JA Solar تحتفظ بأعلى تصنيف، وهو AAA في تصنيفات قابلية التمويل البنكي بحسب تقرير PV ModuleTech

بكين، 26 يناير 2024 /PRNewswire/ -- احتفظت JA Solar بتصنيفها AAA في أحدث تقرير لقابلية التمويل البنكي من PV Tech، وهو PV ModuleTech، للربع الرابع من عام 2023، الأمر الذي يعكس مكانة الشركة في مجالات تشمل التصنيع والشحنات والقدرة وتخطيط التكنولوجيا والأداء المالي.

تتمتع الشركة بالتزام طويل الأمد بمفهوم تصميم المنتجات "المصممة لزيادة القيمة من أجل العملاء"، مع التركيز على خلق قيمة طويلة الأجل للسوق العالمية من خلال المنتجات الكهروضوئية ذات انخفاض تكلفة الكهرباء المستوية (LCOE) وتكاليف توازن النظام (BOS).

JA Solar maintains highest AAA rating in PV ModuleTech bankability rankings

ولتلبية طلب السوق على منتجات النوع n العالية الكفاءة، أطلقت JA Solar خلال عام 2023 سلسلة الوحدات DeepBlue 4.0 Pro العالية الكفاءة من النوع n، التي تستند إلى رقائق مستطيلة مقاس 182 مم * 199 مم. تتمتع الوحدة الرئيسية بمقاس 2465 مم × 1134 مم (72 خلية) بقدرة تصل إلى 635 وات بكفاءة 22.8%، مما يجعلها أعلى منتج طاقة بين وحدات السلسلة الـ 182 الحالية في السوق. وفي يناير 2024، أطلقت الشركة سلسلتي "SkyBlue" و"OceanBlue" المصممتين خصوصًا لسيناريوهات الاستخدامات البحرية. مع التمتع بنفس الطاقة العالية والكفاءة العالية وتوليد الطاقة العالي وخصائص الموثوقية العالية لـ DeepBlue 4.0 Pro، تتميز السلسلة أيضًا بمزايا إضافية من بينها مقاومة رذاذ الملح والأشعة فوق البنفسجية والرطوبة والنقاط الساخنة، الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز الموثوقية والمقاومة للظروف المناخية القاسية التي كثيرًا ما تسود في البيئات البحرية.

تتمتع JA Solar دومًا بالإقرار بها كأفضل علامة تجارية للطاقة الكهروضوئية من قبل أبحاث EUPD في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا وأفريقيا، وقد تم الاعتراف بها على أنها "الأفضل أداءً" من قبل PVEL لمدة ثماني سنوات متتالية، و"الأعلى إنجازًا بشكل عام" من قبل RETC لأربع سنوات متتالية.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2327375/JA_Solar_maintains_highest_AAA_rating_in_PV_ModuleTech_bankability_rankings.jpg