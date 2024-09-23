Huawei Cloud: ازدهار مع السحابة وإعادة تشكيل الصناعات مع الذكاء الاصطناعي

شانغهاي، 23 شتنبر/أيلول 2024 /PRNewswire/ -- في مؤتمر HUAWEI CONNECT 2024، ألقى تشانغ بينغان، المدير التنفيذي لمجلس إدارة شركة Huawei والرئيس التنفيذي لشركة Huawei Cloud، كلمة رئيسية بعنوان "ازدهار مع السحابة: إعادة تشكيل الصناعات مع الذكاء الاصطناعي". يذكر تشانغ أنه يجب على الشركات اغتنام الفرص في العصر الذكي واستخدام الذكاء الاصطناعي لبناء مزايا تنافسية. المفتاح هو تبني عقلية الذكاء الاصطناعي الأصلي الآن.

Zhang Ping'an, Executive Director of the Board of Huawei and CEO of Huawei Cloud AI-native cloud infrastructure CloudMatrix officially released

أولاً، يجب على الشركات أن تتبنى الذكاء الاصطناعي بنشاط، وتفتح سيناريوهات الصناعة، وتطور منصات الذكاء الاصطناعي للشركات. هذا سيمكن الذكاء الاصطناعي من خدمة أعمالهم الأساسية. اليوم، تم تطبيق نماذج Huawei Cloud Pangu في أكثر من 30 صناعة و400 سيناريو.

ثانياً، قوة حوسبة الذكاء الاصطناعي أمر بالغ الأهمية. تحتاج الشركات إلى بناء بنية تحتية سحابية أصلية قائمة على الذكاء الاصطناعي تتوافق مع متطلباتها. أطلق تشانغ رسميًا CloudMatrix للربط البيني وتجميع جميع الموارد بما في ذلك CPUs وNPUs وDPUs والذاكرة. إنها تمثل تطورًا من الحوسبة الأحادية إلى الحوسبة المصفوفية. تشتمل CloudMatrix على بنية تحتية سحابية قائمة على الذكاء الاصطناعي يمكن فيها تجميع كل شيء، وتكوينه من نظير إلى نظير، مما يوفر للمؤسسات قوة ذكاء اصطناعي/حوسبة وفيرة.

ثالثًا، تحدد جودة البيانات فعالية نماذج الذكاء الاصطناعي. نحتاج إلى بناء أسس بيانات تركز على المعرفة لتمكين البيانات من خدمة الذكاء الاصطناعي بشكل أفضل. قامت Huawei Cloud بترقية DataArts بالكامل لتزويد العملاء بأسس بيانات موجهة نحو الذكاء الاصطناعي وتركز على المعرفة. وتشمل الميزات المحدثة محركات التقارب بين الذكاء الاصطناعي والبيانات وتطوير البيانات والحوكمة وخدمات المعرفة وخدمات تمكين تطبيقات الذكاء الاصطناعي والبيانات.

رابعاً، بناء نماذج ذكاء اصطناعي مناسبة تعتمد على تطبيقات الأعمال. يجب أن نتخلى عن المفهوم الخاطئ بأن النماذج الأكبر هي الأفضل. ليس من الممكن تلبية جميع الاحتياجات بنموذج أساس واحد فقط. نماذج Pangu 5.0 متوفرة بأحجام مختلفة، بمعايير بالمليارات، وعشرات المليارات، ومئات المليارات، والتريليونات. تلبي السلسلة الكاملة من نماذج Pangu جميع احتياجات تطبيقات الأعمال عملياً.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل نماذج Pangu 5.0 من Huawei Cloud على تعزيز التوليد المكاني والزماني القابل للتحكم (STCG) في مجال التوليد متعدد الوسائط. بالنسبة للقيادة الذاتية،يمكن لنموذج Pangu توليد سيناريوهات قيادة تعكس العالم المادي بدقة. كما يمكنها أن تولد مقاطع الفيديو التي تعكس سيناريوهات القيادة العادية، وظروف الطريق العشوائية والقيادة العرضية والعدوانية، مما يسمح لشركات السيارات بتدريب شركات السيارات على القيادة الذاتية بكفاءة أكبر.

أصدرت Huawei Cloud رسميًا حل تحويل الحواسيب المركزية إلى سحابة، المصمم لمساعدة العملاء على تطوير أنظمة أساسية جديدة على السحابة مع توافر عالي وسهولة في التشغيل والصيانة ومرونة أفضل، مما يساعد العملاء على تحقيق توافر عالٍ بنسبة 99.999% من الدرجة المالية. في الوقت الحالي، اختارت معظم البنوك في الصين شركة Huawei لبناء أنظمتها الأساسية الجديدة على السحابة.

وروى تاو جينغ وين، مدير مجلس إدارة Huawei ورئيس قسم الجودة والعمليات التجارية وإدارة تكنولوجيا المعلومات، رحلة التحول الرقمي لشركة Huawei. طورت Huawei منهجية يمكن تقسيمها إلى ثلاث طبقات وخمس مراحل وثمانية خطوات. تعمل الطبقات الثلاثة على إعادة تعريف الأعمال الذكية وتطوير ونقل نماذج الذكاء الاصطناعي وتقديمها، والتحسين المستمر للتطبيقات الذكية. وتتمثل المراحل الخمس في تحديد السيناريوهات المناسبة، وإعادة تشكيل العمليات، وتحويل المؤسسات، وتحسين بيانات الشركات، واعتماد تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

قدم برونو تشانغ، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في Huawei Cloud، رؤى حول كيفية استفادة Huawei Cloud من الذكاء الاصطناعي لإعادة تشكيل مراكز البيانات والبنية التحتية والخدمات السحابية. كما تطرق أيضا إلى بناء سحابة الذكاء الاصطناعي الأصلية المصممة لتسريع الذكاء في الصناعات. يشير نظام مساعد "1+N" Pangu، الذي كشف عنه السيد تشانغ، إلى حقبة جديدة في التفاعل مع الخدمات السحابية. يتضمن النظام Pangu Doer، وحالات الاستخدام العديدة في مجال البحث والتطوير والمنتجات وتحليلات البيانات والأمن والتعاون المكتبي، حيث يتم تدريب نماذج Pangu باستخدام البيانات الخاصة بالسيناريو، والدراية الفنية والممارسات لتعزيز الخدمات السحابية وزيادة الكفاءة باستخدام الذكاء الاصطناعي المخصص.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2510783/Zhang_Ping_an_Executive_Director_Board_Huawei_CEO_Huawei_Cloud.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2510784/AI_native_cloud_infrastructure_CloudMatrix_officially_released.jpg