J Law ने U.S. Investing Championship में 1,499% रिटर्न के साथ दो-वर्ष का रिकॉर्ड बनाया

252% के लाभ के साथ ट्रेडर ने 2024 के रिकॉर्ड को दोहराया; निवेशकों को शिक्षित करने के व्यापक अभियान की योजना बनाई

न्यूयॉर्क, 27 फ़रवरी, 2026 /PRNewswire/ -- J Law के नाम से प्रसिद्ध हांगकांग के एक ट्रेडर Law Wai-Sum ने United States Investing Championship की शीर्ष डिवीज़न में दो वर्षों में रिकॉर्ड 1,499% संचयी रिटर्न हासिल करने के बाद अपने निवेश शिक्षा बिज़नेस, JLawStock का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विस्तार किया है।

लगातार दूसरे वर्ष इस डिवीज़न में पहला स्थान हासिल करते हुए, Law ने 2024 में 353.9% की बढ़त हासिल करने के बाद 2025 में 252.3% का रिटर्न दिया है। प्रतिद्वंद्वी द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार, इसी दो-वर्ष की अवधि में S&P 500 में लगभग 47% की वृद्धि हुई है।

1983 में स्थापित, वार्षिक चैम्पियनशिप कई श्रेणियों में सत्यापित वास्तविक-धन खातों पर नज़र रखती है और लेखापरीक्षित प्रदर्शन रैंकिंग प्रकाशित करती है। आयोजकों ने बताया कि 2025 के आयोजन में 579 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। Law ने Money Manager Verified Ratings डिवीज़न में प्रतिस्पर्धा की, जिसके लिए न्यूनतम प्रारंभिक शेष राशि 1 मिलियन डॉलर होनी आवश्यक है।

एक साक्षात्कार में, Law ने इन परिणामों का श्रेय अनुशासित निष्पादन को दिया है।

उन्होंने कहा, "अधिकांश लोग जादू की रणनीति खोजने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। प्रदर्शन को दोहराने योग्य बनाने वाला तत्व एक ऐसी प्रक्रिया है जो महंगी गलतियों को कम करता है और जोखिम नियंत्रण को प्राथमिकता देता है।"

Law ने कहा कि व्यक्तिगत निवेशक तीन सिद्धांतों का पालन करते हुए बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं: लेन-देन की त्रुटियों और लागत को कम करने के लिए ट्रेड की फ्रीक्वन्सी को कम करना; समय की उपलब्धता और जोखिम सहनशीलता जैसी व्यक्तिगत बाधाओं के अनुसार स्थापित ढाँचों को अनुकूलित करना; और बाजार की स्थितियों में बदलाव के साथ रणनीति को समायोजित करना।

उन्होंने कहा, "एक वातावरण में अच्छा प्रदर्शन करने वाली रणनीति, दूसरे वातावरण में खराब प्रदर्शन कर सकती है।"

एशिया से U.S. बाजारों में ट्रेड करने वाले Law ने यह भी कहा कि समय का अंतर मुख्य चुनौती नहीं है।

उन्होंने कहा, "समय क्षेत्र असली मुद्दा नहीं है - भावनात्मक रूप से खरीदारी करना ही असली मुद्दा है। सफलता, तैयारी और शुरुआती घंटी बजने से पहले अनुकूल जोखिम-लाभ स्थितियों की पहचान करने पर निर्भर करती है।"

प्रतियोगिता के बाद, Law ने कहा कि वे सिंगापुर से उत्तरी अमेरिका, यूरोप, मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया के निवेशकों के लिए अंग्रेजी भाषा में सामग्री और संरचित विश्लेषणात्मक ढांचे के विकास सहित अपने निवेशक शिक्षा बिज़नेस, JLawStock का विस्तार करने की योजना बना रहे हैं।

JLawStock रिटेल निवेशकों के लिए संरचित ट्रेडिंग फ्रेमवर्क प्रदान करता है। इसके पाठ्यक्रम में पेशेवर ट्रेडिंग तकनीकों, अनुशासन और दीर्घकालिक बाजार भागीदारी के लिए आवश्यक मानसिकता पर जोर दिया जाता है। इन कार्यक्रमों ने पूर्णकालिक ट्रेडरों, वित्तीय क्षेत्र के प्रभावशाली व्यक्तियों और फंड मैनेजरों को आकर्षित किया है। 

Law ने कहा, "मैं निवेश शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाना चाहता हूँ। निवेशकों को पेशेवर स्तर की प्रक्रिया से सशक्त बनाना मेरा अगला लक्ष्य है।"

United States Investing Championship का परिचय

1983 में स्थापित, United States Investing Championship कई डिवीज़नों में प्रतिभागियों के प्रदर्शन को ट्रैक और वार्षिक रैंकिंग प्रकाशित करने वाली एक वास्तविक धन निवेश प्रतियोगिता है।

J Law का परिचय

J Law (Law Wai-Sum), United States Investing Championship के $1,000,000+ स्टॉक डिवीज़न के दो बार के विजेता हैं। वे एक निवेश शिक्षा चैनल के संचालन और व्यवस्थित निर्णय लेने, रुझान और गति के ढांचे और जोखिम प्रबंधन पर केंद्रित प्रशिक्षण सामग्री विकसित करते हैं।

अस्वीकरण:

यह विज्ञप्ति केवल सूचनात्मक और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश परामर्श, प्रस्ताव या अनुरोध नहीं माना जाना चाहिए। व्यापार और निवेश में जोखिम शामिल होता है, और पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों की गारंटी नहीं देता है। J Law व्यक्तिगत निवेश संबंधी अनुशंसाएं प्रदान नहीं करता है और न ही ग्राहकों के धन को मैनेज करता है।

स्रोत:

https://financial-competitions.com/
https://x.com/USICOfficial/status/2010490410171502877

फोटो - https://mma.prnewswire.com/media/2920851/image_5033102_4466285.jpg

