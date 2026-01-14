HYXiPOWER تظهر لأول مرة في "القمة العالمية لطاقة المستقبل 2026" مع حلول تخزين الطاقة الذكية

أبوظبي ، الإمارات العربية المتحدة, 14 يناير / كانون الثاني 2026 /PRNewswire/ -- تظهر شركة "هيكسي باور" (HYXiPOWER) لأول مرة في "القمة العالمية لطاقة المستقبل 2026" ؛ حيث تعرض أحدث ابتكاراتها في مجال الطاقة الكهروضوئية وتخزين الطاقة. من خلال العرض في كابينة رقم 7340 ، تقدم الشركة محفظة شاملة من حلول تخزين الطاقة السكنية والتجارية والصناعية المصممة خصيصًا لسوق الشرق الأوسط.

تُقام "القمة العالمية لطاقة المستقبل 2026" في لحظة محورية في مسار انتقال الطاقة في الإمارات العربية المتحدة، وتجمع صنّاع السياسات وقادة الصناعة ومبتكري التكنولوجيا لتسريع التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة. تؤكد مشاركة "هيكسي باور" التزامها بدعم خارطة طريق الطاقة الإماراتية ، وتقديم حلول مصممة للبيئات ذات درجات الحرارة المرتفعة ، ومرونة الشبكات، وسيناريوهات استهلاك الطاقة المتنوعة.

في "القمة العالمية لطاقة المستقبل 2026"، تُظهر "هيكسي باور" كيف يمكن لتخزين الطاقة الذكي دعم الطيف الكامل من تطبيقات الطاقة من حالات الاستخدام السكنية إلى التجارية والصناعية إلى مستوى المرافق. من خلال دمج المعدات المتقدمة مع منصة الطاقة الذكية ، تتيح "هيكسي باور" الإدارة الذكية والمراقبة في الوقت الفعلي والأداء الأمثل في ظل ظروف الشبكات المعقدة.

في القطاع السكني ، تسلط شركة "هيكسي باور" الضوء على "بطارية الجهد العالي 2.0" و"بطارية الجهد العالي 3.0" من إنتاجها، والمصممة لتوفير تخزين طاقة موثوق ومرن للأسر العصرية. يمتاز كلا الجيلين، اللذان بنيا مع خلايا من درجة A+ تلبي معايير درجة السيارات ، بتصنيف IP65 ، مما يؤكد على العمر الطويل للدورة، والكفاءة العالية ، وميزات السلامة القوية ، مع توفير قابلية توسيع النطاق للوفاء باحتياجات الطاقة المنزلية المتنوعة. جنبًا إلى جنب مع نظام إدارة البطاريات الذكي وإدارة السحابة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي ، تسمح هذه الأنظمة لأصحاب المنازل بتعظيم الاستهلاك الذاتي للطاقة الشمسية وتعزيز استقلال الطاقة.

بالنسبة لمستخدمي الوحدات التجارية والصناعية ، تقدم "هيكسي باور" نظامها لتخزين الطاقة المبرد بالهواء بطاقة 215 كيلوواط / ساعة. تساعد أنظمة تخزين الطاقة، المجهزة بنظام إدارة الطاقة الذكي ، والنظام المرتبط بالتيار المباشر، و"مفتاح التحويل الثابت "(STS) لأقل من 20 ملي ثانية ، ونظام الحماية من الحرائق على 4 مستويات، الشركات على تحسين تكاليف الطاقة وضمان استمرارية الطاقة. تم اختبار النظام مسبقًا وتشغيله مسبقًا في المصنع ، ويتم تسليمه جاهزًا للتشغيل ، مما يتيح نشره سريعًا في الموقع.

وقال "ديري لي"، مدير الدولة لمنطقة الشرق الأوسط في "هيكسي باور" : "إن ظهور "هيكسي باور" في "القمة العالمية لطاقة المستقبل" يمثل علامة بارزة في توسعنا الدولي". "من خلال الجمع بين التقنيات المتقدمة وقدرات الخدمة المحلية القوية ، نهدف إلى تقديم حلول طاقة مرنة وشاملة ومستعدة للمستقبل مصممة خصيصًا للمنطقة".

نبذة عن HYXiPOWER

شركة "هيكسي باور" هي شركة للتكنولوجيا المتقدمة متخصصة في الأنظمة الذكية للطاقة الشمسية وتخزين الطاقة، وتدمج البحث والتطوير، والتصنيع، والمبيعات، والخدمة. تغطي محفظتها المحولات الشمسية، وأنظمة التخزين السكنية والتجارية والصناعية، ومنصات إدارة الطاقة الذكية. وتدير الشركة 12 مركزًا لخدمات التقنية في ست قارات.

لمزيد من المعلومات ، يُرجى زيارة موقع الويب: www.hyxipower.com/ar، أو التواصل مع: [email protected]

