JA Solar تحصل على جائزة أفضل علامة تجارية للسوق الأوروبية من EUPD Research

بكين، 28 يونيو 2023 /PRNewswire/ -- في 14 يونيو، حصلت JA Solar على جائزة أفضل علامة تجارية للسوق الأوروبية من EUPD Research في جناحها، مع Markus AW الرئيس التنفيذي لشركة EUPD Research. حضر كل من Hoehner و Jin Baofang، وهما رئيسا مجلس إدارة JA Solar، حفل التصديق.

JA Solar Receives Top Brand PV Award for European Market from EUPD Research

يتم منح Top Brand PV من قبل مؤسسة أبحاث موثوقة ذات شهرة عالمية EUPD Research وتتمتع بسمعة عالية في صناعة الكهروضوئية العالمية وهي دليل على المصداقية العالية للعلامة التجارية الكهروضوئية. من خلال إجراء أبحاث متعمقة على التركيب والموزعين في مختلف الأسواق الكهروضوئية في جميع أنحاء العالم، تختار EUPD Research الشركات المتميزة من حيث الرؤية ورضا العملاء واختيار العملاء ونطاق التوزيع قبل منح جائزة Top Brand PV.

حافظت JA Solar على مكانة رائدة في السوق الأوروبية لسنوات عديدة. في عام 2022، وصلت حصتها السوقية في أوروبا إلى 23%، مع حصة سوقية متميزة في المملكة المتحدة وهولندا تصل إلى 68% و 55% على التوالي. هذا هو انعكاس كامل لسمعة المنتج الممتازة لشركة JA Solar والاعتراف العالي بالسوق.

في السنوات الأخيرة، حصلت JA Solar على جائزة أفضل علامة تجارية PV من قبل EUPD Research في أوروبا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب شرق آسيا وأفريقيا وألمانيا وفرنسا وبولندا وإيطاليا وهولندا وسويسرا والبرازيل والمكسيك وتشيلي ونيجيريا وفيتنام وتايلاند والفلبين، وما إلى ذلك مما يدل على التقدير الكبير الذي فازت به الشركة ومنتجاتها في السوق العالمية.

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JA Solar Technology Co., Ltd. SOURCE