HISENSE РАСКРОЕТ БУДУЩЕЕ ТЕХНОЛОГИЙ ДИСПЛЕЕВ НА CES-2024

СУВОНИ, штат Джорджия, 8 декабря 2023 г. /PRNewswire/ -- Hisense, глобальная корпорация по производству потребительской электроники и бытовой техники, приглашает посетителей со всего мира на объявление компанией будущего технологий дисплеев во время CES-2024. Hisense продемонстрирует ряд революционных инноваций, которые изменят способ взаимодействия с экранами.

Мероприятие Hisense для СМИ начнется в понедельник, 8 января, в 9:00 в Mandalay Bay Convention Center, South Seas Ballroom F в Лас-Вегасе, штат Невада, а темой станет «Смотри. Подключайся. Чувствуй». Будьте первыми среди тех, кто ощутит новое поколение технологии дисплеев и будущее Hisense.

Представление инноваций, которые преобразуют ежедневную рутину

На CES-2024 Hisense представит ассортимент новой продукции, которая изменит то, как мы живем, работаем и играем. От революционных новых лазерных телевизоров до современных телевизоров на базе ULED, Hisense стремится предоставлять самые лучшие дисплеи из возможных.

Вы будете удивлены захватывающим визуальным эффектам, которые переносят технологию телевизоров Hisense на поколение вперед благодаря невероятному изображению с непревзойденной четкостью и контрастностью, что превращает комнату в рай для киномана. Более того, новейшая смарт-продукция Hisense для дома предложит множество дополнительных вариантов благодаря простому подключению и более индивидуальным рекомендациям для лучшего просмотра.

Hisense: формирование будущего технологий дисплеев

Дэвид Голд (David Gold), президент подразделения Hisense Americas, выступит на сцене вместе с коллегами, которые покажут, что Hisense не просто создает продукцию, но и изобретает сценарии, которые улучшают жизни пользователей. Будь то динамичный просмотр в машине, первая встреча родителей с малышом на УЗИ или эффект погружения в интерактивном классе, где обучение не имеет границ, Hisense стремится раздвинуть границы технологии дисплеев и переосмыслить нашего взаимодействия с миром вокруг нас.

Не упустите возможности увидеть, что предлагает Hisense для будущего технологии дисплеев, посетители CES приглашаются посетить выставку Hisense в центральном зале, стенд 18217, в Las Vegas Convention Center (LVCC) с 9 по 12 января 2024 г.

О компании Hisense

Компания Hisense является глобальным лидером производства бытовых приборов и брендом потребительской электроники. Бизнес компании Hisense включает мультимедийные устройства (с особым вниманием к Smart-телевизорам), бытовые приборы и аналитику об информационных технологиях. В последнее время компания Hisense быстро развивалась и теперь работает в более чем 160 странах.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2295271/Hisense_CES2024_Invite.jpg