HONOR сотрудничает с художником, использующим возможности

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HONOR

19 Jun, 2023, 16:22 ET

Новые произведения искусства с бриллиантами и изумрудами, вдохновленные дизайном HONOR 90

ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 19 июня 2023 г. /PRNewswire/ -- Сегодня международный технологический бренд HONOR представил серию изображений, сгенерированных искусственным интеллектом AIGC и созданных в результате нового многообещающего сотрудничества с британским художником Кристианом Венейблсом. Вдохновленный философией дизайна HONOR 90, Венейблс интегрировал цвета и элементы задней панели HONOR 90 в свой художественный дизайн с помощью инструментов искусственного интеллекта. После художественной оптимизации, HONOR и Венейблс выпустили серию сгенерированных ИИ произведений искусства с позитивными вибрациями.

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Эти потрясающие произведения искусства, изображающие безмятежные летние сцены, были созданы британским креативным художником Кристианом Венейблсом, вдохновленным дизайном серебристо-бриллиантовой и изумрудно-зеленой расцветок смартфона HONOR 90, который скоро будет запущен во всем мире. Затем Венейблс использовал возможности искусственного интеллекта для создания уникальных произведений искусства, которые идеально передают вибрацию этого устройства.

«Я рад поделиться этими произведениями искусства со всем миром, — прокомментировал художник и директор CSV Studio Кристиан Венейблс. — Мне удалось взглянуть на новый смартфон HONOR. Его красивый дизайн и богатую палитру можно задействовать при работе с креативными инструментами искусственного интеллекта для создания произведений искусства».

Предстоящая модель HONOR 90 станет идеальным смартфоном для молодого поколения благодаря дизайну и функциям камеры, которые сделают его лучшим инструментом для создания, передачи и обмена вибрациями. Созданные произведения искусства от HONOR и Кристиана Венейблса переворачивают эту идею с ног на голову благодаря использованию искусственного интеллекта, который позволяет создавать, передавать и обмениваться впечатлениями от предстоящего устройства, что как раз и хочет выразить HONOR 90: вибрация — личный отпечаток пальца, особый и незаменимый. Каждому нужен партнер для созидания, обмена опытом и вдохновения, благодаря чему уникальные позитивные вибрации создаются без усилий. HONOR 90 — это нечто большее, чем просто устройство. Этот смартфон позволяет пользователям возможность запечатлеть истинную красоту вокруг себя, почеркнуть свою аутентичность, страсть и опыт, которые делают их теми, кем они являются. 

Стремясь к быстрому развитию искусственного интеллекта, в этом году HONOR Talents Global Design Awards (https://www.hihonor.com/global/honor-talents/global-design-awards) поощряет молодых людей создавать искусство с помощью программ искусственного интеллекта. Конкурс, в рамках которого участникам вручается до 10 наград AIGC Innovation Awards, является первым конкурсом дизайна в сфере интеллектуальных терминалов, представившим произведения искусства, сгенерированные искусственным интеллектом AIGC. Это еще один пример того, как HONOR расширяет возможности молодых людей в их стремлении к совершенству в области технологий, искусства и гуманитарных наук.

Ознакомьтесь с произведениями искусства, сгенерированными искусственным интеллектом AIGC, на сайте https://www.instagram.com/p/CtgWKINLg3P/. Более подробная информация будет опубликована на предстоящем мероприятии, которое стартует июля. 

Информация о компании HONOR

Компания HONOR является одним из ведущих мировых поставщиков интеллектуальных устройств. Она стремится стать легендарным мировым технологическим брендом и создать новый интеллектуальный мир для всех за счет своих продуктов и услуг. Уделяя особое внимание научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности, компания стремится к разработке технологий, позволяющих людям по всему миру выходить за узкие рамки привычного, что дает им свободу в достижении своих целей и раскрывает возможности для большего. Предлагаемый компанией HONOR ассортимент инновационных высококачественных надежных смартфонов, планшетов, ноутбуков и аксессуаров всех ценовых категорий позволяет людям развиваться и совершенствоваться.

Для получения более подробной информации посетите веб-сайт компании HONOR по адресу www.hihonor.com или обращайтесь по электронной почте [email protected]

http://community.hihonor.com/
https://www.facebook.com/honorglobal/
https://twitter.com/Honorglobal
https://www.instagram.com/honorglobal/
http://www.youtube.com/c/HonorOfficial

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2101762/image_5003200_44792562.jpg
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2101763/image_5003200_44792937.jpg

SOURCE HONOR

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