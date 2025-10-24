Iovate تُقدِّم علامتها التجارية MuscleTech® في «معرض دبي ماسل شو 2025» وتستعرض الابتكار والأداء والريادة العالمية في التغذية الرياضية

تورونتو، 24 أكتوبر 2025 / PRNewswire / -- أعلنت شركة ( «Iovate» ) Iovate Health Sciences International Inc اليوم أنّ علامتها التجارية الرائدة في مجال التغذية الرياضية MuscleTech® ، ستعرض مجموعتها المتطورة من مكملات الأداء في « معرض دبي ماسل شو ( Dubai Muscle Show ) »، الحدث الرائد للياقة البدنية وكمال الأجسام في الشرق الأوسط، والمقام خلال الفترة من 24 إلى 26 أكتوبر 2025 في مركز دبي التجاري العالمي.

وبناءً على الزخم الذي حققته العلامة بعد ظهورها الأخير في Olympia Weekend في لاس فيغاس، تصل العلامة إلى دبي للتواصل مع مجتمع اللياقة العالمي سريع النمو وتسليط الضوء على العلم والابتكار اللذين يقودان نجاحها. ستُعرَض منتجات MuscleTech ® بشكل بارز بالتعاون مع الشريك Megastar ، أحد اللاعبين الرئيسيين في صناعة التغذية الرياضية بالمنطقة.

وقال نيك ريني، كبير المسؤولين التجاريين في :Iovate Health Sciences «يُعدّ معرض دبي ماسل شو واحدًا من أكثر فعاليات اللياقة البدنية إثارة في العالم، ونحن فخورون بالعودة مع شركائنا في المنطقة لعرض أفضل ما تقدمه منتجات «MuscleTech® . وأضاف: «إن التزامنا بالشفافية والجودة والأداء هو ما يميّزنا، وينعكس ذلك في كل ما نقوم به، بدءًا من تركيباتنا المتطورة ووصولًا إلى اعتراف Consumer Reports بمنتجاتنا مؤخرًا. فقد صنّفتنا المؤسسة بأننا العلامة الوحيدة لمسحوق البروتين الخالي من أي مستويات رصاص قابلة للكشف بين جميع المنتجات التي خضعت للاختبار».

وعلى مدار الحدث الذي يستمر ثلاثة أيام، سيشهد الحاضرون عروضًا مباشرة للمنتجات، ويلتقون برياضيّي MuscleTech ® بليسينغ أووديبو (« The Boogieman» ) ويونس أكبولوت، ويجرّبون أحدث الابتكارات بما في ذلك Nitro-Tech® Whey Gold (إصدار محدود بنكهة كريمة الموز)، والأحماض الأمينية الأساسية (EAA) ، وأقراص الكرياتين القابلة للمضغ. كما ستُتاح للحاضرين فرصة الفوز بهدايا حصرية، والمشاركة في أنشطة تفاعلية على وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاهدة مقاطع فيديو يومية تسلّط الضوء على طاقة المعرض وحماسه.

يعزّز الظهور هذا العام في «معرض دبي ماسل شو» الحضورَ المتنامي لشركة Iovate في أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يستمر الطلب على التغذية الرياضية عالية الجودة والمدعومة علميًا في الارتفاع. وتفخر Iovate بدعم هذا التوجّه بتركيبات MuscleTech ® المبتكرة، المصمَّمة لمساندة سعي كل رياضي نحو بلوغ ذروة الأداء.

نبذة عن Iovate

تأسست Iovate عام 1995 في أوكفيل بكندا، وهي شركة رائدة في مجال التغذية تقدّم منتجات عالية الجودة للتغذية النشطة وإدارة الوزن تتميز بالابتكار والفعالية. تطرح الشركة مجموعة من العلامات التجارية الرائدة في فئاتها، منها MuscleTech ® و Six Star ® و Purely Inspired ® و Hydroxycut® ، وتسعى لأن تكون الشركة الأولى عالميًا في توفير أسلوب حياة صحي قائم على التغذية النشطة وإدارة الوزن، بما يُمكّن المستهلكين في كل مكان من عيش حياة أكثر نشاطًا. تتوفر منتجات Iovate في جميع قنوات التوزيع الرئيسية، بما في ذلك متاجر الأغذية والصيدليات والمتاجر الكبرى والنوادي ومتاجر الأطعمة الصحية والمتاجر الإلكترونية، وذلك في أكثر من 140 دولة حول العالم.

