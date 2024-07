SINOTRUCK - HOWO: 20 ans de savoir-faire pour un parcours exceptionnel

Quantité est synonyme de justice. En tant que première marque de l'industrie chinoise des poids lourds à vendre plus de 2 millions d'unités, Howo est indéniablement le "Champion des Ventes". À l'étranger, la marque Howo a joué un rôle crucial pour faire de SINOTRUCK le champion de l'exportation pendant plusieurs années consécutives.

Howo n'est pas seulement une marque, mais également une légende.

Au cours de ses 20 ans d'existence, Howo a parcouru « un long chemin » dans sa quête de succès.

Sa naissance coïncide avec l'âge d'or des poids lourds en Chine. De 2000 à 2002, le marché des poids lourds a connu une croissance explosive sur une période de trois ans. C'est dans ce contexte que SINOTRUCK a rapidement saisi l'importance de cette opportunité historique. Ainsi, l'entreprise a établi des objectifs ambitieux de production et de vente, visant à atteindre 35 000 unités en 2004, 70 000 unités en 2007, et 100 000 unités en 2010.

Après une année de préparation méticuleuse, le 28 octobre 2004, le premier véhicule Howo est sorti de la nouvelle ligne d'assemblage de SINOTRUCK à Jinan. C'est à compter de cette date que la technologie des véhicules lourds en Chine a commencé à converger vers les normes internationales. Du confort de sa cabine, la plus large du pays, aux technologies telles que le contrôle avancé de la combustion des moteurs et des systèmes électriques de véhicules, qui rivalisent avec les standards internationaux, jusqu'au plus grand pont unique au monde et aux systèmes de contrôle principaux doté d'une intelligence supérieure, Howo a rapidement construit sa réputation grâce à des produits « pionniers » ; « innovant » et « uniques ». Dès sa première année de production, les ventes ont dépassé les 10 000 unités. En 2006, elles ont dépassé les 20 000 unités, représentant un tiers des ventes annuelles totales de SINOTRUCK, et le début de l'exportation en masse à l'étranger.

Le HOWO-7 est né comme le poids lourd le plus avancé technologiquement en Chine. Puis, le lancement du HOWO-A7 a consolidé les années d'innovation et d'accumulation technologique de SINOTRUCK, devenant l'apogée des poids lourds domestiques et menant l'industrie chinoise des poids lourds vers des avancées technologiques de niveau mondial. Le Howo TH7 est non seulement équipé de la boîte de vitesses « sans souci » unique au monde, mais il est également équipé, tout comme le Howo MAX, d'un moteur à gaz naturel de 590 chevaux et d'un rendement thermique atteignant 54,16%, inaugurant ainsi l'ère des poids lourds à haute puissance fonctionnant au gaz. En tant que premier camion autonome de niveau L4 entièrement électrique au monde, le Howo T5G intelligent et connecté a été testé au port de Tianjin, établissant un record dans l'industrie et seulement 14 jours plus tard, Howo a ouvert la voie à l'ère des poids lourds chinois intelligents en commercialisant le Howo T7H, poids lourd intelligent de génération I.

Façonné par mille épreuves, forgé avec un savoir-faire artisanal pour mériter la confiance des clients.

Se maintenir aux sommets n'est pas une chose facile ; mais la grande stabilité de Howo, est due à sa capacité à absorber, à assimiler et à utiliser les technologies à son avantage, afin de tracer une voie claire pour garder sa place parmi les géants de l'industrie. En 2003, après l'introduction de la technologie des poids lourds Volvo et en capturant l'essence de la marque, SINOTRUCK a donné naissance à la série Howo. La sécurité des cabines répond aux normes mondiales les plus strictes grâce à une suspension à quatre points unique en son genre et à un système d'amortissement pneumatique de classe mondiale, offrant les meilleures performances d'amortissement quel que soit l'état de la route.

En 2009, SINOTRUCK a une nouvelle fois introduit une technologie de poids lourds étrangère, cette fois-ci en provenance du constructeur allemand MAN. Au cours de cette collaboration, SINOTRUCK a assimilé complètement les technologies avancées de MAN en matière de moteurs, de ponts et d'ensemble de véhicules. Les moteurs produits avec la technologie MAN étaient en avance de 15 ans sur les normes mondiales de l'époque. En même temps, les produits de cette collaboration ont non seulement hérité des caractéristiques adaptées de Howo aux conditions de travail en Chine et dans les pays en développement, mais aussi offert un excellent rapport qualité-prix, posant ainsi les bases de l'implémentation de technologies avancées.

