INGEEK تحصل على الاعتراف في دليل Gartner للسوق لعام 2024 لتتبع الأسطول و دورة Hype الصينية للأمن لعام 2024

شانغهاي، 23 سبتمبر 2024 / PRNewswire / -- تم عرض شركة INGEEK، وهي المزود الرائد لتقنيات المركبات المتصلة الذكية المبتكرة (ICV)، ونظامها المتصل الذكي (ICS) ومفتاحها الرقمي للسيارات في دليل Gartner للسوق لتتبع الأسطول. يسلط هذا الاعتراف الضوء على قدرة INGEEK على تعزيز الكفاءة وضمان السلامة وتمكين الاستدامة في عمليات الأساطيل وإدارتها.

إحداث ثورة في إدارة الأسطول باستخدام INGEEK ICS /المفتاح الرقمي

يستطيع حل المفتاح الرقمي من INGEEK إقامة اتصال بين الأشخاص والمركبة عن طريق رقمنة مفتاح السيارة التقليدي إلى توأم رقمي، متكاملًا بسلاسة مع النظام البيئي الأوسع للتنقل وسيناريوهات الأعمال المتنوعة.

20240919104010

أتمتة العمليات التجارية مع مشاركة المفاتيح عبر الإنترنت، مثل التسليم والاستلام غير التلامسي.

إدارة المفاتيح الرقمية تبسِّط إدارة المفاتيح وتقلِّل النفقات الإدارية وتخفِّف من خطر فقدان المفاتيح أو سرقتها.

تتبع البيانات يوفر معلومات عن أداء الأسطول وسلامته.

زيادة رضا السائق: توفر الميزات المريحة مثل القفل/الفتح عن قرب تجربة قيادة سلسة.

ضمان أمن المركبات المتصلة مع مركز ثقة INGEEK للسيارات

تم عرض مركز ثقة INGEEK في السابق، في 6 أغسطس تحديدًا، في دورة Hype للأمن في قسم تكنولوجيا إنترنت الأشياء (IoT) للمصادقة عبر الإنترنت. مع توقع وصول اتصالات إنترنت الأشياء (IoT) في الصين إلى 8 مليارات بحلول عام 2025، فإن مصادقة إنترنت الأشياء (IoT) القوية أمر بالغ الأهمية لحماية الحالات التي تُستخدم فيها الأعمال المتصلة للسيارات مثل اتصالات V2X و OTA والمفتاح الرقمي. يستفيد مركز الثقة من بنية المفتاح العام (PKI) لضمان أقصى درجات الأمن.

ملاحظات من القيادة

قال Steven Shan، الرئيس التنفيذي (CEO) لشركة INGEEK: "نحن فخورون بالاعتراف بنا من قبل Gartner، وهي السلطة العالمية في تقديم المشورة والإطلاعات التكنولوجية للصناعة للمديرين التنفيذيين. تطلق حلول المركبات الذكية لدينا الشرارة للموجة التالية من تحولات التنقل الذكي، وهذا الإدراج لنا هو إشارة إلى كيفية استفادة شركات صناعة السيارات ومشغلي السيارات من تقنيات الرقمنة المتقدمة لربط الناس والمركبات معًا".

أضاف Feng Li، رئيس وحدة الأعمال (BU) الأمنية السيبرانية في INGEEK: "يوفر مركز الثقة لدينا آليات مصادقة قوية وقادرة على تحمل ضغط العمليات لحماية المركبات المتصلة من التهديدات الأمنية".

وتابع William Yuan، مدير الاستراتيجية في INGEEK: "يتزامن دليل Gartner للسوق مع رؤيتنا لسوق نقل أكثر اتصالاً وأمانًا وكفاءة. حلولنا لا تقتصر فقط على التقدم التكنولوجي؛ إنها مبادرات استراتيجية تهدف إلى تحسين العمليات، وخفض التكاليف، ومساعدة مشغلي الأسطول في نهاية المطاف على توسيع عروض أعمال التنقل الخاصة بهم".

لمزيد من المعلومات حول INGEEK وحلولها، تُرجى زيارة www.ingeek.com

للتواصل الإعلامي: السيدة Fang عبر [email protected]

للتواصل في ألمانيا: أستاذ Sachs عبر [email protected]

للتواصل في منطقة آسيا والمحيط الهادئ/أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا (AP/EMEA): السيد Yuan عبر [email protected]

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2509446/20240919104010.jpg