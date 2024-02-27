Huawei Cloud: الكشف عن البنية التحتية المفضلة للذكاء الاصطناعي والإعلان عن 10 ابتكارات منهجية في MWC Barcelona 2024

برشلونة، إسبانيا، 27 فبراير، 2024 /PRNewswire/ -- توضح قمة Huawei Cloud Summit لهذا العام كيف أن Huawei Cloud هي البنية التحتية المفضلة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي. وتحت شعار "تسريع الذكاء باستخدام كل شيء كخدمة"، جمع الحدث الذي شارك فيه 500 شخص من المديرين التنفيذيين وخبراء من مختلف المجالات، مثل شركات الاتصالات والتمويل والإنترنت. قدمت قمة Huawei Cloud هذه المرة 10 ابتكارات موجهة نحو الذكاء الاصطناعي وخبرة صناعية واسعة النطاق لنماذج Pangu. والهدف هو إنشاء بنية تحتية جاهزة للذكاء الاصطناعي ومصممة خصوصًا لكل مجال من أجل رحلة أسرع نحو الذكاء.

Jacqueline Shi, President of Huawei Cloud Global Marketing and Sales Service Bruno Zhang, CTO of Huawei Cloud Ten Huawei Cloud Innovations

وقالت Jacqueline Shi، رئيسة خدمة التسويق والمبيعات العالمية لشركة Huawei Cloud، في كلمتها: "تعد Huawei Cloud واحدة من أسرع مزودي الخدمات السحابية نموًا في العالم. وكل ما يهمنا في Huawei Cloud هو التقدم نحو آفاق جديدة وتقديم أحدث التقنيات للعملاء في كل أنحاء العالم. لقد أطلقنا سلسلة من مناطق السحابة المحلية في السنوات الأخيرة، كما هو الحال في أيرلندا وتركيا وإندونيسيا والمملكة العربية السعودية، ما يتيح للعملاء سهولة الوصول إلى السحابة الأفضل أداءً. ومع أكثر من 120 شهادة أمان حول العالم، يمكنك التأكد من أن تظل أعمالك وبياناتك آمنة وسليمة. على أن الأمر لا يتعلق بالتكنولوجيا فحسب. نحن نؤمن بمساعدة شركائنا في النمو جنبًا إلى جنب معنا، وهذا الهدف مدعوم الآن من خلال برنامجينا، GoCloud وGrowCloud. ويجب أيضًا ألا نغفل الذكاء الاصطناعي، فهو يعيد تشكيل كل شيء، ونحن في مقدمة مسيرة مواكبته. نحن نبني أساسًا سحابيًا متينًا للجميع، ولكل المجالات، من أجل تسريع الذكاء."

تضع نماذج الأساس الحالية معايير جديدة الإنتاج والتفاعل ونماذج الخدمة ونماذج الأعمال للتطبيقات التقليدية. وهي تجعل من الذكاء الاصطناعي محركًا جديدًا لنمو الحوسبة السحابية. وبرغم أن الإمكانات هائلة، يتطلب تنفيذ الذكاء الاصطناعي بما يتماشى مع أهداف العمل ابتكارًا منهجيًا. وعن ذلك، قال Bruno Zhang، المدير التنفيذي للتكنولوجيا في Huawei Cloud: "ستساعدكم Huawei Cloud في استراتيجيتين. يستخدم AI for Cloud (الذكاء الاصطناعي للسحابة) نماذج الذكاء الاصطناعي والأساسات للارتقاء بتجربتك. إنها تُحدث ثورة في تطوير البرمجيات وإنتاج المحتوى الرقمي وأمور أخرى. وتعمل Cloud for AI على جعل اعتماد الذكاء الاصطناعي سلسًا وفعالاً. وإلى جانب هذا، يمكّنك الابتكار البنائي والتخزين الأصيل للذكاء الاصطناعي وتقارب البيانات معه من تدريب الذكاء الاصطناعي واستخدامه على نحو لم يسبق له مثيل."

