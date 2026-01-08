Infinix تكشف عن سلسلة نظارات AI GLASSES بتصاميم عصرية تدمج الذكاء الاصطناعي بسلاسة في الحياة اليومية Middle East - Arabic USA - English USA - English Infinix 08 يناير, 2026, 09:20 AST شارك هذا المقال شارك هذا المقال Infinix launch its first AI GLASSES Series at CES 2026 Infinix AI GLASSES Pro Classic Black Infinix AI GLASSES, Horizon, Riviera and Verge Shaping the Next Generation of Wearable AI

لاس فيغاس، 8 يناير 2026 /PRNewswire/ -- كشفت Infinix، العلامة التجارية التكنولوجية القائمة على الابتكار، للتو عن أول أجهزتها القابلة للارتداء المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وهي سلسلة نظارات Infinix AI GLASSES، وذلك خلال مشاركتها في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) 2026. صُممت السلسلة لتوفير تجارب بمنظور الشخص الأول دون استخدام اليدين، وتتضمن نظارات Infinix AI GLASSES العصرية ونظارات AI GLASSES Pro الرائدة. تعمل هذه الأجهزة بمعمارية ثنائية الشريحة مصممة خصيصاً لهذا الغرض، وتتميز بمعالج رئيسي بدقة تصنيع 6 نانومتر مقترن بشريحة مخصصة للتصوير. تتيح هذه المعمارية عمراً أطول للبطارية، وتحكماً حرارياً فعالاً، وقدرات تصوير ذكية، مما يوفر تجربة ذكاء مكاني دائمة الجاهزية ومتاحة للاستخدام اليومي. تنقل Infinix الجيل القادم من الذكاء الاصطناعي الشخصي إلى الحياة اليومية، مما يتيح للمستخدمين التنقل، والتواصل، وتوثيق اللحظات بجهد أقل، أينما كانوا.

نظارات Infinix AI GLASSES Pro: ذكاء اصطناعي يُرتدى. . صوِّر ما تراه

في جوهرها، تتميز نظارات AI GLASSES Pro بمعمارية متطورة ثنائية الشريحة مصممة لتقديم أداء سريع الاستجابة وبطارية تدوم طوال اليوم. يقوم نظام على شريحة (SoC) رئيسي مخصص بدقة 6 نانومتر بإدارة عمليات النظام الأساسية بكفاءة مع استهلاك منخفض للطاقة، بينما يتولى معالج إشارة الصور (ISP) المخصص معالجة مهام التصوير عالية الكثافة بشكل مستقل. يوفر هذا التصميم المتكامل استجابة صوتية فورية تقريباً والتقاطاً سريعاً للصور، وعمراً أطول للبطارية للاستخدام المستمر، وتصويراً موثوقاً وعالي الجودة، كل ذلك في هيئة جهاز خفيف الوزن قابل للارتداء. والنتيجة ذكاء اصطناعي قوي جاهز دائماً يتميز بسهولة الاستخدام في الحياة اليومية.

صُممت نظارات AI GLASSES Pro لالتقاط الصور من منظور الشخص الأول، وهي مجهزة بعدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل مع مجال رؤية يبلغ 109 درجات، مما يدعم التقاط الصور الفوري في 0.7 ثانية، وتسجيل الفيديو بدقة 1080p، والصور الحية (Live Photos). تم ضبط النظارات بالتعاون مع مزود رائد لحلول التصوير الذكي، وهي مدعومة بخوارزميات التصوير بالذكاء الاصطناعي. تشمل هذه الخوارزميات النطاق الديناميكي العالي (HDR)، وتقليل التشويش في الإضاءة المنخفضة، وتثبيت الفيديو، وتحسين الصور الشخصية والمشاهد الليلية، لتغطية أكثر حالات الاستخدام شيوعاً.

بالنسبة للفيديو، تدعم نظارات AI GLASSES Pro التسجيل من منظور الشخص الأول بدقة 1080p، مما يتيح توثيق اللحظات اليومية بسهولة ودون استخدام اليدين. سواء عند توثيق التجمعات الاجتماعية أو تجارب السفر، يمكن للمستخدمين تسجيل صور ومقاطع فيديو حية ومتوازنة بسهولة، وجاهزة للمشاركة الفورية.

ويدعم هذا الالتقاط عالي الدقة مساعد Folax المدعوم بالذكاء الاصطناعي، الذي يعمل دائماً ومستعد للاستجابة باللغة الطبيعية. يمكن للمستخدمين طرح أسئلة حول محيطهم، أو قول "Hi Folax" مباشرة متبوعاً بأوامر مثل "التقط صورة" أو "شغّل الموسيقى"، للحصول على نتائج فورية دون لمس الجهاز، بينما تفسّر عدسة الذكاء الاصطناعي (AI Lens) المعلومات السياقية فورياً، بدءاً من قوائم المطاعم وصولاً إلى القطع الفنية أو الأشياء غير المعروفة.

للمسافرين والمحترفين حول العالم، تكسر نظارات AI GLASSES Pro حواجز اللغة عبر الترجمة الفورية لـ 169 لغة، وهو أحد أكثر أنظمة الترجمة القابلة للارتداء شمولاً، وقد حاز على ثلاث بطولات للترجمة الآلية في المؤتمر التاسع للترجمة الآلية لعام 2024. كما تتيح نقرة واحدة تسجيل الصوت والمكالمات مع نسخها نصياً بشكل فوري، لتصبح كل محادثة قابلة للبحث والوصول. تجعل هذه الميزات مجتمعة نظارات AI GLASSES Pro رفيقاً شخصياً ذكياً جاهزاً دائماً لمرافقتك في العمل والحياة والتعلم.

