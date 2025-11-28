Himel تعزّز نموّها العالمي بإطلاق سلسلة وحدات التمديدات الكهربائية ALTIVO دعماً لرؤيتها «Powering Infinity»

هونغ كونغ، 28 نوفمبر 2025 /PRNewswire/ -- تعزّز شركة Himel، الشركة المصنِّعة والمورِّدة للمنتجات الكهربائية والمشهورة عالمياً، حضورها في قطاع الحلول الكهربائية المنزلية الراقية من خلال الإطلاق العالمي لسلسلة وحدات التمديدات الكهربائية ALTIVO. منذ عام 2024، جرى طرح ALTIVO بنجاح في كلٍّ من البحرين والإمارات العربية المتحدة وكينيا وعُمان والمملكة العربية السعودية واليمن وإندونيسيا وماليزيا، حيث حقّقت السلسلة زخماً قوياً في السوق بفضل مزيج من التصميم العصري، والمتانة طويلة الأمد، والأداء الكهربائي الموثوق، ما عزّز مكانة Himel كعلامة موثوقة في البيئات السكنية والتجارية على حد سواء.

هذا الزخم المتنامي لسلسلة ALTIVO يجسّد تحوّلاً عالمياً نحو وحدات التمديدات الكهربائية التي تجمع بين الجماليات العصرية، والسلامة الكهربائية الموثوقة، وسهولة الاستخدام في الحياة اليومية. تم تصميم هذه السلسلة بلوحات مسطّحة بالكامل وفائقة النحافة، وخمسة ألوان عصرية، وأكثر من 80 وحدة وظيفية، بما يتيح لها الاندماج بسلاسة في المنازل الحديثة ومساحات الضيافة والمشروعات التجارية. والنتيجة مجموعة متكاملة من وحدات التمديدات الكهربائية تجمع بين دقّة التصميم والموثوقية الكهربائية العالية، وهي حلول يزداد الإقبال عليها في الأسواق سريعة النمو.

وقال وينجي تشي، المدير العام للأعمال الدولية في :Himel «إن الاعتماد السريع لسلسلة ALTIVO في هذه المناطق المتنوعة يؤكّد وجود تحوّل عالمي في طريقة تفكير المستهلكين والمطوّرين في التصميم الكهربائي داخل المباني». وأضاف: «لم يعد الناس مضطرّين للاختيار بين الجماليات والسلامة، بل يتوقّعون الجمع بينهما. وتجسّد ALTIVO التزامنا بتقديم حلول كهربائية عالية الجودة، متقنة التصميم، وفي متناول شرائح أوسع، بما يواكب متطلبات أسلوب الحياة العصرية».

ويستند توسّع البصمة العالمية لشركة Himel إلى مهمتها الراسخة المتمثّلة في إتاحة حلول كهربائية موثوقة ومصمّمة بعناية لشريحة أوسع من المستخدمين. وتأسست شركة Himel في إسبانيا عام 1958، وهي تمتلك إرثاً تصميمياً وجمالياً يواصل تشكيل نهجها في مجال الكهرباء المنزلية الحديثة. ويعزّز هذا الأساس فلسفة الشركة « Powering Infinity » ، التي تهدف إلى تمكين الأفراد والشركات والمجتمعات من إطلاق إمكاناتهم الكاملة من خلال أنظمة كهربائية آمنة ومستدامة وجاهزة للمستقبل.

وقال كون سان أنغ، نائب رئيس المبيعات الدولية في :Himel «من ممرّات البناء الديناميكية في جنوب شرق آسيا إلى المشاريع التحويلية في منطقة الخليج وشرق أفريقيا، تُعد سلسلة ALTIVO أكثر من مجرد خط منتجات؛ فهي تجسّد التزامنا بالارتقاء بالمساحات اليومية وتحويلها إلى منازل أحلام عصرية وذكية، من خلال حلول كهربائية موثوقة تقوم على تصميم متقدّم يواكب أحدث التوجّهات».

وبالنظر إلى المستقبل، تسعى Himel إلى المضي قدماً في التزامها بدعم بيئات منازل الأحلام العصرية في مختلف أنحاء العالم. ويجسّد هذا المسار المستقبلي مبادرة «Powering Infinity» التي تتبنّاها Himel، مؤكِّداً التزام الشركة بالابتكار المستمر وتقديم قيمة مستدامة لكل مساحة تصل إليها حلولها.

لمزيد من المعلومات حول Himel وسلسلة ALTIVO، يرجى زيارة: https://www.himel.com/gb

