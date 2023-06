iiPay s'étend au Mexique et conclut un partenariat stratégique avec Grupo Tress International pour offrir des solutions de paie globales

DALLAS, MONTERREY, Mexique, et CHELTENHAM, Angleterre, 29 juin 2023 /PRNewswire/ -- iiPay , leader mondial de la technologie logicielle innovante de gestion de la paie basée sur le cloud, est heureux d'annoncer son expansion au Mexique avec l'ouverture d'un nouveau bureau à Monterrey, dans le Nuevo León. Cette initiative stratégique témoigne de l'attention accrue portée par iiPay à l'Amérique latine et de son engagement à fournir des solutions complètes de gestion de la paie aux entreprises internationales. L'expansion d'iiPay au Mexique constitue un complément précieux pour nos équipes déjà établies aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Europe et en Asie.

Dans le cadre de cette expansion sur le marché mondial, iiPay s'est associée à Grupo Tress International , l'un des principaux fournisseurs de solutions et de services en matière de gestion des ressources humaines, de gestion du temps et des présences, et de gestion de la paie au Mexique. Cette puissante combinaison offre une solution de paie globale et transparente aux petites, moyennes et grandes entreprises clientes disposant de talents importants au Mexique. Ayant fait ses preuves en tant que prestataire de services auprès de dizaines de sociétés des classements Fortune Global 500 et Fortune 1 000, Grupo Tress International apporte une expertise inestimable, qui permettra d'améliorer l'expérience des clients.

Ce partenariat stratégique associe la technologie innovante de pointe d'iiPay à l'expertise technologique et commerciale de Grupo Tress International, ce qui permettra aux deux entreprises de développer leurs talents à l'échelle mondiale, d'accroître leur part de marché et de faire bénéficier leurs clients d'une solution complète de gestion de la paie. En tirant parti de cette puissante synergie, les entreprises peuvent optimiser leurs processus et favoriser l'accélération de leur croissance et de leur réussite. « Nous sommes ravis de nous associer à iiPay et de révolutionner les services mondiaux de paie », déclare Julio Andrade, PDG de Grupo Tress International. « Notre priorité, qui est d'offrir une expérience client exceptionnelle, cadre parfaitement avec la vision d'iiPay. Ensemble, nous allons rationaliser les processus de paie et débloquer des opportunités de croissance. »

« Notre expansion en Amérique latine, et plus particulièrement au Mexique, marque une étape capitale pour iiPay », souligne T. Curtis Holmes, PDG de iiPay. « Nous sommes ravis des perspectives qui s'ouvrent à nous dans cette région clé qui offre à iiPay des occasions exceptionnelles d'améliorer l'expérience des clients et d'offrir une solution de paie globale complète. La collaboration avec Grupo Tress International nous permet d'offrir des services de paie inégalés, donnant ainsi la possibilité aux entreprises multinationales de prospérer dans un monde interconnecté tout en accélérant la croissance d'iiPay dans la région. »

Le marché sud-américain, et notamment le Mexique, offre aux entreprises des opportunités à saisir et des perspectives remarquables. En 2022, l'État de Nuevo León a attiré des investissements directs étrangers de 4,4 milliards de dollars, soit le chiffre le plus élevé depuis 2010. En établissant une forte présence au Mexique, iiPay saisit l'opportunité qu'offre ce marché et se positionne pour prospérer dans cet environnement commercial dynamique et prometteur.

Les experts du secteur sont tout aussi enthousiastes quant au potentiel et aux opportunités du marché latino-américain. Selon Grant Thornton : « le FMI a récemment relevé ses prévisions pour le PIB de l'Amérique latine et des Caraïbes de 1,2 point de pourcentage (pp), et table désormais sur une croissance du PIB de 5,8 % cette année, grâce aux performances du Brésil et du Mexique ».

Alors qu'iiPay continue d'étendre sa présence mondiale, la création d'un nouveau bureau à Monterrey, au Mexique, souligne l'engagement inébranlable de la société à améliorer l'expérience de ses clients et à répondre aux demandes en constante évolution des entreprises à l'échelle mondiale.

À propos d'iiPay :

iiPay est un leader mondial des solutions de paie innovantes basées sur le cloud. Plus particulièrement axé sur les clients des classements Fortune 100, 500 et 1000, iiPay offre une expérience de gestion de la paie exceptionnelle dans plus de 170 pays. Tirant parti de capacités avancées de gestion des données, d'analyse, de veille économique et de libre-service pour les employés, iiPay permet aux professionnels de la paie, des ressources humaines et de la finance de gérer la paie de manière transparente à l'échelle mondiale. Grâce à son engagement sans faille envers le service client, iiPay veille à ce que chaque client vive une expérience transformatrice. Découvrez comment iiPay simplifie les opérations de paie à l'échelle mondiale et favorise le succès des entreprises. Expérimentez le pouvoir de l'innovation avec iiPay - Pour les entreprises. Pour les particuliers, http://www.iiPay.com .

À propos de Grupo Tress International :

Grupo Tress Internacional est le leader des solutions technologiques en matière de ressources humaines, de gestion du temps et des présences, de paie, de conformité mexicaine et de libre-service pour les employés au Mexique. Notre portefeuille est conçu pour répondre à tous les besoins des clients, qu'il s'agisse de solutions hybrides, de solutions de cloud ou même de solutions de gestion de la paie. Grupo Tress Internacional travaille avec de très grandes entreprises mexicaines complexes, 60 % des Maquiladoras ( INDEX ), et des dizaines d'entreprises des classements Fortune Global 500 et Fortune 1 000. Forts de plusieurs dizaines d'années de succès et de bureaux dans près de 20 marchés différents, nous affichons un Net Promoter Score de 88 %, le meilleur de notre secteur d'activité. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.tress.com.mx/en/home .

SOURCE iiPay Ltd (Integrated International Payroll)