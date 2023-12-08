HISENSE تكشف النقاب عن مستقبل تكنولوجيا العرض في معرض CES 2024

سواني، جورجيا، 8 دجنبر/كانون الأول 2023 /PRNewswire/ -- تدعو شركة Hisense، الشركة العالمية للإلكترونيات والأجهزة الاستهلاكية، الجماهير في جميع أنحاء العالم للانضمام إلى الشركة حيث تعلن عن مستقبل تكنولوجيا العرض في معرض CES 2024. ستعرض Hisense مجموعة من الابتكارات الرائدة التي تعيد تعريف الطريقة التي نتفاعل بها مع الشاشات.

سيبدأ حدث Hisense الإعلامي يوم الاثنين 8 يناير/كانون الثاني 2024 الساعة 9:00 صباحًا في مركز مؤتمرات خليج ماندالاي، قاعة ساوث سيز F في لاس فيغاس، نيفادا تحت شعار "انظر. تواصل. جرب." كن من بين أول من يختبر الجيل القادم من تكنولوجيا العرض بالإضافة إلى مستقبل Hisense.

الكشف عن الابتكارات التي تغير التجارب اليومية

في معرض CES 2024، ستكشف Hisense عن مجموعة من المنتجات الجديدة التي ستغير الطريقة التي نعيش بها ونعمل ونلعب. بدءًا من أجهزة التلفاز الليزرية الثورية الجديدة وحتى أجهزة التلفاز ULED المتطورة، تلتزم Hisense بتقديم أفضل تجربة عرض ممكنة.

استعد لتندهش من التجارب المرئية المذهلة التي تنقل تقنية تلفزيون Hisense إلى الجيل التالي لتقديم صور مذهلة بوضوح وتباين لا مثيل لهما، وتحول غرف المعيشة إلى ملاذات سينمائية. علاوة على ذلك، ستوفر أحدث منتجات Hisense الذكية للمنزل عددًا لا يحصى من الخيارات لإنجاز المزيد، مع اتصال سلس وتوصيات أكثر تخصيصًا لتجربة أفضل.

Hisense: تشكيل مستقبل تكنولوجيا العرض

سوف ينضم إلى ديفيد جولد، رئيس شركة Hisense في الأمريكتين، زملاءه على المسرح الذين سيثبتون أن شركة Hisense لا تقتصر على بناء المنتجات فحسب، بل تتعلق أيضًا بصياغة سيناريوهات تعمل على تحسين حياة المستهلكين. سواء أكان الأمر يتعلق بالتجربة البصرية الديناميكية في السيارة، أو المرة الأولى التي يرى فيها أحد الوالدين طفله على الموجات فوق الصوتية، أو الفصول الدراسية الغامرة والتفاعلية حيث يكون للتعلم حدود لا نهاية لها، فإن Hisense ملتزمة بدفع حدود تكنولوجيا العرض وإعادة تصور الطريقة التي نتفاعل بها مع العالم من حولنا.

لا تفوت هذه الفرصة لرؤية ما تخبئه Hisense لمستقبل تكنولوجيا العرض، كما أننا نشجع حاضري معرض CES على زيارة معرض Hisense في القاعة المركزية - الجناح رقم 18217 في مركز مؤتمرات لاس فيغاس (LVCC) في الفترة الممتدة من 9 إلى 12 يناير/كانون الثاني 2024.

نبذة عن Hisense

Hisense هي علامة تجارية عالمية رائدة في مجال الأجهزة المنزلية والالكترونيات الاستهلاكية. وتشمل أعمال Hisense منتجات الوسائط المتعددة (مع التركيز على أجهزة التلفزيون الذكية) والأجهزة المنزلية وتكنولوجيا المعلومات الذكية. وفي الآونة الأخيرة، حققت Hisense نموًا سريعًا وهي تعمل الآن في أكثر من 160 بلدًا.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2295271/Hisense_CES2024_Invite.jpg