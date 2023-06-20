HONOR تتعاون مع فنان AIGC لمشاركة أجواء HONOR 90 القادمة

أعمال فنية تم إصدارها حديثًا مستوحاة من تصميم HONOR 90 بالألماس والزمرد

شنجن، الصين، 20 يونيو/حزيران 2023 /PRNewswire/ -- كشفت HONOR، العلامة التجارية العالمية للتكنولوجيا، اليوم النقاب عن سلسلة من الأعمال الفنية المصورة من خلال تعاون جديد مثير للاهتمام مع كريستيان فينابلز، فنان AIGC البريطاني. مستوحى من فلسفة تصميم HONOR 90 ، قام فينابلز بدمج الألوان وعناصر الغطاء الخلفي لهاتف HONOR 90 في تصميمه الفني من خلال أدوات الذكاء الاصطناعي. بعد التحسين من منظور الفنان، أخرجت HONOR وفينابلز سلسلة من الأعمال الفنية التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي ذات أجواء إيجابية.

تصور هذه الأعمال الفنية المذهلة مشاهد صيفية مبهجة، وقد أنتجها المبدع البريطاني كريستيان فينابلز، مستوحى من تصميم اللونين الفضي الماسي والأخضر الزمردي لِـ HONOR 90 التي سيتم إطلاقه قريبًا على مستوى العالم. ثم استخدمت فينابلز قوة الذكاء الاصطناعي لإنشاء أعمال فنية فريدة من نوعها تجسد بشكل مثالي أجواء هذا الجهاز.

علق كريستيان فينابلز، الفنان ومدير CSV Studio: "يسعدني مشاركة هذه الأعمال الفنية مع العالم". "لقد ألقيت نظرة خاطفة على الهاتف الذكي الجديد من HONOR. إنه ذو تصميم جميل يوفر نسيجًا غنيًا للاستفادة منه عند العمل باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي الإبداعية لإنتاج الأعمال الفنية ".

سيكون هاتف HONOR 90 القادم هو الهاتف الذكي المثالي لجيل الشباب، مع ميزات التصميم والكاميرا التي تجعله أفضل أداة لإنشاء أجواءك والتقاطها ومشاركتها. تقلب الأعمال الفنية التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي من HONOR وكريستيان فينابلز هذه الفكرة رأسًا على عقب، باستخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء والتقاط ومشاركة أجواء الجهاز القادم، وهو بالضبط ما يريد HONOR 90 التعبير عنه: الجو (Vibe) هي بصمة شخصية مميزة ولا يمكن الاستغناء عنها. يحتاج الجميع إلى شريك ليبدعوا ويشاركوا ويلهموا، مما يجعل من السهل أن تتألق الأجواء الإيجابية الفريدة دون عناء. HONOR 90 هو أكثر من مجرد جهاز، فهو يمكّن الناس من التقاط الجمال الحقيقي من حولهم والتعبير عن أصالتهم وشغفهم وتجربتهم التي تجعلهم على طبيعتهم.

في اتجاه التطور السريع للذكاء الاصطناعي، تشجع جوائز HONOR Talents العالمية للتصميم هذا العام (https://www.hihonor.com/global/honor-talents/global-design-awards ) الشباب على الإبداع الفني باستخدام برامج الذكاء الاصطناعي . تتضمن المسابقة ما يصل إلى 10 جوائز ابتكار من AIGC وهي أول مسابقة تصميم في صناعة المحطات الذكية لتقديم أعمال AIGC الفنية. هذا مثال آخر على تمكين HONOR للشباب لمواصلة سعيهم لتحقيق التميز في التكنولوجيا والفن والإنسانية.

تحقق من الأعمال الفنية لـ AIGC على https://www.instagram.com/p/CtgWKINLg3P/ . سيتم إصدار المزيد من المعلومات حول الحدث القادم، والذي من المقرر إطلاقه في 6 يوليوز/تموز.

نبذة عن HONOR

HONOR هي شركة رائدة في توفير الأجهزة الذكية عالميًا. كما أنها تسعى لتصبح علامة تجارية عالمية في مجال التكنولوجيا وتسعى إلى إنشاء عالم ذكي جديد للجميع من خلال منتجاتها وخدماتها القوية. وهي ملتزمة، مع التركيز الثابت على البحث والتطوير، بتطوير التكنولوجيا التي تمكّن الأشخاص في جميع أنحاء العالم من تجاوز الأمر، ومنحهم الحرية في الإنجاز والقيام بالمزيد. وتقدم HONOR مجموعة من الهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية، والكمبيوتر المحمول، والأجهزة القابلة للارتداء عالية الجودة لتناسب كل ميزانية، وتمكن مجموعة منتجات HONOR المبتكرة والمتميزة والموثوقة الأشخاص من أن يصبحوا نسخة أفضل لأنفسهم.

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