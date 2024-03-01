Huawei تطلق منصة DC908 Pro، معرفة شبكات DCI من الجيل التالي

برشلونة، اسبانيا، 1 مارس 2024 /PRNewswire/ -- في مؤتمر MWC Barcelona 2024، أطلقت Huawei Huawei OptiXtrans DC908 Pro، منصة جديدة لربط مراكز البيانات (DCI)، مصممة لحقبة الذكاء الاصطناعي. تضمن هذه المنصة المبتكرة النقل الفعال والآمن والمستقر للبيانات بين مراكز البيانات (DCs)، مما يضع معيارًا جديدًا لشبكات مراكز البيانات DCI.

Huawei launches OptiXtrans DC908 Pro Platform

مع استمرار الذكاء الاصطناعي في الانتشار عبر سيناريوهات الخدمات المختلفة، الطلب على النماذج الأساسية ازداد، ما أدى إلى انفجار في حجم البيانات. أصبحت مراكز البيانات الآن تعمل على مستوى البيتابايت، وتطورت شبكات مراكز البيانات DCI من النقل بطول موجي أحادي 100 Gbit/s إلى طول موجي أحادي 1 Tbit/s.

وفي استجابة للتحديات التي يشكلها نقل البيانات الضخمة في العصر الذكي، تقدم Huawei منصة DCI من الجيل التالي، Huawei OptiXtrans DC908 Pro.مقارنة بسابقتها، تقدم DC908 Pro عرض نطاق أوسع ومصداقية وذكاء أعلى.

الميزات الرئيسية لـ Huawei OptiXtrans DC908 Pro تشمل:

عرض نطاق أوسع : تدعم DC908 Pro نقل بطول موجي أحادي بسرعة 1.2 Tbit/s عبر مسافات تصل إلى 240 كم، وهي أطول بثلاثة أضعاف من المتوسط في الصناعة. تصل سعة أحادي الألياف إلى 96 Tbit/s، الأعلى في الصناعة، بينما يقوم نظام ROADM المتكامل C120+L120 بخفض بصمة غرفة المعدات واستهلاك الطاقة إلى النصف. بالإضافة إلى ذلك، تبلغ سعة التوصيل المشترك للفتحة الواحدة في DC908 Pro الـ 2.4 Tbit/s، والتي يمكن زيادتها بسلاسة إلى 3.2 Tbit/s.

اعتمادية أعلى : لمواجهة تحدي فشل المعاملات المالية الناجم عن تذبذب الارتباط، تتميز DC908 Pro بحل التنسيق بين التخزين والاتصال الضوئي (SOCC)، محققًا اعتمادية بنسبة 99.999% وضامنًا أمان الخدمة واستمراريتها.

ذكاء أعلى : مع دعم للنشر المبسط المبني على تكنولوجيا المعلومات، والنشر بدون NMS، وتزويد الخدمة بنقرة واحدة، تلغي DC908 Pro الحاجة إلى مهارات متخصصة. تساعد وظائف الإدارة الذكية للألياف وكشف الكابل المشترك، وكشف الحالة الصحية الفرعية على تحسين كفاءة تحديد أماكن أعطال الألياف. أيضًا، بناءً على وظيفة كشف الانقطاع سريع الزوال الأولى من نوعها في الصناعة OTDR، يمكن تحديد أماكن أعطال فقدان الاتصال المتقطع أو التذبذب للألياف في وقت بالمللي ثانية، ما يحسن كفاءة اكشاف مشاكل جودة الكابل وإصلاحها بشكل كبير.

فازت Huawei OptiXtrans DC908 Pro بجائزة منصة DCI في مراجعات Lightwave Innovation Reviews، حسبما أعلنت Lightwave، وهي منفذ إعلامي مرموق في مجال شبكة الألياف الضوئية العالمية.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2348545/Huawei_launches_OptiXtrans_DC908_Pro_Platform.jpg