En outre, SINOTRUCK a appris de MAN les méthodes de développement, les processus commerciaux, les techniques de production, les méthodes de gestion axées sur l'excellence et une approche de travail rigoureuse et responsable. À l'époque, de nombreuses sociétés en coentreprise étaient confrontées à des problèmes de qualité lors de la production en série bien qu'ayant réussi à produire d'excellents prototypes. SINOTRUCK et MAN ont réalisé que la clé du problème résidait dans la gestion de la production ; les deux parties ont donc accordé une grande attention à la cohérence de la production, en fournissant des formations et du support techniques pour chaque composant majeur et l'assemblage des véhicules. En matière de qualité, plusieurs "points de contrôle de la qualité" ont été mis en place, et les usines de SINOTRUCK ont progressivement mis en œuvre des concepts améliorés de gestion qualité, visant à créer des produits de coopération de haute qualité.

Après trois années de travail acharné, les modèles Howo T7H et Howo T5G équipés de moteurs MAN, de ponts à réduction simple et d'autres composants associés ont été officiellement présentés à la fin de l'année 2012, et ont été lancés sur le marché début 2013, devenant les produits phares de SINOTRUCK. En 2015, malgré le climat difficile sur le marché des poids lourds, les ventes du Howo T7H ont progressé de 97,38 % par rapport à l'année précédente, tandis que celles du Howo T5G ont enregistré une croissance encore plus impressionnante, en atteignant 130,23 %.

Grâce à des technologies inébranlables et des ventes massives, Howo assume non seulement la lourde responsabilité des ventes de SINOTRUCK, mais aussi, grâce à ses capacités internationales, a surmonté « l'acrophobie » des poids lourds chinois envers les géants mondiaux, accélérant ainsi le développement de l'industrie des poids lourds haut de gamme et inaugurant un nouveau chapitre pour les produits d'importations « Made in China ».

Les produits de qualité sont appréciés dans le monde entier

Ils permettent à la Chine non seulement d'être sur un pied d'égalité avec le reste du monde, mais aussi de rayonner à l'échelle mondiale. En 2004, SINOTRUCK a commencé son développement à l'étranger, et en 2023, ses exportations de camions lourds ont pris une part dominante dans l'industrie. Certains attribueront peut-être le succès des exportations de camions lourds à l'avantage du premier arrivé, mais l'expansion internationale ne se fait jamais sans effort. Sans la consolidation continue de cet avantage initial, le seul résultat aurait été équivalent à « se lever tôt pour rattraper son retard ». Pendant son expansion à l'international, Howo a gagné un haut degré de confiance des utilisateurs étrangers grâce à sa robustesse, son esprit d'innovation et sa compréhension approfondie des exigences du marché.

Dans de nombreux projets à l'étranger, les entreprises chinoises qui sous-traitent des travaux de terrassement ont constaté des difficultés à respecter les délais de livraison avec les entrepreneurs, principalement en raison du manque d'équipement et de services insuffisants. En revanche, les produits Howo, issus de technologies européennes et adaptés aux exigences locales, sont reconnus pour leur fiabilité et un nombre minimal de problèmes après-vente. Howo est devenu un pilier dans de nombreux projets phares et le synonyme de « camions chinois ».

Sur cette base, Howo adapte ses véhicules selon les exigences réglementaires locales et les habitudes d'utilisation. En 2012, 2000 unités du modèle Howo A7 équipées de moteurs Euro V ont été exportées vers le Brésil, marquant la première exportation en masse de camions lourds chinois répondant aux normes d'émissions Euro IV ou plus. En juin 2013, SINOTRUCK a introduit le modèle innovant Howo A7, doté de propriété intellectuelle exclusive, brisant le monopole des marques internationales comme Scania dans des marchés tels que Hong Kong, exigeant les normes d'émissions de carburant et de gaz d'échappement automobiles les plus strictes. En 2017, les produits Howo ont été massivement exportés vers l'Irlande, marquant une étape significative où Howo, représentant les camions chinois, a passé avec succès les tests rigoureux en Europe, la "patrie des camions". Cela a renouvelé l'image mondiale des camions lourds chinois avec une technologie avancée, une fiabilité élevée et une cohérence de production, offrant ainsi de nouvelles opportunités pour l'avenir.

De 2004 à 2024, il est évident que les vingt années de succès de Howo ne sont pas le fruit du hasard. Derrière cette réussite, se trouvent l'engagement national dans le secteur des poids lourds, une mentalité ouverte favorisant la coopération gagnant-gagnant, et une détermination à agir de manière proactive dans toutes les initiatives. Ces éléments constituent le fondement de son parcours jusqu'à présent et la confiance envers l'avenir.

