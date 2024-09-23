銀基科技入選2024年Gartner《車隊管理解決方案市場指南》和《中國安全技術成熟度曲線報告》

銀基的數字鑰匙解決方案將傳統車鑰匙數字化，打造成車輛的數字孿生，與更廣泛的移動出行生態系統和多樣化的商業場景無縫集成，從而建立了人與車之間的聯繫。

通過在線鑰匙共享實現 業務流程自動化 ，如無接觸取車和還車。

，如無接觸取車和還車。 數字鑰匙管理 簡化了鑰匙管理，減少了管理費用，並降低了鑰匙丟失或被盜的風險。

簡化了鑰匙管理，減少了管理費用，並降低了鑰匙丟失或被盜的風險。 數據跟蹤 提供對車隊性能和健康狀況的深入洞察。

提供對車隊性能和健康狀況的深入洞察。 提升駕駛員滿意度：便捷的功能（如距離感應鎖定/解鎖）提供了無縫的駕駛體驗。

通過銀基科技的汽車信任中心保障網聯汽車安全

8月6日，銀基科技的信任中心曾入選Gartner《2024中国安全技術成熟度曲線報告》物聯網認證技術類別。到2025年，中國物聯網連接數預計將達到80億，強大的物聯網認證對於保護網聯汽車商業用例（如V2X通信、OTA和數字鑰匙）至關重要。信任中心利用PKI來確保頂級安全性能。

領導層發言

銀基科技首席執行官單宏寅表示：「Gartner是為高管提供行業技術咨詢和洞察的全球公認權威機構，我們很榮幸能獲得Gartner的認可。我們的智能汽車解決方案推動了下一波智能出行變革浪潮，此次入選表明OEM廠商和汽車行業參與者正在利用先進的數字化技術將人與車緊密聯繫在一起。」

銀基科技網絡安全事業部負責人李峰接著說道：「我們的信任中心提供了強大且可擴展的認證機制，以保護網聯汽車免受安全威脅。」

銀基科技戰略總監袁國豪表示：「Gartner的市場指南與我們打造更加互聯、安全和高效的移動出行市場的願景不謀而合。我們的解決方案不僅事關技術進步，還是旨在優化運營、降低成本並最終幫助車隊運營商拓展移動出行業務的戰略舉措。」

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德國聯繫人：Sachs教授，電郵： [email protected]

亞太/歐洲、中東和非洲聯繫人：袁先生，電郵： [email protected]

SOURCE INGEEK