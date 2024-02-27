Huawei تُصدر الحلول القائمة على السيناريوهات من سلسلة F5G Advanced Series لتعزيز الذكاء الصناعي

برشلونة، إسبانيا، 27 فبراير 2024 /PRNewswire/ -- شاركت شركة Huawei ممارساتها التطبيقية لشبكات الجيل الخامس الثابتة (F5G) والمنتجات والحلول المبتكرة، مع التركيز على موضوع "F5G Advanced, The Foundation for Industrial Intelligence" في منتدى Green All-Optical Network Forum الذي عقدته IDATE، وذلك في إطار MWC Barcelona لعام 2024.

Huawei Launched F5G Advanced Series Scenario-based Solutions

أشار Gu Yunbo، رئيس مجال الأعمال البصرية للمؤسسات في Huawei، في كلمته الرئيسية إلى أنه استنادًا إلى تقنيات F5G المتقدمة الجديدة مثل fgOTN وWi-Fi 7 و50G PON، تطلق Huawei سلسلة من الحلول القائمة على السيناريوهات لتحقيق الاستشعار بالألياف، بالإضافة إلى توصيل الألياف إلى المنازل والمؤسسات والآلات والحوسبة. وبهذا، فإنها تبني شبكات استشعار دقيقة ونطاقًا عريضًا للغاية وشبكات متكاملة للصناعات، على نحو يضع حجر الأساس للذكاء الصناعي.

وكذلك أطلقت Huawei الجيل التالي من حل FTTO 2.0 لسيناريوهات المنشآت في عصر Wi-Fi 7، وحل 50G POL لتحقيق الأداء الأكثر تفوقًا على الإطلاق، وتلبية متطلبات شبكات المنشآت المختلفة لعملاء الصناعة. واستنادًا إلى تقنيات XGS-PON Pro وWi-Fi 7، تمت ترقية FTTO 2.0 من حيث الأداء والخبرة. يتميز هذا الحل بالنطاق العريض الفائق، والبساطة، وبيانات الاعتماد المراعية للبيئة، والجودة العالية، مما يلبي متطلبات عملاء الصناعة لبناء شبكات المنشآت التابعة لها من الجيل التالي.

ولشبكات إنتاج الطاقة والنقل، أطلقت Huawei منتجها OptiXtrans E6600، وهو أول منتج نقل بصري في الصناعة يدعم معايير fgOTN، لمساعدة العملاء في بناء شبكات اتصالات بصرية بالكامل مستعدة للمستقبل في العصر الذكي. وهذا يوفر دعمًا قويًا للاتصالات لخدمات التحكم في الوقت الفعلي وخدمات إدارة الإنتاج وخدمات البيانات المتكاملة.

وفي السيناريوهات التي تشمل خطوط أنابيب النفط والغاز والسكك الحديدية ومحيط المطارات، فإن الجيل التالي من حل استشعار الألياف الضوئية من Huawei، مع وحدات oDSP الضوئية العالية الحساسية والنمذجة الثلاثية الأبعاد ذات الانحراف الصفري، يدعم الكشف الدقيق عن الاهتزاز واستعادة نمط الحدث. وعلاوة على ذلك، يستفيد الحل أيضًا من تسجيلات الفيديو لتحسين دقة الاستشعار بمقدار 10 أضعاف.

ولسيناريوهات الشبكة الخاصة للحكومة الإلكترونية، أطلقت Huawei حلولاً مبتكرة مثل Alps-WDM، و400G، وOXC، وASON، وحل الشبكات البصرية الصناعية التي لا تفقد البيانات.

وبالإضافة إلى ذلك، فبالنسبة لسيناريوهات الاتصال البيني لمراكز البيانات (DCI) في العصر الذكي، أطلقت Huawei جهاز Huawei OptiXtrans DC908 Pro الذي يدعم تيرابايت في الثانية لكل طول موجي لضمان نقل فعال وآمن وموثوق به للغاية للخدمات بين مراكز البيانات. وبالنسبة لسيناريوهات مزودي خدمات الإنترنت، أطلقت Huawei حل الشبكات البصرية المتميز لمزودي خدمة الإنترنت لمساعدة العملاء في بناء شبكات تتمتع بخبرة حتمية بتكاليف أقل، ما يضمن نجاح الأعمال.

واستشرافًا للمستقبل، ستواصل Huawei الابتكار استنادًا إلى F5G Advanced، وتطوير المنتجات والحلول الرائدة، والتعاون مع العملاء والشركاء لتسريع الذكاء الصناعي.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2348555/Huawei_Launched_F5G_Advanced_Series_Scenario_based_Solutions.jpg