HOWO من المجموعة الصينية للشاحنات الثقيلة: تفتح طريقا رائعا بعد 20 سنة من العمل

الكمية هي عدالة. باعتبارها أول علامة تجارية وحيدة في صناعة الشاحنات المحلية بإنتاج وبيع يزيد عن 2 مليون شاحنة، تعد HOWO بالفعل "ملك المبيعات" عن جدارة؛ في الخارج، قدمت HOWO مساهمة رئيسية في أن المجموعة الصينية للشاحنات الثقيلة احتلت المرتبة الأولى في الصادرات لسنوات عديدة متتالية.

HOWO ليس اسما فقط، إنه أسطورة.

حققت HOWO نتائج مثمرة بعد 20 سنة من استكشاف "الطريق الطويل".

يتزامن تأسيس HOWO مع العصر العظيم للشاحنات الثقيلة في الصين، من عام 2000 إلى عام 2002، نبضت سوق الشاحنات الثقيلة بالحيوية لمدة ثلاث سنوات، وشهدت فترة من النمو السريع. في هذا الظل، أدركت المجموعة الصينية للشاحنات الثقيلة بسرعة الحاجة إلى اغتنام هذه الفرصة التاريخية، لذلك، حددت المجموعة أهدافا طموحة للإنتاج والبيع، بما في ذلك، خطط الإنتاج والبيع من الوصول إلى 35 ألف شاحنة في عام 2004، و70 ألف شاحنة في عام 2007، و100 ألف شاحنة في عام 2010.

بعد عام من الإنتاج بعناية، خرجت أول HOWO من خط التجميع الجديد لشركة جينان المحدودة للشاحنات التابعة للمجموعة الصينية للشاحنات الثقيلة في 28 أكتوبر 2004، منذ ذلك الحين، بدأت تقنية المركبات الثقيلة في الصين في التكامل مع المعايير الدولية. من الكابينة ذات العرض الداخلي الأوسع في الصين، إلى التحكم في احتراق المحرك، والتحكم في الدائرة الكهربائية للمركبة وغيرها من التقنيات التي تُبدَع في الصين، وتقترب من المستوى الدولي أو تصل إليه، إلى أكبر محور تخفيض أحادي في العالم، وأعلى مستوى من نظام التحكم الرئيسي عالي الذكاء في الصين، أصبحت HOWO مشهورة بالعديد من "الأوائل" و"الرواد" و"الإبداعات"، تجاوز إنتاجها ومبيعاتها في العام الأول 10 ألف، في عام 2006، يكون إنتاجها وبيعها أكثر من 20 ألف، حيث يمثل ثلث إجمالي المبيعات السنوية للمجموعة الصينية للشاحنات الثقيلة، وبدأت في التصدير إلى الخارج على دفعات.

تعد HOWO-7 الشاحنة الثقيلة الأكثر تقدما في الصين منذ تصنيعها. بعد ذلك، أُطلقت HOWO-A7 التي تسجد التراكم التكنولوجي والإبداع لعدة سنوات، التي حققتها المجموعة الصينية للشاحنات الثقيلة، وأصبحت أروع الشاحنات الثقيلة في الصين، مما قاد صناعة الشاحنات الثقيلة في الصين نحو المستوى المتقدم في العالم بشكل سريع. لا تجهز HOWO TH7 فقط بعلبة التروس الفريدة القابلة للتبديل الخال من القلق في العالم، بل تزود أيضا مع HOWO MAX بمحرك الغاز الطبيعي بقدرة 590 حصانا مع كفاءة حرارية تبلغ 54.16٪، مما يبدأ بشكل مشترك عصر مركبات الغاز عالية القدرة. باعتبارها أول شاحنة كهربائية نقية بدون سائق من مستوى L4 في العالم، حطّمت HOWO T5G، المركبة الذكية عبر الإنترنت، رقما قياسيا في الصناعة أثناء اختبار تشغيلها في ميناء تيانجين، وقادت العصر الذكي للشاحنات الثقيلة الصينية مع الجيل I من الشاحنة الذكية الصينية HOWO-T7H التي ستُطلَق في السوق بعد 14 يوما.

