Innokin الرائدة في صناعة السجائر الإلكترونية تعلن عن شراكة استراتيجية مع السوق الحرة في البحرين

Innokin تلبي الطلب المتزايد على السجائر الإلكترونية في الشرق الأوسط

المنامة، البحرين, 1 سبتمبر 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت Innokinالعلامة التجارية الرائدة في مجال السجائر الإلكترونية منذ عام 2011، عن شراكتها الاستراتيجية مع السوق الحرة البحرينية، وهي شركة تجزئة مرموقة في الشرق الأوسط. سيشهد هذا التعاون تقديم منتجات Innokin الشهيرة من INNOBAR إلى متاجر البحرين الحرة، مما يلبي الطلب المتزايد على السجائر الإلكترونية في المنطقة.

Vaping Industry Leader Innokin Announces Strategic Partnership With Bahrain Duty Free

بدأت الشراكة بين Innokin والسوق الحرة البحرينية بمشروع تجريبي تم إطلاقه في أبريل 2023. لقد نفد المخزون التجريبي بأكمله في غضون أسبوعين. بناءً على هذا النجاح الملحوظ، توسع التعاون الآن لتزويد العملاء بوصول أكبر إلى حلول السجائر الإلكترونية الحاصلة على جوائز من Innokin. اكتسبت أجهزة INNOBAR من Innokin، على وجه الخصوص، اهتمامًا كبيرًا بأدائها الاستثنائي ونكهاتها المصممة خصيصًا لتناسب تفضيلات سوق البحرين.

تتوفر حاليًا طرز INNOBAR 3500 و 6000 و V7000 في مواقع السوق الحرة في البحرين، مما يسمح للعملاء بالعثور على جهاز يلبي احتياجاتهم من حيث طول العمر وتسليم النيكوتين وأسلوب التدخين الإلكتروني. نكهات مثل فاكهة التنين وبطيخ الفراولة لها صدى قوي لدى المستهلكين البحرينيين على وجه الخصوص. التزمت Innokin بتطوير المزيد من النكهات التي تلبي الطلب المحلي على وجه التحديد.

كان أحد العناصر الرئيسية للشراكة هو تبادل المعرفة والتدريب الذي قدمه خبراء Innokin لإدارة السوق الحرة في البحرين. وهذا يزود موظفيهم بالخبرة اللازمة لتقديم التوجيه والمشورة المستنيرة للعملاء، مما يضمن تجربة تسوق شخصية وجذابة.

وتعليقًا على الشراكة، قال جورج شيا، المؤسس المشارك لشركة Innokin: "نحن سعداء بشراكتنا مع سوق البحرين الحرة. لا يدل هذا التعاون على تفانينا في سوق الشرق الأوسط المتنامي فحسب، بل يدل أيضًا على التزامنا بتعزيز الممارسات المسؤولة في هذه الصناعة. من خلال خبرتنا التي تزيد عن عقد من الزمان والقيم المشتركة لكلا المنظمتين، نحن على ثقة من أن هذه الشراكة ستضع معايير جديدة للتميز في التدخين الإلكتروني".

لقد بذلت السوق الحرة البحرينية جهدًا إضافيًا لإظهار ثقتها منتجات Innokin. وبدءًا من يوليو 2023، خصصوا قسم عرض كامل لمنتجات Innokin. وقد أبرز النجاح الفوري واستجابة العملاء الإيجابية لهذا التآزر بين العلامتين التجاريتين وإمكانية التوسع في المستقبل. إن الجمع بين خبرة Innokin وريادة السوق الحرة في البحرين في وضع جيد لتلبية الاحتياجات المتطورة للعملاء المميزين في الشرق الأوسط.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2197740/Vaping_Industry_Leader_Innokin_Announces_Strategic_Partnership_With_Bahrain_Duty_Free.jpg

Innokin Technology SOURCE