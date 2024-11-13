ICANN و Smart Africa يتعاونان لتعزيز حوكمة الإنترنت في سائر أفريقيا

إسطنبول, 13 نوفمبر / تشرين ثاني 2024 /PRNewswire/ -- وقّعت مؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام المُخصصة (ICANN) مذكرة تفاهم (MoU) مع منظمة أفريقيا الذكية (Smart Africa)، الأمر الذي يشكل خطوة محورية لتعزيز تنمية القدرات في مجال حوكمة الإنترنت في سائر أفريقيا. أفريقيا الذكية هي تحالف بين الدول الأفريقية والمنظمات الدولية والجهات الفاعلة في القطاع الخاص العالمي المكلف بتعزيز أجندة أفريقيا الرقمية. ومن خلال هذا التعاون، تهدف ICANN وSmart Africa إلى توجيه التحول الرقمي من خلال الاستفادة من خبرات وموارد المنظمة.

سالي كوسترتون، الرئيس والمدير العام المؤقت لـ ICANN، رئيسة لاسينا كوني، المدير العام لأفريقيا الذكية، أثناء الجمعية العامة السنوية ICANN81 في إسطنبول، تركيا (PRNewsfoto/ICANN)

تحدد مذكرة التفاهم التزامًا مشتركًا بتعزيز إنترنت مستقر وآمن وشامل في إفريقيا، مما يؤسس لتعاون طويل الأمد بين ICANN وSmart Africa. وبموجب مذكرة التفاهم هذه، ستقوم المنظمتان، جنبًا إلى جنب مع تعاونهما الوثيق داخل تحالف إفريقيا الرقمية، بما يلي:

تنظيم فعاليات تنمية القدرات وورش العمل التدريبية لتمكين أصحاب المصلحة الأفارقة.

استضافة أنشطة التواصل والمشاركة المجتمعية لرفع مستوى الوعي بالموضوعات الرئيسية في حوكمة الإنترنت، حيث تتلاقى مهام ICANN و Smart Africa .

زيادة مشاركة أصحاب المصلحة الأفارقة في مناقشات حوكمة الإنترنت الإقليمية.

وقالت السيدة سالي كوستيرتون، الرئيسة المؤقتة والمديرة التنفيذية لمؤسسة ICANN: "يجسد هذا التعاون مع Smart Africa التزام ICANN بضمان حصول كل مجتمع على الموارد والمعرفة لتشكيل مستقبله الرقمي". وأضافت، "معًا، نقوم ببناء بنية تحتية أقوى وأكثر أمانًا للإنترنت من شأنها أن تساعد في جلب المزيد من الأفارقة إلى الإنترنت، وتمكين المجتمعات وتعزيز النمو الاقتصادي في جميع أنحاء القارة".

وصرح السيد لاسينا كونيه، المدير التنفيذي لتحالف أفريقيا الذكية Smart Africa قائلاً، "إن الإنترنت يشكل عنصرًا أساسيًا في التحول الرقمي في أفريقيا، وتوضح هذه الشراكة مع ICANN التزامنا ببناء مستقبل رقمي أكثر أمانًا واستقرارًا وشمولاً للقارة. وتمثل مذكرة التفاهم هذه خطوة استراتيجية في تعزيز قدرات حوكمة الإنترنت في أفريقيا. ومن خلال هذا التعاون، نقوم بتزويد أصحاب المصلحة الأفارقة بالمعرفة والموارد اللازمة لتشكيل مستقبل الإنترنت".

بالإضافة إلى ذلك، تتعاون ICANN وSmart Africa في مبادرة داخل تحالف أفريقيا الرقمية، وتركز على برامج تنمية القدرات المصممة خصيصًا للحكومات والمشرّعين. وسيدعم هذا الجهد أصحاب المصلحة الأفارقة في تعميق فهمهم للوظائف الفنية للإنترنت، وتعزيز مساهماتهم في حوكمة الإنترنت العالمية. كما يتماشى مع مهمة تحالف أفريقيا الرقمية، التي بدأتها ICANN، لجلب المزيد من الأفارقة إلى الإنترنت من خلال البنية التحتية الآمنة والمرنة. زُر www.coalitionfordigitalafrica.africa للحصول على مزيد من التفاصيل.

نبذة عن Smart Africa

إن أفريقيا الذكية Smart Africa هي تحالف بين الدول الأفريقية والمنظمات الدولية والجهات الفاعلة في القطاع الخاص العالمي المكلف بتعزيز أجندة أفريقيا الرقمية. وبفضل التزام متين ومبتكر من قبل رؤساء الدول الأفريقية، يهدف التحالف إلى تسريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في القارة وقيادة أفريقيا نحو اقتصاد المعرفة من خلال الوصول بأسعار معقولة إلى النطاق العريض واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ومع رؤية لإنشاء سوق رقمية واحدة في أفريقيا بحلول عام 2030، يجمع تحالف Smart Africa الدول الأعضاء لتسريع رقمنة القارة وإنشاء سوق مشتركة. وتم إطلاق التحالف في عام 2013 من قبل سبعة رؤساء دول أفريقية، ويضم الآن 39 دولة عضوًا، تمثل أكثر من مليار شخص وأكثر من 50 عضوًا من القطاع الخاص ملتزمين برؤية أفريقيا والنهوض بها.

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

ييفان غويهي، رئيس العلامة التجارية والاتصالات

سكرتارية أفريقيا الذكية

البريد الإلكتروني: [email protected]

الموقع الإلكتروني:https://smartafrica.org/ www.smartafrica.org

تويتر:https://x.com/RealSmartAfrica RealSmartAfrica@

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نبذة عن ICANN

مهمة ICANN هي ضمان شبكة إنترنت عالمية مستقلة وآمنة وواحدة. فللتواصل مع شخص آخر عبر الإنترنت، ينبغي عليك أن تكتب عنوانًا – اسمًا أو رقمًا – في جهاز الكمبيوتر أو أي جهاز آخر. ويجب أن يكون هذا العنوان فريدًا من نوعه لكي يتسنى لأجهزة الكمبيوتر أن تجد بعضها بعضًا. وتساعد ICANN في تنسيق ودعم هذه المعرّفات الفريدة في جميع أنحاء العالم. تأسست ICANN في عام 1998 لتكون مؤسسة غير هادفة للربح ذات منفعة عامة تضم مجتمعًا من المشاركين من جميع أنحاء العالم.

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2556453/Sally_Costerton_Lacina_Kone.jpg

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2556454/ICANN81_Istanbul_Logo_Dark_Blue_Logo.jpg