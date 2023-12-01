itel تكشف عن شعار جديد يُحدث تحولًا في مفهوم خدمة الحياة الذكية في الأسواق المتنامية

حققت itel، العلامة التجارية العالمية التي توفر منتجات الحياة الذكية قفزة هائلة إلى الأمام مع إطلاق شعارها الجديد وهوية علامتها التجارية، واعدة بنهج ثوري لعيش حياة ذكية في الأسواق التي تفتقر إلى الخدمات.

شنجن، الصين، 1 ديسمبر 2023 /PRNewswire/ - -- إن itel، العلامة التجارية العالمية الرائدة للحياة الذكية الملتزمة بتوفير منتجات إلكترونية استهلاكية عالية الجودة وبأسعار معقولة، متحمسة للإعلان عن المبادرة التحويلية لإعادة تسمية علامتها التجارية التي تتضمن شعارًا جديدًا وهوية لعلامتها التجارية. تشير هذه الخطوة إلى لحظة حاسمة في تاريخ العلامة التجارية، حيث تمزج بين الجماليات العصرية ومهمتها الأساسية لتلبية الاحتياجات التكنولوجية للأسواق التي تفتقر إلى الخدمات.

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كجزء من التزامها المستمر بتحسين جودة الحياة لدى المستهلكين في الاقتصادات الناشئة، تعاونت itel مع DesignStudio، وهو فريق تصميم عالمي يعمل على إنشاء الشعارات التي تحمل الطوابع الشبابية والحيوية والتطلعية ومقره في أستراليا. ورغم ذلك يحتفظ هذا التغيير الكبير عن التصميم السابق بفقاعة الكلام الشهيرة، مما يدل على تفاني itel بفكرة التواصل والاتصال.

الشعار الجديد، المزين باللون الأرجواني النابض بالحياة، ينبعث منه هالة إيجابية وشبابية، ما يؤكد التزام itel الثابت بالبقاء ديناميكيًا في المشهد التكنولوجي سريع التطور. أما الزاوية المائلة إلى الأمام المتسقة في أنحاء الشعار، فهي ترمز إلى تركيز itel في المستقبل على تعزيز المجتمعات ودعمها من خلال منتجاتها وخدماتها المبتكرة.

بتأسيس itel قبل 16 عامًا، تطورت من علامة تجارية للهواتف المحمولة إلى علامة تجارية شاملة "للحياة الذكية"، فتقدم نظامًا بيئيًا متنوعًا من المنتجات. وتشمل itel الآن مجال الهواتف الذكية والإكسسوارات ومنتجات العناية الشخصية والأجهزة المنزلية بهدف توفير خدمات النظام البيئي التي تُحَسِّن من حياة العملاء في الأسواق الناشئة.

من خلال احتفاظها بمكانتها البارزة في الصناعة، تفتخر itel بتصنيفها على أنها في المرتبة الأولى عالميًا في فئة الهواتف المميزة وأيضًا العلامة التجارية رقم 1 عالميًا للهواتف الذكية التي تقل عن 75 دولارًا، وذلك وفقًا لبيانات مبيعات شركة البيانات الدولية في الربع الثاني من عام 2023.

قال برونو لي، المدير العام لشركة itel، "إن الابتكار لا يتعلق بالتغيير فحسب، بل يتعلق بالتطور لتلبية احتياجات المستهلكين المتطورة باستمرار. وإعادة تسمية itel هي شهادة على التزامنا الثابت بتوفير تكنولوجيا ذكية ومبتكرة وسهلة الوصول وتمكين الأفراد والمجتمعات في الأسواق الناشئة. فنحن ما زلنا مكرسين لهدفنا الأصلي المتمثل في 'الاستمتاع بحياة أفضل'، وهذا التحول هو خطوة جريئة إلى الأمام في تلك الرحلة،".

نبذة عن الشركة:

itel هي علامة تجارية عالمية تقدم إلكترونيات ميسورة التكلفة وعالية الجودة. بتطورها من علامة تجارية للهواتف المحمولة إلى علامة تجارية توفر منتجات "الحياة الذكية"، حصلت على المرتبة الأولى كعلامة تجارية عالمية توفر منتجات تقل عن 75 دولارًا وحصلت أيضًا على لقب العلامة التجارية الرائدة للهواتف المميزة في عام 2023.

https://www.itel-life.com/

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2289366/image_1.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2289367/image_2.jpg