تبرز أيضاً الهندسة المتطورة لنظارات AI GLASSES Pro من خلال تصميمها المميّز. يزن الإطار فائق الخفة المزود بكاميرا فيديو 35 جراماً فقط، أي أخف بنسبة 22% من النظارات الذكية الحالية، ويأتي بأربعة أنماط عصرية مناسبة للارتداء طوال اليوم وفي جميع المناسبات. صُنعت النظارات من مادة TR90 من نايلون الذاكرة المتين، ومفصلات من الفولاذ المقاوم للصدأ تم اختبارها لـ 60,000 دورة، مع مقاومة بمعيار IP54، لتندمج بسلاسة في بيئات العمل، والسفر، والحياة اليومية.

تتميز نظارات AI GLASSES Pro بنظام صوتي مفتوح الأذن يُبقي المستخدمين على وعي بمحيطهم مع تقديم صوت واضح وحر اليدين. تعمل مصفوفة من خمسة مكبرات صوت مع تقنية إلغاء الضوضاء البيئية (ENC) على تقليل ضوضاء الرياح والضجيج المحيط دون حجب الأصوات المهمة. توفر البطارية أكثر من 14 ساعة من العمل، ويمكن إعادة شحنها باستخدام علبة الشحن اللاسلكي المخصصة للنظارات، والتي توفر ما يصل إلى تسع شحنات كاملة وتعيد شحن النظارات في حوالي ساعة واحدة.

نظارات Infinix AI GLASSES: مساعدك الذكي اليومي

للحصول على مساعدة ذكية متعددة الاستخدامات مع بطارية تدوم طوال اليوم، تقدم Infinix أيضاً نظارات AI GLASSES التي تركز على الصوت. تأتي النظارات كاملة مع ثلاثة إطارات قابلة للتبديل بتصاميم أيقونية خالدة، جميعها مضمَّنة دون أي تكلفة إضافية، حيث يمكن للمستخدمين تكييف مظهرهم بسهولة مع أي مناسبة. يتميز إطاران بعدسات واقية من الأشعة فوق البنفسجية بمعيار UV400، وجميع الإطارات مصممة بهيكل خفيف ومتوازن لراحة الارتداء طوال اليوم. يضم الإطار الأنيق مكبرات صوت مفتوحة الأذن، مما يوفر صوتاً واضحاً دون حجب الوعي المحيط، وبفضل البناء المتين مع مقاومة الماء والتعرق بمعيار IP54، تصبح جاهزة للعمل والسفر والحياة اليومية.

توفر نظارات AI GLASSES الترجمة الفورية الحائزة على جوائز عبر 169 لغة نفسها المتوفرة في طراز Pro، مما يساعد على إزالة الحواجز أمام التواصل بين الثقافات، بينما يلتقط التسجيل بنقرة واحدة المحادثات والملاحظات والإلهام، حتى في وضع عدم الاتصال بالإنترنت. تضمن مصفوفة من أربعة ميكروفونات مع إلغاء الضوضاء وتقنية المجال الصوتي العكسي وضوح المكالمات واستمراريتها في أي بيئة. مع أكثر من 10 ساعات من تشغيل الموسيقى المتواصل بشحنة واحدة وتطبيق مرافق للتحكم المخصص، توفر نظارات AI GLASSES تجربة مساعد ذكي سلسة ودائمة الجاهزية للعمل والسفر والحياة اليومية.

ذكاء Infinix: تشكيل الجيل القادم من الذكاء الاصطناعي القابل للارتداء

لا تكتفي نظارات Infinix AI GLASSES وAI GLASSES Pro بعرض أحدث تقنيات التصوير والصوت والذكاء الاصطناعي، بل تقدّم تجربة مصممة خصيصاً للمستخدم، تُثري الحياة اليومية وتفتح آفاقاً جديدة. بفضل مكوناتها الداخلية القوية، وبطاريتها التي تدوم طوال اليوم، وأدواتها البرمجية المتقدمة للذكاء الاصطناعي،تمثّل نظارات Infinix AI GLASSES الجيل القادم من الذكاء الاصطناعي القابل للارتداء، وتدفع حدود الصناعة بأناقتها وسهولة استخدامها.

من المتوقع أن تصل سلسلة نظارات Infinix AI GLASSES إلى الأسواق في عام 2026، مع اختلاف الأسعار والتوافر حسب المنطقة. ترقبوا المزيد من الإعلانات وعروض الميزات مع اقتراب موعد الإطلاق.

نبذة عن شركة Infinix

تأسست Infinix في عام 2013، وهي علامة تجارية مدفوعة بالابتكار مُكرسة لتقديم أحدث التقنيات، والتصاميم الجريئة، والأداء المتميّز. توفر العلامة التجارية تجارب استخدام ذكية وممتعة للهواتف المحمولة تُحسّن الحياة اليومية. إلى جانب الهواتف الذكية، وسّعت Infinix محفظة منتجاتها لتشمل سماعات الأذن الستريو اللاسلكية بالكامل (TWS)، والساعات الذكية، وأجهزة اللابتوب، والأجهزة اللوحية، وأجهزة التلفزيون الذكية، وغيرها — لبناء مُنظومة شاملة من الأجهزة الذكية. تتوافر منتجات Infinix حاليًا في أكثر من 70 دولة ومنطقة حول العالم، بما في ذلك أفريقيا، وأمريكا اللاتينية، والشرق الأوسط، وجنوب آسيا، وجنوب شرق آسيا.

للمزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة: http://www.infinixmobility.com/

