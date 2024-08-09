Hou Zhihui لاعبة فريق Hunan Zoomlion لرفع الأثقال تُحطم الرقم القياسي الأولمبي بحصولها على الميدالية الذهبية لرفع الأثقال في أولمبياد باريس

باريس، 9 أغسطس، 2024 /PRNewswire/ -- حققت اللاعبة Hou Zhihui، الممثلة عن المنتخب الصيني وفريق Hunan Zoomlion لرفع الأثقال، انتصارًا مذهلاً في منافسات رفع الأثقال لفئة 49 للسيدات في أولمبياد باريس. وقد تمكنت Hou، على الرغم من تأخرها في الخطف ووقوفها أمام لحظة حاسمة في محاولتها الأخيرة في النتر، من تحقيق عودة مذهلة لتعانق الذهب مجددًا، مدافعة بنجاح عن لقبها الأولمبي.

Hou Zhihui of Hunan Zoomlion Weightlifting Team Shatters Olympic Record to Secure Gold Medal at Paris Olympics

رفعت Hou Zhihui خلال المنافسة وزن 89 كيلوجرامًا في الخطف و117 كيلوجرامًا في النتر، مُحققة إجمالي 206 كيلوجرامًا لتضمن بذلك تحقيقها للميدالية الذهبية. ولم يقتصر إنجازها في النتر على حسم فوزها بالميدالية فحسب، بل كَسر أيضًا الرقم القياسي الأولمبي المسجل باسمها والذي حققته في البطولة السابقة.

بعد المنافسة، أعربت Hou عن أن هذا الحدث كان الأكثر إثارة في مسيرتها، حيث قدّم لها تجربتين أولمبيتين متناقضتين متمثلتين في ثباتها في المرة الماضية التي فازت فيها بالميدالية والإثارة التي شعرت بها هذه المرة لتحقيق الميدالية الثانية. وصرحت قائلةً: "كان هناك إيمان يخبرني بأنه يتوجب على التتويج بهذه الميدالية، وكان النجاح مصدر ارتياح كبير لي".

Hou Zhihui، البالغة من العمر 27 عامًا، من مواليد مقاطعة هونان الصينية. وقد انضمت إلى فريق Hunan Zoomlion لرفع الأثقال في نوفمبر 2009، وحققت العديد من الألقاب على الصعيدين الوطني والدولى، بما في ذلك كأس العالم لعام 2019، وبطولة آسيا لعام 2021، والميدالية الذهبية في فئة السيدات وزن 49 كيلوجرامًا بأولمبياد طوكيو.

في 24 يوليو 2021، توجت Hou Zhihui بالميدالية الذهبية في فئة السيدات وزن 49 كيلوجرامًا بدورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت في العاصمة اليابانية طوكيو، حيث نجحت في رفع 94 كجم في السحب و116 كجم في النتر، ليصل إجمالي الوزن الذي رفعته إلى 210 كيلوجرامًا. وقد حطم أدائها هذا الأرقام القياسية الأولمبية في جميع الفئات الثلاث، وكانت أول ذهبية لفريق رفع الأثقال الصيني في طوكيو.

تُعد شركة Zoomlion شريكًا استراتيجيًا طويل الأمد في تطوير الرياضة في مقاطعة هونان لأكثر من 21 عامًا، وقد أظهرت حسًا قويًا بالمسؤولية الاجتماعية وروح المجتمع من خلال دعم المبادرات الرياضية في هونان. وتُساهم هذه الرعاية بشكل كبير في البنية التحتية ورفاهية الرياضيين، مما يسمح لهم بالتركيز على التدريب دون قلق مادي.

حقق فريق Hunan لرفع الأثقال، بدعم من شركة Zoomlion، نجاحًا باهرًا بتحقيقه سبعة ميداليات ذهبية أولمبية.

وبعد الانتصار المذهل الذي حققته Hou Zhihui، بَعث مكتب الرياضة بمقاطعة هونان برسالة تهنئة إلى شركة Zoomlion، معربًا عن امتنانه لدعمها الثابت للرياضة في مقاطعة هونان. هذا وقدم التزام Zoomlion العميق خلال استعدادات دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024 الموارد الأساسية والإلهام للرياضيين المشاركين في البطولة، مما عزز روح الحماس لديهم وقادهم إلى تحقيق انتصارهم الأولمبي المشرّف.

الصورة- https://mma.prnewswire.com/media/2478168/Zhou_Zhihui_of_Hunan_Zoomlion_Weightlifting_Team_Shatters_Olympic_Record_to_Secure_Gold_Medal_at_Par.jpg