وفي القمة، كشفت Huawei Cloud عن عشرة ابتكارات موجهة نحو الذكاء الاصطناعي ما يجعلها البنية التحتية السحابية المفضلة للذكاء الاصطناعي.

KooVerse: تمتلك Huawei Cloud عدد 85 منطقة توافر خدمات في 30 منطقة تنتشر بين أكثر من 170 دولة ومنطقة. وتعمل هذه البنية التحتية السحابية العالمية التي تغطي الحوسبة والتخزين والشبكات والأمان على خفض زمن الوصول إلى 50 مللي ثانية.

بنية QingTian الموزعة: تتطلب النماذج الأساسية نموًا بمقدار 10 أضعاف في الطلب على الموارد الحاسوبية كل 18 شهرًا، وهو ما يتجاوز قانون مور بكثير. ولمواجهة هذا التحدي، تطورت هذه البنية من البنية الأساسية/الثانوية التقليدية. تم بناء QingTian وهي تتجاوز القيود في الحوسبة والتخزين والشبكات لتوفر العمود الفقري لحساب ذكاء اصطناعي من الدرجة الأولى يتمتع بالحوسبة غير المتجانسة وحوسبة نظير إلى نظير وحوسبة الشبكة الكاملة.

حوسبة الذكاء الاصطناعي: تدعم خدمة AI Cloud Service الفائقة النطاق والمستقرة تدريب نموذج ذي تريليون معلمة، ويمكن تشغيل وظائف التدريب من دون انقطاع على مجموعة عبر آلاف البطاقات مدة 30 يومًا، 90% من الوقت. ولا يتجاوز وقت توقف الخدمة 10 دقائق. إن هذا يوفر أكثر من 100 مجموعة قدرات لنماذج Pangu و100 نموذج كبير مفتوح المصدر وجاهز للاستخدام.

التخزين الأصيل للذكاء الاصطناعي: تحتاج نماذج التدريب إلى كميات كبيرة من البيانات، وتتعامل Huawei Cloud مع هذا الاحتياج من خلال نهج ثلاثي المحاور: تقوم خدمة ذاكرة EMS بتخزين بيتابايت من المعلمات مع عرض نطاق ترددي كبير للغاية يبلغ 220 تيرابايت وزمن وصول منخفض للغاية يصل إلى ميكروثانية؛ وتتيح خدمة التخزين المؤقت SFS Turbo للإنتاجية العالية والتزامن لعشرات الملايين من عمليات IOPS إمكانية تجهيز مليار سجل بيانات في 5 ساعات فقط، وليس 100 ساعة؛ وكذلك تعمل بوتقة المعرفة الخاصة بخدمة تخزين الكائنات (OBS) على تقليل تكاليف تخزين بيانات التدريب والاستدلال بنسبة 30%.

أمان E2E: تغطي دورة الحياة الكاملة بيئات تشغيل النموذج، وبيانات التدريب، والنماذج نفسها، والمحتوى الذي تم إنشاؤه، والتطبيقات. وهذا يضمن أن تكون النماذج والتطبيقات قوية وآمنة ومتوافقة.

GaussDB: تتميز قاعدة بيانات الجيل التالي هذه بإمكانية التوفر العالية والأمان والأداء والمرونة والذكاء، بالإضافة إلى النشر والترحيل البسيط والذكي. وعلى وجه التحديد، تضمن بنيتها الموزعة على مستوى المؤسسات توفرًا عاليًا بفضل عدم وجود RPO للمجموعة المزدوجة داخل المدينة، والعزل الكامل لأخطاء البرامج والأجهزة، وانعدام وقت توقف الخدمة. وبالنسبة للأمان، فلقد تم الحصول على شهادة CC EAL4+‎، وهي أعلى مستوى في الصناعة. وبالنسبة للأتمتة، تعمل GaussDB على تحسين ترحيل قاعدة البيانات ونشرها باعتبارها أول قاعدة بيانات أصيلة للذكاء الاصطناعي في العالم.

