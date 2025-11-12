ZOOMLION تُبرز حلول الزراعة الهجينة الذكية في معرض AGRITECHNICA 2025

هانوفر ، ألمانيا ، 12 نوفمبر 2025 / PRNewswire / -- قامت "زوملايون هيفي إندستري ساينس آند تكنولوجي كو ليمتد" ( Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. ، Ltd .) (" Zoomlion "؛ المدرجة في بورصة هونغ كونغ بالرمز: 1157. HK ) بظهور أول قوي في معرض "أجريتكنيكا 2025" ( AGRITECHNICA 2025 )، حيث عرضت تسعة معروضات بما في ذلك الآلات المضيفة والأدوات الزراعية. وأبرز المعرض أحدث إنجازات الشركة في تكنولوجيا الزراعة الهجينة والذكية ، مما يعكس التزامها المستمر بالابتكار والاستدامة في الزراعة العالمية.

عرضت "زوملايون" أربع آلات بالطاقة الجديدة في القاعة ؛ هي الجرارات الهجينة  DV3504 و DQ2604 و DL1604 ، بالإضافة إلى الحاصدة الهجينة H7-600E بقوة 480 حصان. توفر الجرارات الهجينة، المصممة للزراعة على نطاق واسع والذكية والمستدامة ، قوة فائقة وكفاءة في استهلاك الوقود وتحسين لراحة المشغل عبر نطاق 160-350 حصان.

يتميز الجرار الهجين الرائد DV3504 بنظام القيادة الكهربائي الذكي الموزَّع ( MIDD ) "القيادة المباشرة الذكية المتشابكة" التابع لشركة "زوملايون" ، والذي يوفر 119 كيلو للجر و 227 لتر/دقيقة للإنتاج الهيدروليكي. إنه يلبي احتياجات الطاقة العالية للزراعة على نطاق واسع ، مع زيادة الراحة مع مقصورة عازلة للصوت ومقعد بنظام تعليق الهواء.

تم بث عرض حي للجرار الهجين DV3504 من "زوملايون" من الصين ، حيث أظهر أنه يقوم بعمليات تمشيط مستقلة. بفضل دعم نظام Zpilot Pro ، سلط معرض "زوملايون" الضوء على قدرة "زوملايون" على تحسين العملية الزراعية بأكملها ، من الحراثة والزرع إلى إدارة المحاصيل والحصاد.

تضمن العرض خمس وجهات نظر متزامنة؛ هي: لقطات الطائرات بدون طيار الجوية ، وكاميرات الجرار الأمامية والخلفية ، وعرض داخل المقصورة ، ومنصة الإدارة القائمة على السحابة. لاحظ الحضور أن الجرار يولد المسارات المثلى بشكل مستقل ، وينفذ مناورات التحول المختلفة بما في ذلك الانعطافات المتقاطعة، ويحافظ على دقة على مستوى السنتيمتر من خلال دمجه متعدد المستشعرات ونظام تحديد المواقع عالي الدقة.

جذبت الحاصدة H7-600E اهتمامًا كبيرًا ببيانات الأداء المثيرة للإعجاب التي شملت: زيادة الكفاءة بنسبة 20٪ ، وتخفيض عبء عمل المشغل بأكثر من 30٪ ، وتقليل مكونات ناقل الحركة بنسبة 70٪ ، وتحسين الاعتمادية بأكثر من 50٪ ، وتقليل استهلاك الطاقة بنسبة 30٪. باعتبارها أول ماكينة حاصدة ذكية هجينة ذات قدرة كبيرة في العالم ، فإنها تجمع بين محرك بقوة 480 حصان وبطارية بقدرة 11.55 كيلو واط ، مما يوفر ذروة إنتاجية تزيد عن 600 حصان.

كما قدمت شركة "آر إيه بي إي" ( RABE ) الألمانية التابعة لشركة "زوملايون" ثلاثة أدوات جديدة عالية الجودة؛ هي: ماكينة تقليب التربة الذكية SUPER ALBATROS ، والمحراث PHOENIX T 600 ، وماكينة التمشيط القرصية PANDION M 500 ، ما يوفر حلولاً زراعية شاملة مصممة خصيصًا لمجموعة متنوعة من ظروف التربة.

صرح "ليو يوكسين"، المدير العام لشركة "زوملايون أجريكلتشرال ماشينري" ( Zoomlion Agricultural Machinery )، أن المعرض يمثل خطوة مهمة في استراتيجية الشركة "المتقدمة ، الدولية ، للطاقة الجديدة". أكد الدكتور "فو لينغ"، نائب الرئيس وكبير مهندسي شركة "زوملايون" ، على أهمية الاستفادة من خبرة الآلات الهندسية لتطوير المعدات الزراعية نحو التهجين والذكاء ، مما يسهم في مزيد من الزراعة العالمية المستدامة.

