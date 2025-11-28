Himel Dorong Pertumbuhan Global dengan Meluncurkan ALTIVO, Memperkuat Visi "Powering Infinity"

Momentum pertumbuhan ALTIVO mencerminkan sebuah pergeseran di pasar global menuju perangkat instalasi listrik yang menawarkan estetika modern, keamanan optimal, dan kemudahan penggunaan sehari-hari. Dengan pelat yang rata (fully flat), desain ultra-tipis, lima pilihan warna kontemporer, serta lebih dari 80 modul fungsional, tampilan seri produk ini mudah menyatu dengan rumah modern, area perhotelan, hingga gedung perkantoran. Hasilnya, rangkaian perangkat listrik yang memadukan presisi desain dan integritas kelistrikan yang kokoh — sebuah kebutuhan yang semakin dicari di pasar yang berkembang pesat.

"Sambutan pasar yang positif untuk ALTIVO di berbagai wilayah menunjukkan perubahan cara konsumen dan pengembang melihat desain perangkat kelistrikan," ujar Wenjie Qi, International Business General Manager, Himel. "Kini, pengguna tidak lagi harus memilih antara estetika dan keamanan — mereka mengharapkan keduanya. ALTIVO membuktikan komitmen kami dalam menghadirkan solusi berkualitas tinggi, berdesain menarik, dan mudah diakses untuk kebutuhan modern."

Ekspansi global Himel berorientasi pada sebuah misi yang telah ditempuh sejak lama, yakni menghadirkan solusi kelistrikan yang andal dan dirancang dengan baik. Berdiri di Spanyol pada 1958, Himel mempertahankan warisan estetika pada perangkat elektrikal modern. Fondasi tersebut memperkuat filosofi Himel, "Powering Infinity" — memberdayakan masyarakat, bisnis, dan komunitas dengan sistem kelistrikan yang aman, berkelanjutan, dan siap menghadapi masa depan.

"Mulai dari koridor industri konstruksi yang berkembang pesat di Asia Tenggara hingga proyek transformatif di kawasan Teluk Arab dan Afrika Timur, seri ALTIVO bukan sekadar lini produk — namun juga wujud komitmen kami untuk meningkatkan kualitas ruang sehari-hari menjadi hunian impian dan rumah pintar melalui solusi elektrikal yang andal dan berorientasi desain," ujar Koon San Ang, Vice President, International Sales, Himel.

Ke depan, Himel semakin berkomitmen mendukung terciptanya "hunian impian" modern di seluruh dunia. Langkah ini sejalan dengan inisiatif "Powering Infinity" sebagai fokus Himel pada inovasi berkelanjutan dan manfaat jangka panjang untuk setiap ruang.

Informasi selengkapnya tentang Himel dan ALTIVO: https://www.himel.com/gb