التقارب بين البيانات والذكاء الاصطناعي: إن زيادة النماذج الأساسية يعني أن "Data+AI" (البيانات + الذكاء الاصطناعي) أصبح الآن "Data4AI وAI4Data". تعمل تقنية Huawei Cloud LakeFormation على توحيد بوتقة البيانات من مستودعات أو مجمَّعات متعددة بحيث تتم مشاركة نسخة واحدة من البيانات بين محركات تحليل البيانات المتعددة ومحركات الذكاء الاصطناعي من دون ترحيل البيانات. تقوم ثلاثة مسارات تعاونية، هي DataArts وModelArts وCodeArts، بتنسيق وجدولة البيانات ومسارات عمل الذكاء الاصطناعي. وهي تقود التدريب على النماذج عبر الإنترنت والاستدلال باستخدام البيانات في الوقت الفعلي. ويجعل محرك AI4Data إدارة البيانات أكثر ذكاءً، بدءًا من تكامل البيانات وتطويرها ووصولاً إلى الجودة وإدارة الأصول.

البنية التحتية الإعلامية: في عصر حوسبة الذكاء الاصطناعي التوليدي (AIGC) والإنترنت الثلاثي الأبعاد الحالي، قامت Huawei Cloud ببناء بنية تحتية لوسائل الإعلام تتسم بالكفاءة والخبرة والتطور. ولتحقيق الكفاءة، يقوم Huawei Cloud MetaStudio، وهو مسار إنتاج المحتوى الذي يتضمن مساحة العمل والبشر الافتراضيين المستندين إلى AIGC، بإنشاء المحتوى بسرعة أكبر وأفضل. للحصول على الخبرة، تعمل Huawei Cloud Live وLow Latency Live وSparkRTC على تمكين تفاعلات أكثر سلاسة. ومن أجل التطور، توفر Huawei Cloud خدمات AIGC وخدمات الفضاء الثلاثي الأبعاد مع تفاعل المستخدم في الوقت الفعلي. وتتضافر كل هذه العناصر لتعزيز تجربة الأعمال والمستخدم إلى مستوى أرقى.

المنطقة المقصودة: تستخدم المؤسسات الموارد وتديرها بشكل أفضل على Huawei Cloud بفضل الحساب الموحد والهوية والأذونات والشبكة والامتثال وإدارة التكلفة. ولقد أصبح الآن تعدد الإيجارات والتعاون سلسًا بين الموظفين والتمويل والموارد والأذونات والامتثال الأمني.

سهولة النشر: يمكن لإمكانات وخدمات الطراز Pangu المذكورة كافة أن تعمل في السحابة العامة أو السحابة المخصصة أو السحابة المختلطة. على سبيل المثال، يمكن للعملاء إنشاء وتشغيل نماذج أساسية ومنصة مخصصة للذكاء الاصطناعي في مراكز البيانات الحالية لديهم باستخدام Huawei Cloud Stack، لأنه حل سحابي مختلط.

يُعقد Mobile World Congress (MWC) لعام 2024 في برشلونة في الفترة من 26 إلى 29 فبراير. ولقد استعدت Huawei Cloud للتعاون مع العملاء والشركاء في التطرُّق إلى مجموعة واسعة من الموضوعات الشائقة. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم عرض المنتجات المبتكرة والحالات الواقعية التي تتناول نماذج Pangu وGaussDB وتقارب البيانات والذكاء الاصطناعي والشخصيات الافتراضية وتطوير البرمجيات خلال الحدث.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2346836/Jacqueline_Shi_President_Huawei_Cloud_Global_Marketing_Sales_Service.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2346837/Bruno_Zhang_CTO_of_Huawei_Cloud.jpg

مقطع الفيديو - https://mma.prnewswire.com/media/2346838/Ten_Huawei_Cloud_Innovations_EN.mp4