باستخدام المعايير البيئية والاجتماعية.

قدمت Hikvision لموظفيها سلسلة من التدريبات لدعم تطورهم الشخصي والمهني، حيث بلغ إجمالي وقت التدريب 1534482 ساعة.

شارك موظفو Hikvision بنشاط في الأنشطة التطوعية، حيث كرسوا بشكل جماعي أكثر من 20000 ساعة خدمة.

يمكنك عرض وتحميل التقرير البيئي والاجتماعي والحوكمة (ESG) الكامل هنا.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2420587/Hikvision_releases_sixth_ESG_report_highlighting_commitment__Tech_Good.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2420588/Hikvision_2023_ESG_report_highlights.jpg