J Law يسجل رقمًا قياسيًا على مدى عامين بعائد تراكمي قدره 1,499% في بطولة United States Investing Championship

نيويورك، 27 فبراير 2026 /PRNewswire/ -- يوسع Law Wai-Sum، المتداول من هونغ كونغ المعروف باسم J Law، نشاطه في التثقيف الاستثماري عبر منصته JLawStock ليشمل السوق العالمية، بعد أن حقق عائدًا تراكميًا قياسيًا بنسبة 1,499% على مدى عامين في القسم الأعلى من بطولة United States Investing Championship.

حقّق Law مكسبًا بنسبة 353.9% في عام 2024، تَبِعه عائدٌ بنسبة 252.3% في عام 2025، ليحصد المركز الأول في القسم للعام الثاني على التوالي. وعلى مدى الفترة نفسها البالغة عامين، حقق مؤشر S&P 500 ارتفاعًا بنحو 47%، بناءً على البيانات التي نشرتها المسابقة.

تتابع البطولة السنوية، التي تأسست عام 1983، حسابات أموال حقيقية موثقة عبر فئات متعددة، وتنشر تصنيفات أداء مُدقَّقة. وقال المنظمون إن 579 مشاركًا دخلوا منافسات عام 2025. تنافس Law في قسم Money Manager Verified Ratings، الذي يتطلب حدًا أدنى لرصيد البدء يبلغ مليون دولار أمريكي.

وفي مقابلة، عزا Law هذه النتائج إلى الانضباط في التنفيذ.

وقال: "يركز معظم الناس على إيجاد استراتيجية سحرية. ما يجعل الأداء قابلاً للتكرار هو عملية تقلل من الأخطاء المكلفة وتضع التحكم في المخاطر أولاً".

وأضاف Law أن المستثمرين الأفراد يمكنهم تحسين نتائجهم من خلال الالتزام بثلاثة مبادئ: تقليل تكرار التداول للحد من أخطاء التنفيذ وتكاليف المعاملات، وتكييف الأطر الراسخة مع القيود الشخصية مثل توفر الوقت والقدرة على تحمّل المخاطر، وتعديل التكتيكات مع تطور ظروف السوق.

وقال: "إن الاستراتيجية التي تحقق أداءً جيدًا في بيئة ما قد تحقق أداءً ضعيفًا في بيئة أخرى".

وقال Law، الذي يتداول في أسواق الولايات المتحدة انطلاقًا من آسيا، إن فروق التوقيت ليست التحدي الأساسي.

وأضاف: "فروق التوقيت ليست المشكلة الحقيقية، بل التداول العاطفي. يعتمد النجاح على الإعداد المسبق وتحديد فرص تتسم بتوازنٍ مواتٍ بين المخاطر والعوائد قبل جرس الافتتاح".

بعد المسابقة، قال Law إنه يخطط لتوسيع نشاطه في التثقيف الاستثماري عبر JLawStock انطلاقًا من سنغافورة، بما في ذلك تطوير مواد تعليمية باللغة الإنجليزية وأطر تحليلية منظمة تستهدف المستثمرين في أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.

تقدّم منصة JLawStock أطر تداول منظمة للمستثمرين الأفراد. ويركز منهجها على تقنيات التداول الاحترافية، والانضباط، والعقلية المطلوبة للمشاركة طويلة الأجل في الأسواق. وقد استقطبت البرامج متداولين بدوام كامل، ومؤثرين ماليين، ومديري صناديق.

وقال Law: "أرغب في رفع مستوى التثقيف الاستثماري. وتمكين المستثمرين من اتباع عملية ذات مستوى احترافي عالٍ هو مهمتي التالية".

نبذة عن بطولة United States Investing Championship

تأسست بطولة United States Investing Championship في عام 1983، وهي مسابقة استثمار بأموال حقيقية تتابع أداء المشاركين عبر أقسام متعددة، وتنشر التصنيفات السنوية.

نبذة عن J Law

يُعد (Law Wai-Sum) J Law فائزًا مرتين بقسم الأسهم بقيمة مليون دولار أمريكي فأكثر في بطولة United States Investing Championship. ويدير قناة للتثقيف الاستثماري ويطوّر محتوى تدريبيًا يركّز على اتخاذ القرارات المنهجية، وأطر الاتجاه والزخم، وإدارة المخاطر.

بيان إخلاء المسؤولية:

هذا البيان لأغراض إعلامية وتثقيفية فقط ولا يشكّل نصيحة استثمارية، أو عرضًا، أو طلبًا. ينطوي التداول والاستثمار على مخاطر، والأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. لا يقدّم J Law توصيات استثمارية شخصية، ولا يدير أموال العملاء.

