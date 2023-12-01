itel представляет новый логотип, заново осмысляя Smart Life на развивающихся рынках

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itel

01 Dec, 2023, 11:26 ET

Мировой бренд в сегменте «умного» образа жизни, itel, делает значительный рывок вперед, запуская новый логотип и айдентику бренда, обещая революционный подход к «умному» образу жизни на рынках, испытывающих дефицит товаров и услуг.

ШЭНЬЧЖЭНЬ, Китай, 1 декабря 2023 г. /PRNewswire/ -- itel, один из ведущих мировых брендов в области «умного» образа жизни, нацеленный на предоставление доступных и высококачественных продуктов в сегменте потребительской электроники, рад объявить о ребрендинге, который затронул логотип и айдентику бренда. Данный шаг символизирует поворотный момент в истории бренда, в котором соединены современная эстетика и главная миссия – удовлетворять технологические потребности рынков, недостаточно обеспеченных товарами и услугами.

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itel - new logo
itel - new logo
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В рамках целенаправленной политики по улучшению качества жизни потребителей из развивающихся экономик мира, itel начала сотрудничество с компанией DesignStudio, мировой дизайнерской командой из Австралии, которой было поручено создание молодежного, заряженного энергией и перспективного логотипа. При существенном отличии нового дизайна логотипа от предыдущего сохранена легендарная выноска «пузырь», символизирующая приверженность компании itel коммуникации и подключаемости.

Яркий пурпурный оттенок, выбранный для нового логотипа, источает положительный и молодежный вайб, отражая желание itel оставаться динамичной компанией в быстро развивающейся технологической среде. Угол наклона всего логотипа символизирует устремленность компании itel в будущее, расширяя возможности и поддерживая сообщества через инновационные продукты и услуги.

Основанный 16 лет назад, itel прошел путь от бренда мобильных телефонов до полноформатного бренда «smart life», предлагая диверсифицированную экосистему продуктов. Теперь под брендом itel производятся смартфоны, аксессуары, продукты личной гигиены, а также бытовая техника. Компания предлагает услуги экосистемы, которые улучшают жизнь потребителей на развивающихся рынках.

Сохраняя свое солидное положение в отрасли, itel с гордостью носит звание Глобального бренда № 1 в категории фичерфонов и Глобального бренда № 1 в категории смартфонов стоимостью до $75 на основании данных по продажам IDC во 2 квартале 2023 г.

«Инновации это не просто про изменения, это про развитие ради удовлетворения постоянно растущих запросов потребителей. Ребрендинг itel – это свидетельство нашей целенаправленной политики предоставлять доступные и инновационные «умные» технологии, которые расширяют возможности как отдельных людей, так и целых сообществ на развивающихся рынках. Мы сохраняем преданность нашей первоначальной цели «Enjoy Better Life» (Живи лучше), и это преобразование – смелый шаг вперед на этом пути», – сказал Бруно Ли (Bruno Li), генеральный директор компании itel.

О компании:

itel, мировой бренд, предлагает доступную и высококачественную электронику. Пройдя путь от производителя мобильных телефонов до бренда сегмента «smart life» он закрепил за собой статус Глобального бренда № 1 среди производителей смартфонов стоимостью до $75 и ведущего бренда фичерфонов в 2023 году.

https://www.itel-life.com/

Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/2289366/image_1.jpg
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2289367/image_2.jpg

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