البراعة تحظى بثقة العملاء بعد الصقل والاختبار

كتف العملاق ليست مسطحة، والسبب في أن HOWO تستطيع ترسيخ مكانتها هو أنها ماهرة في استيراد التكنولوجيا واستخدامها لتمهيد الطريق السلس على كتف العملاق. في عام 2003، أدخلت المجموعة الصينية للشاحنات الثقيلة تكنولوجيا الشاحنات الثقيلة من فولفو، وتستوعب سلسلة HOWO التي طوّرتها جوهر فولفو، حيث وصلت سلامة الكابينة إلى المتطلبات الأكثر صرامة في العالم، ويتمكن نظام التعليق الإبداعي الصيني بأربع نقاط ومصاص الصدمات المعلّق الهوائي على المستوى العالمي من تحقيق أفضل تأثير امتصاص الصدمات في أي ظروف طرق.

في عام 2009، أدخلت المجموعة الصينية للشاحنات الثقيلة تكنولوجيا الشاحنات الثقيلة الأجنبية من مجموعة مان. خلال عملية التعاون، استوعبت المجموعة الصينية للشاحنات الثقيلة التقنيات المتقدمة الكاملة من مجموعة مان مثل المحرك والمحور والمركبة الكاملة، وكان المحرك المنتج بتقنية مان متقدما بـ 15 عاما عن المستوى السائد في العالم في ذلك الوقت، كما أن المنتجات التعاونية ترث قدرة HOWO العالية على التكيف مع ظروف العمل في الصين والدول النامية، مما يضع الأساس لتنفيذ التقنيات المتقدمة.

بالإضافة إلى ذلك، تعلمت المجموعة الصينية للشاحنات الثقيلة من أفكار التطوير والعمليات التجارية وتقنيات الإنتاج وطرق الإدارة وأسلوب العمل المتميز والجدية والمسؤولية لمجموعة مان. في ذلك الوقت، واجهت العديد من المشاريع المشتركة والتعاونات مشكلة "الخصم": القدرة على إنتاج السيارات النموذجية الممتازة، عدم تحقيق المعايير المستقرة أثناء الإنتاج الضخم. أدركت المجموعة الصينية للشاحنات الثقيلة ومجموعة مان أن مفتاح المشكلة في الإدارة، أولتا اهتماما كبيرا بتناسق الإنتاج، وقدّمتا التدريب والدعم الفني على دفعة لكل مكون رئيسي وتجميع. في ناحية الجودة، قامتا بإنشاء العديد من "أبواب مراقبة الجودة"، وقام كل مصنع للمجموعة الصينية للشاحنات الثقيلة بتنفيذ مفهوم إدارة تحسين الجودة تدريجيا، والسعي لإنشاء منتجات تعاونية عالية الجودة.

بعد ثلاث سنوات من العمل الشاق، في نهاية عام 2012، ظهرت HOWO T7H وHOWO T5، اللذين تم التجهيز بمحرك تقنية مان والمحور الأحادي للتخفيض والتجميع ذي الصلة، وتم إطلاقهما في أوائل عام 2013 وأصبحا منتجين رائعين للمجموعة الصينية للشاحنات الثقيلة. في شتاء الشاحنات الثقيلة لعام 2015، زادت مبيعات HOWO T7H بنسبة 97.38% على أساس سنوي، وزادت مبيعات HOWO T5G بنسبة 130.23%.

