بيان صحفي: افتتاح منتدى المشاركة الأفريقية في أكرا لتعزيز التعاون الإقليمي بشأن حوكمة الإنترنت

أكرا, 9 ديسمبر / كانون أول 2025 /PRNewswire/ -- افتتحت مؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصَّصة (ICANN) اليوم منتدى المشاركة الأفريقية في أكرا، غانا. نُظِّم المنتدى من قِبل ICANN واستضافه اتحاد الجامعات الأفريقية (AAU)، ويجمع المنتدى مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة للتوافق حول الأولويات الإقليمية وتعزيز دور إفريقيا في حوكمة الإنترنت على المستوى العالمي.

يركز الحدث على المحركات الأساسية للنمو الرقمي وسيشمل تحديثات عملية من ICANN، وتقدُّم العمل في القبول الشامل، واستعداد المنطقة لبرنامج نطاقات المستوى الأعلى العامة الجديدة (gTLD): الجولة القادمة، والأعمال المستمرة ضمن تحالف إفريقيا الرقمية. تشكل وجهات نظر المجتمع والمناقشات المفتوحة مع قادة منظمة ICANN جزءًا أساسيًا من البرنامج.

وقال بيير دانجينو، نائب رئيس المشاركة العالمية لأصحاب المصلحة في إفريقيا، في منظمة ICANN: "يعتمد نمو الإنترنت في إفريقيا على التعاون والاستثمار المستمر في الاستعداد التقني." وأضاف: "يجمع هذا المنتدى الأشخاص المناسبين في مكان واحد لمناقشة ما يسير بشكل جيد، وما يحتاج إلى اهتمام، وأين يمكننا إحراز تقدم حقيقي." وأكد: "الهدف بسيط: تعزيز المشاركة الإقليمية في عمليات منظمة ICANN، وزيادة صمود عمليات نظام أسماء النطاقات (DNS)، وتوفير مسار أوضح للابتكار في جميع أنحاء القارة."

ويعقب المنتدى غدًا المنتدى الإفريقي لنظام اسماء النطاقات (DNS)، الذي تنظمه ICANN بالشراكة مع منظمة نطاقات المستوى الأعلى في إفريقيا، واتحاد أمناء السجلات الأفارقة AfRegistrar، وسجل أسماء النطاقات في غانا. وسيناقش الحدث قضايا صمود ومرونة نظام أسماء النطاقات، وعمليات السجلات والمسجلين، والمسائل التقنية والتجارية التي تشكل صناعة أسماء النطاقات في المنطقة.

وقالت البروفيسورة أولوسولا أوييول، الأمين العام لاتحاد الجامعات الأفريقية (AAU): "تلعب الجامعات دورًا محوريًا في تشكيل مستقبل إفريقيا الرقمي وتطوير الخبرات الأساسية اللازمة لإدارته." وأضافت: "يعكس استضافة هذا المنتدى التزامنا بضمان أن الجيل القادم من المهندسين وصانعي السياسات والمبتكرين يفهمون ويُساهمون في الأنظمة التي تحافظ على عمل الإنترنت." وأكدت: "يسعدنا التعاون مع ICANN لدعم الحوارات التي تبني المهارات التقنية وتعزِّز صوت إفريقيا في حوكمة الإنترنت العالمية."

يؤكد نتدى المشاركة الأفريقية الالتزام المشترك بالتعاون متعدد أصحاب المصلحة ودعم إنترنت مستقر ومرن عبر القارة الإفريقية.

التسجيل ومواد الجلسات والتحديثات متاحة على الرابط https://www.icann.org/africa-forums.

نبذة عن ICANN

مهمة ICANN هي ضمان شبكة إنترنت عالمية مستقلة وآمنة وموحدة. إنه من أجل التواصل مع شخص آخر عبر الإنترنت، ينبغي عليك أن تكتب عنوانًا – اسمًا أو رقمًا – في جهاز الكمبيوتر أو أي جهاز آخر. ويجب أن يكون هذا العنوان فريدًا من نوعه لكي يتسنى لأجهزة الكمبيوتر أن تجد بعضها بعضًا. وتساعد ICANN في تنسيق ودعم هذه المعرّفات الفريدة في جميع أنحاء العالم. تأسست ICANN في عام 1998 لتكون مؤسسة غير هادفة للربح ذات منفعة عامة تضم مجتمعًا من المشاركين من جميع أنحاء العالم.

نبذة حول اتحاد الجامعات الأفريقية

اتحاد الجامعات الأفريقية هو منظمة دولية غير ربحية وغير حكومية أنشأتها الجامعات الإفريقية لتعزيز التعاون فيما بينها من جهة، ومع المجتمع الأكاديمي الدولي من جهة أخرى. تأسس الاتحاد في عام 1967، ويمثل صوت التعليم العالي في إفريقيا. يهدف الاتحاد إلى تحسين جودة التعليم العالي الإفريقي وتعزيز مساهمته في تنمية إفريقيا من خلال دعم الوظائف الأساسية لمؤسسات التعليم العالي وتسهيل التفكير النقدي وبناء التوافق حول القضايا المؤثرة على التعليم العالي في إفريقيا.

تفضل بزيارة موقعنا على الويب لمعرفة المزيد حول AAU ومبادراته.

