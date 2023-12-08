HISENSE РАСКРОЕТ БУДУЩЕЕ ТЕХНОЛОГИЙ ДИСПЛЕЕВ НА CES-2024

News provided by

Hisense

08 Dec, 2023, 08:25 ET

СУВОНИ, штат Джорджия, 8 декабря 2023 г. /PRNewswire/ -- Hisense, глобальная корпорация по производству потребительской электроники и бытовой техники, приглашает посетителей со всего мира на объявление компанией будущего технологий дисплеев во время CES-2024. Hisense продемонстрирует ряд революционных инноваций, которые изменят способ взаимодействия с экранами.

Continue Reading
Hisense_CES2024_Invite
Hisense_CES2024_Invite

Мероприятие Hisense для СМИ начнется в понедельник, 8 января, в 9:00 в Mandalay Bay Convention Center, South Seas Ballroom F в Лас-Вегасе, штат Невада, а темой станет «Смотри. Подключайся. Чувствуй». Будьте первыми среди тех, кто ощутит новое поколение технологии дисплеев и будущее Hisense.

Представление инноваций, которые преобразуют ежедневную рутину

На CES-2024 Hisense представит ассортимент новой продукции, которая изменит то, как мы живем, работаем и играем. От революционных новых лазерных телевизоров до  современных телевизоров на базе ULED, Hisense стремится предоставлять самые лучшие дисплеи из возможных.

Вы будете удивлены захватывающим визуальным эффектам, которые переносят технологию телевизоров Hisense на поколение вперед благодаря невероятному изображению с непревзойденной четкостью и контрастностью, что превращает комнату в рай для киномана. Более того, новейшая смарт-продукция Hisense для дома предложит множество дополнительных вариантов благодаря простому подключению и более индивидуальным рекомендациям для лучшего просмотра.

Hisense: формирование будущего технологий дисплеев

Дэвид Голд (David Gold), президент подразделения Hisense Americas, выступит на сцене вместе с коллегами, которые покажут, что Hisense не просто создает продукцию, но и изобретает сценарии, которые улучшают жизни пользователей. Будь то динамичный просмотр в машине, первая встреча родителей с малышом на УЗИ или эффект погружения в интерактивном классе, где обучение не имеет границ, Hisense стремится раздвинуть границы технологии дисплеев и переосмыслить нашего взаимодействия с миром вокруг нас.

Не упустите возможности увидеть, что предлагает Hisense для будущего технологии дисплеев, посетители CES приглашаются посетить выставку Hisense в центральном зале, стенд 18217, в Las Vegas Convention Center (LVCC) с 9 по 12 января 2024 г.

О компании Hisense 

Компания Hisense является глобальным лидером производства бытовых приборов и брендом потребительской электроники. Бизнес компании Hisense включает мультимедийные устройства (с особым вниманием к Smart-телевизорам), бытовые приборы и аналитику об информационных технологиях. В последнее время компания Hisense быстро развивалась и теперь работает в более чем 160 странах.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2295271/Hisense_CES2024_Invite.jpg 

Also from this source

HISENSE REVELARÁ O FUTURO DA TECNOLOGIA DE EXIBIÇÃO NA CES 2024

HISENSE REVELARÁ O FUTURO DA TECNOLOGIA DE EXIBIÇÃO NA CES 2024

A Hisense, corporação global de aparelhos e eletrônicos de consumo, convida o público de todo o mundo para presenciar a empresa anunciar o futuro da...
HISENSE DÉVOILERA L'AVENIR DE LA TECHNOLOGIE D'AFFICHAGE AU CES 2024

HISENSE DÉVOILERA L'AVENIR DE LA TECHNOLOGIE D'AFFICHAGE AU CES 2024

Hisense, la société mondiale d'électronique et d'électroménager grand public, invite le public du monde entier à se joindre à l'entreprise pour...
More Releases From This Source

Explore

Image1

Household Products

Image1

Household, Consumer & Cosmetics

Image1

Multimedia & Internet

Image1

Television

News Releases in Similar Topics

PRN Top Stories Newsletters

Sign up to get PRN’s top stories and curated news delivered to your inbox weekly!

Thank you for subscribing!

By signing up you agree to receive content from us.
Our newsletters contain tracking pixels to help us deliver unique content based on each subscriber's engagement and interests. For more information on how we will use your data to ensure we send you relevant content please visit our PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. You can withdraw your consent at any time in the footer of every email you'll receive. Mit Ihrer Anmeldung erklären Sie sich damit einverstanden, Inhalte von uns zu erhalten.
Unsere Newsletter enthalten Zählpixel, die die Lieferung einzigartiger Inhalte in Bezug auf das Abonnement und die Interessen der einzelnen Abonnenten ermöglichen. Weitere Informationen über die Verwendung Ihrer Daten im Hinblick auf die Zusendung von relevanten Inhalten, finden Sie in unserer PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit in der Fußzeile jeder erhaltenen E-Mail widerrufen. En vous inscrivant à la newsletter, vous consentez à la réception de contenus de notre part.
Notre newsletter contient des pixels espions nous permettant la fourniture à chaque abonné, d’un contenu unique en lien avec ses souscriptions et intérêts. Pour de plus amples informations sur l’utilisation faite de vos données en vue de l’envoi des contenus concernés, nous vous invitons à consulter la politique de confidentialité disponible à partir du lien suivant PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement par le biais des informations situées au bas de chaque e-mail reçu. Регистрирайки се, Вие се съгласявате да получавате информационно съдържание от нас. Нашите бюлетини съдържат проследяващи пиксели, които ни помагат да предоставяме уникално съдържание въз основа на ангажираността и интересите на всеки абонат. За повече информация относно начина, по който ще използваме Вашите данни, за да гарантираме, че Ви изпращаме подходящо съдържание, моля, направете справка с нашето Уведомление за поверителност на потребителския бюлетин на PRN. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време в долния колонтитул на всеки от имейлите, които ще получите.