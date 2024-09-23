Huawei Cloud: خطوة واحدة نحو الذكاء، قفزة واحدة نحو التميز

شانغهاي، 23 سبتمبر 2024 /PRNewswire/ -- خلال حدث HUAWEI CONNECT 2024، استضافت Huawei Cloud قمة تحت عنوان "خطوة واحدة نحو الذكاء، قفزة واحدة نحو التميز"، حيث جمعت قادة الصناعة العالميين لاستكشاف اتجاه التحول الذكي، ومشاركة الحالات الرائدة، ومساعدة العملاء في رحلتهم نحو التميز التشغيلي القائم على السحابة. في القمة، كشفت Huawei Cloud والعملاء العالميون عن حل نقل البيانات من مركز البيانات إلى السحابة وورقة بيضاء لإطار عمل PRIME.

Jacqueline Shi, President of Huawei Cloud Global Marketing and Sales Service Kevin Gao, President of Huawei Cloud Public Cloud Business

قالت Jacqueline Shi، رئيسة خدمة التسويق والمبيعات العالمية في Huawei Cloud: "يتيح لنا دعم العملاء الابتكار في مجال التمويل، والتجزئة، والقيادة الذاتية، والإنترنت، والعديد من القطاعات الأخرى. ومن خلال الجمع بين التقنيات المتطورة مع المعرفة الصناعية، تمهد Huawei Cloud طريقك نحو الرقمية والذكاء".

قدّم Kevin Gao، رئيس أعمال السحابة العامة في Huawei Cloud، خطابًا رئيسيًّا بعنوان "خطوة واحدة نحو الذكاء، قفزة واحدة نحو التميز". وحدد ثلاثة عوامل حاسمة لتسريع هجرة السحابة واستخدام الذكاء الاصطناعي، وهي: البنية التحتية العالمية، والابتكار التكنولوجي المستمر، والعمليات الرشيقة.

من حيث البنية التحتية العالمية، توفر البنية التحتية العالمية لشركة Huawei Cloud، KooVerse، تغطية واسعة، وتجربة استثنائية، وجودة ممتازة. تدعم Huawei Cloud عبر 33 منطقة و93 منطقة توافر (AZs) في جميع أنحاء العالم أكثر من 10,000 عميل حتى يصلوا إلى تحقيق عولمة أعمالهم التجارية. وقد أقامت Huawei Cloud شبكة علاقات مع أكثر من 2,400 من نظرائها من شركات الطيران العالمية؛ لتضمن القفزة الواحدة إلى السحابة ونشر الأعمال العالمية للعملاء. تحقق مراكز بيانات هواوي السحابية موثوقية المستوى الرابع.

الابتكار التكنولوجي هو جوهر مهمة Huawei Cloud لتسريع تحول المؤسسات. في هذه القمة، تم تسليط الضوء على ثلاثة مجالات رئيسية: تحديث الحوسبة، والتقارب بين البيانات والذكاء الاصطناعي، والابتكار في التطبيقات.

يوفر حل نقل البيانات من مركز البيانات إلى السحابة الذي أصدرته Gao مرافق مركز البيانات والتشغيل والصيانة (O&M) الذكية وشبكات مراكز البيانات (DCN) بوصفها خدمة، مما يتيح للعملاء نقل موارد الحوسبة المخصصة وتشغيلها بسهولة على Huawei Cloud.

تتيح خدمة سحابة Ascend للذكاء الاصطناعي التدريبية من Huawei Cloud تشغيل وظائف التدريب دون توقف لمدة تصل إلى 40 يومًا، وتقصير وقت استرداد الخطأ إلى 10 دقائق، وزيادة قابلية التوسع الخطية إلى 90٪ (متوسط القيم في الصناعة هو 2.8 يوم، و60 دقيقة، و80٪ على التوالي).

وقد اعتُمد نظام العمليات الحتمية لشركة Huawei Cloud من قِبَل أكثر من 300 عميل عالمي، واستطاع الحفاظ على سجل أمني قوي من دون حدوث اقتحام واحد أو خرق للبيانات.

تستفيد شركة DeFacto التركية من حل السحابة الأصلي من Huawei Cloud من خلال محرك الحاوية السحابية (CCE) لتبسيط خدماتها.

تساعد Huawei Cloud شركة Chery على نشر السحابة، واستخدامها، وإدارتها. وفي الوقت الحالي، توفر عُقَد Huawei Cloud المنتشرة في أكثر من 10 دول ومناطق خدمات لشركة Chery.

تبنّت NavInfo خبرة Huawei Cloud في مجال البحث والتطوير (R&D) وخط أنابيب تطوير البرمجيات CodeArts لإقامة معايير إدارة التطوير الفعالة وأنظمة قياس الكفاءة.

طورت Kingsoft وHuawei Cloud بشكل تعاوني إطار عمل متميزًا لتحسين إدارة التكاليف.

طور مختبر Tianqin من Tencent Music إطار عمل تسريع نموذج الذكاء الاصطناعي MUSELight، باستخدام خدمة سحابة Ascend للذكاء الاصطناعي من Huawei Cloud.

وفي نهاية القمة، أصدرت Huawei Cloud والعملاء العالميون بشكل مشترك ورقة بيضاء لنموذج التميز التشغيلي PRIME. تقدم هذه الورقة البيضاء إطارًا مرجعيًّا للمؤسسات للقفز إلى التميز باستخدام التقنيات الرقمية والذكية.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2510990/Jacqueline_Shi_President_Huawei_Cloud_Global_Marketing_Sales_Service.jpg