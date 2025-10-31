Insight Partners تستثمر في شركة الاستثمار الجريء السعودية 3Ventures لتسريع نمو منظومة التكنولوجيا في المملكة العربية السعودية

الرياض، المملكة العربية السعودية، 31 أكتوبر 2025 / PRNewswire / -- أعلنت اليوم 3Ventures وشركة Insight Partners ، المستثمر العالمي في قطاع البرمجيات، عن شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز اقتصاد الابتكار الناشئ في المملكة العربية السعودية وتسريع تطوير مشاريع تكنولوجية عالية النمو تقودها تقنيات الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء المنطقة.

تجمع هذه الشراكة بين الفهم العميق لشركة 3Ventures لمشهد الابتكار في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبين الخبرة الاستثمارية العالمية الرائدة والخبرة التشغيلية التي تمتد لثلاثة عقود لدى Insight Partners . تهدف المؤسستان معاً إلى المساهمة في مسيرة التحول الأوسع للمملكة من خلال دعم نمو منظومة تكنولوجية مستدامة يقودها المؤسسون.

ستركز الشراكة على تحديد وتنفيذ استراتيجية استثمار جريء شاملة تتضمن أولويات الاستثمار، والتركيز القطاعي، والتصميم التشغيلي. في مرحلتها المبكرة، ستعمل Insight و 3Ventures بشكل وثيق لوضع إطار عمل لبناء وتمويل وتوسيع الشركات الناشئة التي تتمحور حول الذكاء الاصطناعي والمتوافقة مع قطاعات النمو الرئيسية مثل الصحة الرقمية، والتكنولوجيا المالية (فنتك)، والبنية التحتية الذكية، والخدمات اللوجستية، والتحول الصناعي.

مع نضوج هذه المنصة، ستتحول كلتا المؤسستين نحو نموذج شراكة استراتيجي طويل الأمد، مصمم لتمكين 3Ventures من قيادة جهود تأسيس المشاريع وتطوير المنظومة داخل المملكة.

قال ديفين باريك، المدير الإداري لشركة Insight Partners : "تُمثّل هذه الشراكة توافقاً استراتيجياً بين الخبرات والرؤى، وتعكس قناعة 3Ventures و Insight المشتركة بمستقبل اقتصاد الابتكار في المملكة العربية السعودية، وإيماننا المتبادل بأن التعاون بين رواد الاستثمار الجريء المحليين والعالميين ضروري لتوسيع المنظومات الجديدة بشكل مستدام". أضاف: "يتيح لنا هذا التعاون دمج خبرتنا العالمية في توسيع الأعمال مع ما تتمتع به 3Ventures من رؤى ميدانية وقدرة على التنفيذ، لنتمكن معاً من بناء بُناة المستقبل في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

من خلال هذه المبادرة، تهدف المؤسستان إلى جلب أفضل الممارسات العالمية في تصميم المشاريع، والانضباط الاستثماري، والمعرفة التشغيلية إلى المملكة العربية السعودية، مما يساعد على تسريع رحلة البلاد نحو التحول إلى مركز عالمي للتكنولوجيا.

قال زياد مسلم من جانبه، الرئيس التنفيذي لشركة 3Ventures : "هذه الشراكة هي أكثر من مجرد رأس مال، بل تتعلق ببناء أسس اقتصاد ابتكار دائم. نحن نصمم معاً نموذجاً يُمكّن المؤسسين السعوديين، ويجذب المستثمرين العالميين، ويرسخ مكانة المملكة كقائد في مجال ابتكار التكنولوجيا القائمة على الذكاء الاصطناعي".

بمرور الوقت، ستكون هذه المبادرة بمثابة حافز للابتكار في القطاعين الخاص والعام في المملكة العربية السعودية، وستزود رواد الأعمال والشركات والمستثمرين بالأدوات اللازمة لتوسيع مشاريع عالمية المستوى من داخل المملكة.

قدّمت شركة HDVentures الدعم لهذه الشراكة والاستثمار بصفتها مستشار أعمال، وشركة Willkie Farr & Gallagher بصفتها مستشاراً قانونياً.

نبذة عن 3Ventures

3Ventures هي بيت للاستثمار الجريء والابتكار، يقع مقرها الرئيسي في المملكة العربية السعودية، وتركز على بناء وتمويل وتوسيع المشاريع التكنولوجية في جميع أنحاء المملكة. تعمل المجموعة من خلال ثلاثة خطوط عمل أساسية: صندوق (3Ventures Fund) 3Ventures ، واستوديوهات (3Ventures Studios) 3Ventures ، وابتكارات (3Ventures Innovation) 3Ventures . تتعاون مع الشركات والجهات الحكومية وشركات التكنولوجيا العالمية لتصميم وتنفيذ استراتيجيات الابتكار، وبناء المشاريع من الصفر، ورعاية منظومات المؤسسين.

نبذة عن Insight Partners

Insight Partners هي شركة استثمار عالمية في قطاع البرمجيات، تدخل في شراكات مع شركات التكنولوجيا والبرمجيات والإنترنت الناشئة والشركات في مرحلة التوسع التي تقود تغييراً تحويلياً في صناعاتها. حتى 30 يونيو 2025، بلغت قيمة الأصول التنظيمية الخاضعة لإدارة الشركة أكثر من 90 مليار دولار أمريكي. استثمرت Insight Partners ، التي يقع مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك، في أكثر من 875 شركة حول العالم، ونجحت أكثر من 55 شركة ضمن محفظتها في الوصول إلى مرحلة الاكتتاب العام الأولي ( IPO ). تتمثل مهمة Insight في إيجاد وتمويل المديرين التنفيذيين أصحاب الرؤى والعمل معهم بنجاح، وتزويدهم بخبرة عملية متخصصة في مجال البرمجيات طوال رحلة نموهم، بدءاً من استثمارهم الأول وحتى الاكتتاب العام الأولي. لمزيد من المعلومات حول Insight وجميع استثماراتها، تفضل بزيارة insightpartners.com أو تابعنا على منصة X عبر @insightpartners .

شعار - https://mma.prnewswire.com/media/2359770/Insight_Venture_Management__Logo.jpg