من التكنولوجيا العالية إلى المبيعات الضخمة، لم تتحمل HOWO مسؤولية المبيعات المهمة للمجموعة الصينية للشاحنات الثقيلة فحسب، بل استخدمت أيضا قدراتها الدولية الشاملة لعلاج "رهاب المرتفعات" للشاحنات الثقيلة الصينية ضد عمالقة العالم، مما يحقق تسريع العملية الفاخرة للصناعة، وفتح فصل جديد في استبدال "صنع في الصين" بالمنتجات المستوردة.

المنتجات الجيدة الحقيقية تعجب جميع أنحاء العالم

تسعى الصين إلى رؤية العالم، ويعمل العالم على رؤية الصين. في عام 2004، بدأت المجموعة الصينية للشاحنات الثقيلة في التخطيط في الخارج، بحلول عام 2023، احتلت صادرات الشاحنات الثقيلة من المجموعة الصينية للشاحنات الثقيلة نصف الصناعة. قد ينسب بعض الأشخاص نتيجة "نصف صادرات الشاحنات الثقيلة إليها والنصف الآخر إلى الآخرين" إلى أسبقية للأول، ومع ذلك، لا يوجد طريق مختصر للتصدير إلى الخارج، إذا لم تكن ميزة المبادرة لزجة، فلا يمكن إلا "الاستيقاظ مبكرا للذهاب إلى السوق الليلية" في النهاية. أثناء عملية تعميق التنمية في العالم، كسبت HOWO درجة عالية من الثقة من المستخدمين في الخارج من خلال قوتها وإبداعها وفهمها المتعمق للاحتياجات.

في العديد من المشاريع الخارجية، وجدت الشركات الصينية أنه كان من الصعب على المقاولين التسليم في الوقت المحدد عند تعهيد أعمال التربة، السبب الرئيسي هو معدل الحضور المنخفض والخدمة غير الجيدة، تعمل HOWO على التطوير المتكيف من خلال التكنولوجيا الأوروبية وفقا للاحتياجات المحلية، وقد جعلت الجودة موثوقة ومشاكل ما بعد البيع قليلة، مما يصبح حجر الصابورة للعديد من المشاريع الرائدة ومرادفا لـ "الشاحنات الصينية".

على هذا الأساس، قامت HOWO بإجراء تحسينات بناءً على المتطلبات التنظيمية المحلية وعادات الاستخدام. في عام 2012، تم تصدير 2000 سيارة A7s HOWO مجهزة بمحرك الأورو 5 إلى البرازيل، وكانت هذه أول دفعة تصدير الشاحنات الثقيلة ذات معايير الانبعاثات الأورو 4 وما فوق. في يونيو 2013، قامت A7 HOWO، التي أبدعتها المجموعة الصينية للشاحنات الثقيلة بشكل مستقل، والتي تتمتع بحقوق الملكية الفكرية الكاملة، بتحطيم احتكار العلامات التجارية الدولية للشاحنات الثقيلة مثل سكانيا والدخول في هونغ كونغ، التي طبقت تاريخيا معايير انبعاثات العوادم ووقود السيارات بشكل أكثر صرامة. في عام 2017، قامت HOWO بتصدير دفعات إلى أيرلندا، مما يعني أن HOWO، نيابة عن الشاحنات الثقيلة الصينية، اجتازت الاختبار الشامل لأوروبا، "موطن الشاحنات"، وغيّرت الصورة النمطية في العالم للشاحنات الثقيلة الصينية بفضل مستواها الفني العالي والموثوقية العالية وتناسق الإنتاج العالي، مما يوفر فرصا بلا حدود لأولئك الذين يأتون بعدها.

عند الوقوف في عام 2024 والنظر إلى عام 2004، ستجد أن ازدهار HOWO على مدى 20 سنة لم يكن من قبيل الصدفة. وخلفها، هناك مهمة الشاحنات الثقيلة الوطنية، والعقل المنفتح للمنفعة المتبادلة والكسب المشترك، والجهد الشامل لـ "جميع الإجراءات بناءً على المبادرة". هذه هي نقطة البداية للوصول إلى الآن، والثقة بمستقبلها.

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