Instinctif Partners تطلق استشارات السياسة العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمساعدة المؤسسات على التعامل مع عالم متغير

تعيين المستشار الحكومي ألكسندر إم ويجنر شريكًا رئيسًا للسياسة العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 30 نوفمبر / تشرين ثاني 2023 /PRNewswire/ -- تعمل شركة Instinctif Partners، وهي شركة استشارية رائدة في مجال الاتصالات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، على توسيع عروضها المتعلقة بالسياسة العامة ذات الشهرة العالمية لتشمل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال إطلاق ممارسة جديدة. يعكس دمج استشارات السياسة العامة في مجموعة خدماتها نموًا مزدوج الرقم على أساس سنوي وديناميكيات إقليمية سريعة التغير. بدءًا من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) وانتقال الطاقة إلى تجدد المنافسة بين دول مجلس التعاون الخليجي وزيادة التوترات الجيوسياسية، تستمر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في التطور، ويبحث العملاء في مختلف القطاعات عن شريك موثوق به لمساعدتهم على اجتياز هذا المشهد.

Instinctif Partners Launches MENA Public Policy Advisory to Help Organizations Navigate a Changing World

ينضم ألكسندر إم ويجنر إلى شركة Instinctif Partners كشريك ورئيس قسم السياسة العامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حاملاً معه 15 عاماً من الخبرة في العيش والعمل في الدوحة ودبي والرياض. ألكسندر مواطن ألماني، حاصل على درجات علمية من جامعة شيكاغو وكلية الخدمة الخارجية بجامعة جورج تاون. وفي الآونة الأخيرة، شغل منصب نائب الرئيس للاستراتيجية والاتصالات في شركة Teneo الاستشارية العالمية للرؤساء التنفيذيين، وقضى عامين في مبادرة مستقبل الاستثمار (FII)، المعروفة أيضًا باسم "دافوس في الصحراء"، حيث قاد شراكات التكنولوجيا و كان جزءًا من فريق الإدارة.

وقد قدم ألكسندر استشاراته للعملاء المؤثرين من الحكومات والشركات والمؤسسات الخيرية في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بالمسائل المتعلقة بالمناصب الاستراتيجية والتنفيذية، وإدارة السمعة والمخاطر، والجيوستراتيجية والتأثير، فضلاً عن دخول السوق. كما أنه عضو في المجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة (AHK)، وغرفة التجارة الأمريكية في أبو ظبي، ومجلس شيكاغو للشؤون العالمية، وهو من خريجي مجتمع المشكلين العالميين التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي (WEF)، وزميل في الجمعية الملكية للفنون (RSA). كما يقدم أيضًا الاستشارات لصندوقين استثماريين بشأن الفرص المتاحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

قالت سامانثا بارتل، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والشريك الإداري في Instinctif Partners: "يسعدنا أن نرحب بألكسندر في الشركة وفي فريقنا القيادي هنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يتمتع بسجل حافل من العمل مع العملاء على أعلى مستوى، وخلفية عالمية، وسمعة قوية كمستشار ومرشد وزميل موثوق به. إن إضافة السياسة العامة إلى خدماتنا الاستشارية سيعزز قدراتنا ويخلق قيمة لعملائنا." "في الأسبوعين اللذين قضاهما معنا ألكسندر، قام بالفعل بتنمية قاعدة عملائنا ويقدم المشورة للعملاء في مؤتمر COP28."

"إنه لمن دواعي سروري الانضمام إلى Instinctif Partners لبناء وتوسيع نطاق وقيادة ممارسة السياسة العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا." كما قال ألكسندر. "لقد كان الفريق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها مرحِبًا بشكل استثنائي. إنه لشرف كبير أن يُطلب مني إنشاء قطاع أعمال جديد تمامًا في المنطقة، وأنا متحمس لمواجهة هذا التحدي الجديد. من وجهة نظري، هذا هو الوقت المناسب للقيام بذلك، وفرصة رائعة للمساهمة في النجاح الكبير الذي حققته شركة Instinctif Partners في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحت قيادة سامانثا."

وقال إد أموري، الرئيس التنفيذي لشركة Instinctif Partners: "إنها خطوة مهمة واستراتيجية بالنسبة لشركة Instinctif Partners لنشر ممارسة السياسة العامة الطويلة الأمد والمزدهرة في أفريقيا وأوروبا عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المزدهرة". "يُعَد ألكسندر إضافة هائلة للفريق، حيث سيساهم بمنظور عالمي فريد وخبرة إقليمية عميقة من شأنها أن تعود بالنفع على الشركة وعملائنا."

لقد حددت الشراكة دائمًا عمل شركة Instinctif Partners، وبهذه الروح، وانطلاقًا من مهمتها المتمثلة في خلق قيمة للعملاء، تقدم الشركة الآن عروض سياستها العامة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ستتخصص هذه الممارسة في تقديم المشورة للعملاء من الشركات من جميع الأحجام بشأن دخول السوق، بما في ذلك تحديد المواقع الاستراتيجية، والاستخبارات التنافسية، والمرونة التنظيمية، وزيادة رأس المال، بالإضافة إلى العلاقات الحكومية وإشراك أصحاب المصلحة على نطاق أوسع. لمعرفة المزيد و/أو استكشاف التفويض المحتمل، يرجى التواصل مع ألكسندر عبر [email protected] .

نبذة عن Instinctif

Instinctif Partners هي شركة استشارات اتصالات الأعمال في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. باعتبارنا شركاء في التغيير، فإننا نساعد على التنقل في قواعد المجتمعات المتغيرة باستمرار. نحن نقدم خدمة متكاملة تعتمد على الخبرة في مجال الاتصالات، وأسواق رأس المال، والمحتوى والتصميم، والرقمنة، والرؤى، والشؤون العامة والاستدامة. هدفنا هو بناء الثقة من خلال الشفافية والصدق، حتى نتمكن مع عملائنا من أن نكون قوة من أجل الخير.