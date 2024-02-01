Hisense تحافظ على المركز الثاني في حجم شحنات أجهزة التلفزيون في 2023

علامة أجهزة التلفزيون الوحيدة ضمن أكبر 5 علامات في العالم التي تستمر في النمو خلال آخر 6 سنوات

تمتعت بنمو سريع في أسواق أمريكا الشمالية وأوروبا

كينجداو، الصين، 1 فبراير 2024 /PRNewswire/ -- تحتل شركة الأجهزة المنزلية العالمية Hisense المرتبة الثانية في العالم لمبيعات أجهزة التلفزيون في عام 2023، حيث بلغ حجم الشحنات 25.9 مليون وحدة ڤي الأسواق العالمية في عام 2023 وفقًا لنسخة 2023 من 'التقرير الشهري لحجم شحنات أجهزة التلفزيون العالمية لعلامات التلفزيون' من معهد أبحاث السوق الرائد AVC Revo. هايسنس هي العلامة الوحيدة التي استمرت في النمو خلال الست سنوات الماضية من بين أكبر 5 علامات لأجهزة التلفزيون في العالم.

توسع هايسنس حاليًا من استراتيجيتها للتوسع العالمي وتحسن بصمتها العالمية الخاصة بتشغيل 34 مدينة صناعية، و 25 مركزًا للبحث والتطوير، و 66 شركة حول العالم. في العام الماضي، زادت شحنات الأسواق الخارجية لهايسنس بنسبة 12.2% وشهدت تسارعًا في شحناتها إلى أسواق أمريكا الشمالية وأوروبا محققة نمو بنسبة مئوية من رقمين.

في أوائل يناير، شاركت هايسنس في معرض CES 2024 بمنتجاتها التكنولوجية الرائدة، بما فيها تلفزيونها ULED X وتلفزيونات الليزر، مع فوز الشركة بأكثر من 30 جائزة لابتكاراتها الممتازة وأداء منتجاتها.

عام 2024 هو عام الرياضة، وبصفتها الراعي الرسمي لبطولة EURO 2024، ستقوم العلامة التجارية بإطلاق منتجات تلفزيونية أخرى فائقة التطور لتوفر تجارب لعب ومشاهدة غامرة للمستهلكين، وستسعى إلى تعزيز الارتباط بين البطولات ومحبي كرة القدم من خلال استراتيجيتها المبتكرة لسوق الرياضة.

عن هايسنس

هايسنس هي علامة تجارية رائدة عالميًا للأجهزة المنزلية والإلكترونيات للمستهلكين. تشمل أعمال هايسنس منتجات الوسائط المتعددة (مع التركيز على التلفزيونات الذكية)، والأجهزة المنزلية، وأيضًا تكنولوجيا المعلومات. في الفترة الأخيرة، نمت هايسنس بسرعة لتعمل الآن في أكثر من 160 دولة.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2331979/Hisense_ULED.jpg

الشعار- https://mma.prnewswire.com/media/2007399/Hisense_Logo.jpg