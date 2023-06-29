iiPay تتوسع في المكسيك بإقامة شراكة استراتيجية مع Grupo Tress International لحلول كشوف الرواتب للشركات العالمية

دالاس، مونتيري، المكسيك، وشيلتينهام، إنجلترا، 29 يونيو 2023 /PRNewswire/ -- يسر شركة iiPay ، الشركة العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا برامج الرواتب المبتكرة القائمة على السحابة، الإعلان عن توسعها في المكسيك من خلال مكتب جديد في مونتيري، نويفو ليون. تدل هذه الخطوة الاستراتيجية على تركيز iiPay المتزايد على أمريكا اللاتينية، كما تُظهر تفانيها في تقديم حلول عالمية كاملة لكشوف الرواتب للشركات العالمية. يمثل توسع iiPay في المكسيك إضافة قيمة إلى مجموعاتنا الموجودة بالفعل في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا وآسيا.

دخلت iiPay بالتزامن مع هذا التوسع في السوق العالمية في شراكة مع Grupo Tress International الشركة الرائدة في مجال الموارد البشرية ونظام الوقت والحضور (Time and Attendance) ومزود حلول وخدمات كشوف المرتبات (Payroll) في المكسيك. يوفر هذا المزيج القوي حلاً عالميًا سلسًا لكشوف المرتبات للأسواق الصغيرة والمتوسطة وعملائها من الشركات ذات المواهب الرئيسية في المكسيك. تقدم شركة Grupo Tress International من خلال سجل حافل في خدمة العشرات من شركات Fortune Global 500 و Fortune 1,000، خبرة لا تقدر بثمن، مما يعزز تجربة العميل.

تجمع هذه الشراكة الاستراتيجية بين أحدث التقنيات المبتكرة من iiPay مع التكنولوجيا والخبرة السوقية لشركةGrupo Tress International، مما يتيح توسع المواهب العالمية ونمو حصة السوق والعملاء للاستفادة من الحل الشامل لكشوف المرتبات. يمكن للشركات الاستفادة من هذا التعاون القوي في تحسين عملياتها وتمهيد الطريق لتعجيل النمو والنجاح. صرح جوليو أندرادي، الرئيس التنفيذي لشركة Grupo Tress International، قائلًا: "يُسعدنا أن نتشارك مع iiPay ونحدث ثورة في مجال الخدمات العالمية لكشوف المرتبات. كما أن تركيزنا على التجارب الرائعة للعملاء يتوافق تمامًا مع رؤية iiPay. سنعمل سويًا على تبسيط عمليات كشوف المرتبات وإطلاق العنان لفرص النمو".

ويؤكد تي كيرتس هولمز، الرئيس التنفيذي لشركة iiPay، قائلًا: "إن توسعنا في أمريكا اللاتينية والمكسيك، على وجه التحديد، يُمثل إنجازًا هائلاً لحلول iiPay". وأضاف، قائلًا: "نحن سعداء بالآفاق التي تنتظرنا في هذه المنطقة المهمة والتي توفر فرصًا استثنائية لحلول iiPay لتعزيز تجارب العملاء وتقديم حل عالمي شامل لكشوف الرواتب. كما يُتيح لنا التعاون مع Grupo Tress International تقديم خدمات كشوف رواتب لا مثيل لها، مما يُمكّن الشركات متعددة الجنسيات من الازدهار في عالم مترابط، بالإضافة إلى دفع نمو iiPay في المنطقة".

يكشف سوق أمريكا اللاتينية، بما في ذلك المكسيك، عن فرص للشركات لاغتنامها وإمكانيات رائعة للاستفادة منها. لقد سجلت ولاية نويفو ليون (Nuevo Leon) في عام 2022 استثمارًا بمبلغ 4.4 مليار دولار أمريكي في الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو أعلى رقم لها منذ عام 2010. تغتنم iiPay من خلال تأسيس وجود قوي في المكسيك، فرصة السوق، وتضع نفسها لتزدهر في بيئة الأعمال الديناميكية والواعدة.

خبراء الصناعة متحمسون بنفس القدر للإمكانيات والفرص في سوق أمريكا اللاتينية. وفقًا لـ Grant Thornton ، "رفع صندوق النقد الدولي (IMF) مؤخرًا توقعاته للناتج المحلي الإجمالي في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بمقدار 1.2 نقطة مئوية، ومن المتوقع الآن نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.8٪ هذا العام، مدعومًا بأداء البرازيل والمكسيك".

ومع استمرار iiPay في توسيع وجودها العالمي، يؤكد إنشاء مكتب جديد في مونتيري بالمكسيك على تفاني الشركة الراسخ في تعزيز تجربة العميل وتلبية المتطلبات المتزايدة باستمرار للشركات على نطاق عالمي.

نبذة عن iiPay:

iiPay هي شركة عالمية رائدة في حلول الرواتب المبتكرة القائمة على السحابة. من خلال التركيز القوي على خدمة عملاء Fortune 100 و 500 و 1000، تقدم iiPay تجربة استثنائية لكشوف المرتبات في أكثر من 170 دولة. بالاستفادة من إدارة البيانات المتقدمة، والتحليلات، وذكاء الأعمال، وكفاءة الخدمة الذاتية للموظفين، فإن iiPay تمكن محترفي كشوف المرتبات والموارد البشرية والمالية من خلال إدارة الرواتب العالمية بكل سهولة. يضمن تفاني iiPay الدؤوب لخدمة العملاء أن ينعم كل عميل بتجربة تحويلية. اكتشف كيف تبسط iiPay عمليات كشوف المرتبات العالمية وتساهم في دفع نجاح الأعمال. عش تجربة قوة الابتكار مع iiPay - للأعمال. للأفراد، http://www.iiPay.com .

نبذة عن Grupo Tress International:

Grupo Tress Internacional هي شركة رائدة في مجال الموارد البشرية، وأنظمة الوقت والحضور، وكشوف المرتبات، والامتثال المكسيكي، وحلول تكنولوجيا الخدمة الذاتية للموظفين في المكسيك. تم تصميم مجموعتنا لتلبية احتياجات كل عميل، بدءًا من حلول كشوف المرتبات المختلطة والقائمة على السحابة وحتى حلول كشوف المرتبات المُدارة. تعمل شركة Grupo Tress Internacional مع تكتلات وشركات مكسيكية كبيرة جدًا و 60٪ من صناعة Maquiladora Industry ( INDEX )، والعشرات من شركات Fortune Global 500 وFortune 1000. بسجل حافل من النجاح وانتشار المكاتب في ما يقرب من 20 سوقًا مختلفًا، أصبح لدينا صافي نقاط ترويج على مستوى عالمي بنسبة 88٪، وهي الأفضل في صناعتنا. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.tress.com.mx/en/home .

iiPay Ltd (Integrated International Payroll) SOURCE