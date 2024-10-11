iFTTR OptiXstar F50 من Huawei يفوز بجائزة "أفضل خدمة واي فاي منزلية" في منتدى الشبكة X للنطاق العريض العالمي ((BBWF

باريس، 11 أكتوبر/تشرين الأول 2024 /PRNewswire/ -- خلال منتدى الشبكة X للنطاق العريض العالمي (BBWF)2024 الذي عقد في باريس بفرنسا، فازت iFTTR OptiXstar F50 من Huawei، أول منتج FTTR+X في هذا المجال، بجائزة "أفضل خدمة واي فاي منزلية". منذ عام 2019، فازت Huawei بست جوائز متتالية في مجال النطاق العريض. تشير هذه الجائزة أيضًا إلى أن تطوير FTTR+X عالي الجودة قد تم الاعتراف به من قبل الصناعة، كما تدل على اعتراف الصناعة بابتكارات Huawei المستمرة.

"Leading In-Home Wi-Fi Service" Award

باعتبارها شركة رائدة في صناعة FTTR، تواصل Huawei قيادة تطوير FTTR. منذ إطلاق أول منتج FTTR في هذا المجال في عام 2020، طورت Huawei الآن، OptiXstar F50، الجيل الرابع من منتج iFTTR. إنه أول منتج منزلي ذكي بصري بالكامل من نوع FTTR+X في هذا المجال، حيث تم شحن أكثر من مليون شحنة حتى الآن.

يبني منتج iFTTR OptiXstar F50 من Huawei أساسًا جديدًا للمنزل الذكي يعتمد على قدرات "1+4+N" الأساسية ويحسن الاتصالات والخبرة والتطبيقات والخدمات باستمرار. رقم "1" يمثل محور المنزل الذكي، وهو مبني على أحدث تقنيات واي فاي 7، ومحرك الذكاء الاصطناعي الموزع المبتكر، وبنية C-WAN 1.5 البصرية +Wi-Fi لتزويد المستخدمين بتجربة واي فاي عالية الجودة. رقم "4" يمثل أربع قدرات: توفر تقنية الوعي بالواي فاي، وFTTR NAS المحلية + التخزين المتقارب على الأقراص السحابية،وقوة الحوسبة المشتركة المخصصة للذكاء الاصطناعي الأساسي، والتحكم المنزلي الذكي Harmony مفتوح المصدر، مما يوفر تجربة منزلية أكثر ذكاءً للمستخدمين. يمثل الحرف "N" العديد من قدرات خدمة المنزل الذكي المتقاربة، مثل التعاون بين الحوسبة والتخزين، والتعاون بين الاستشعار والمرئية والتخزين، وتعاون البيانات لدعم مختلف تطبيقات FTTR+X المتقاربة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي + التخزين، ومضيف الحوسبة، وحارس المنزل، وإدارة المنزل الذكي والتحكم فيه، والرعاية الصحية بالذكاء الاصطناعي، مما يزيد من تحسين تجربة خدمة المنزل الذكي للمستخدمين وإثرائها.

ترقية الاتصالات: تأخذ Huawei زمام المبادرة في تطوير تقنيات الواي فاي 7، وتحتل المرتبة الأولى في العالم من حيث معايير وبراءات اختراع الواي فاي 7، حيث ساهمت بِـ561 معيارا وبراءة اختراع، وهو ما يمثل 24٪ من الإجمالي. تتيح الخلفية التقنية العميقة لشركة Huawei مزايا تقنية فريدة في تطوير الواي فاي 7 FTTR. مع شحن أكثر من مليون جهاز حتى الآن، يعد OptiXstar F50 منتجا يجعل من شبكة الواي فاي 7 شائعة حقًا، ويجعل تغطية شبكة الواي فاي للمنزل بالكامل بسرعة 2000 ميغابت في الثانية ممكنة. بفضل البنية البصرية+الواي فاي المتقاربة المبتكرة، فإنه يدعم ما يصل إلى 256 جهازًا متزامنًا، مما يتيح الربط الشبكي عالي السرعة للأجهزة الذكية في المنزل، والقضاء على تجميد الإطارات والتقليل من زمن الانتقال.

ترقية الخبرة: يقوم iFTTR بتحويل شبكة الواي فاي بأكملها إلى نقطة اتصال واي فاي فائقة ويستخدم مزامنة دقيقة للساعة لتقصير زمن انتقال التجوال إلى 10 مللي ثانية وضمان عدم فقدان الحزمة أثناء التجوال. بالإضافة إلى ذلك، يعد F50 من أوائل المنتجات التي تم اعتمادها من قبل التحالف العالمي لتطوير تطبيقات شبكة WLAN (WAA) لإمكانات واي فاي عالية الجودة، مما يضمن تجربة منزلية رقمية متميزة للمستخدمين.

التطبيقات الذكية: يعيد F50 استخدام قدرات الأجهزة والذكاء الاصطناعي لأجهزة iFTTR. يتكامل مع أجهزة iFTTR لتشكيل وحدة تخزين صغيرة الحجم ذات استهلاك منخفض للطاقة، وتتيح للمشغلين بتزويد المستخدمين بخدمات تخزين منزلية بصرية متقاربة بين الأجهزة والسحابة من فئة المشغلين التي تدمج الهواتف المحمولة والتخزين المنزلي والأقراص السحابية للمشغلين. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يدمج العديد من إمكانات خدمات المنزل الذكي المتعددة، مثل المنزل المتقارب البصري المرئي وإنترنيت الأشياء الآمنة، مما يبشر بعصر جديد من تقارب التطبيقات الذكية FTTR+X.

ترقية الخدمة: لا يعتمد حل الكابلات الشفافة ذاتية الربط الفريد من Huawei على أدوات احترافية ويمكن نشره بسرعة مثل الأشرطة اللاصقة. يتم تخفيض وقت النشر لكل نقطة بيانات إلى 15 دقيقة. بالإضافة إلى ذلك، يتم دعم تركيب الخدمة الذاتية من قبل المستخدمين، مما يساعد المشغلين على تقليل تكاليف تركيب وصيانة FTTR.

في عصر إنترنت كل شيء (IoE)، أصبح FTTR محور اتصال لا غنى عنه في البيئة المنزلية وجسرا وقاعدة لتوصيل مختلف الأجهزة الذكية. ستواصل Huawei زيادة الاستثمار في البحث والتطوير والابتكار في مجال FTTR. من خلال الجمع بين التقنيات والممارسات المبتكرة والتركيز على قدرات 1+4+N الأساسية، يمكن لشركة Huawei مساعدة المشغلين على بناء محاور اتصال بصرية منزلية ذكية في عصر الذكاء الاصطناعي، وتحسين تجربة خدمة المنزل الذكي بشكل شامل، وتسريع التطور نحو عالم ذكي.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2527293/Leading_In_Home_Wi_Fi_Service_Award.jpg