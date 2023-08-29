JA Solar تقوم بتوريد وحدات أول مشروع متصل بالشبكة من النوع n في كوريا الجنوبية

بكين، 29 أغسطس 2023 /PRNewswire/ -- بصفتها شركة رائدة في الصناعة في عصر المنتجات من النوع n، قامت JA Solar مؤخرًا بتوريد 3 ميجاوات من الوحدات من النوع n لمشروع محطة الطاقة الكهروضوئية (PV) Atae/Taejun/Yueun في Jindo-gun، Jeollanam-do، كوريا الجنوبية. تم توصيل المشروع بنجاح بالشبكة في مايو من هذا العام، مما يجعله أول مشروع متصل بالشبكة من النوع n في كوريا الجنوبية. منذ تشغيله، حظي الأداء الممتاز لتوليد الطاقة بإشادة كبيرة.

JA Solar Supplies Modules for South Korea's First n-Type Grid-Connected Project

دخلت JA Solar السوق الكورية الجنوبية لأول مرة في عام 2011 وأنشأت فرعًا في سيول في عام 2018. من خلال منتجاتها عالية الكفاءة وخدماتها عالية الجودة، حافظت الشركة على وجود ثابت في السوق الكهروضوئية المحلية وقدمت وحدات لأكبر مشروع هجين للرياح الشمسية في كوريا الجنوبية، وأكبر مشروع للطاقة الكهروضوئية ثنائي الجانب PERC، إلخ. كانت سلسلة DeepBlue 3.0 من JA Solar من بين الأولى من نوعها التي تفوز بشهادة KS والوحدة الشمسية الصديقة للبيئة عالية التحمل، مما يدل على القدرة التنافسية العالية لمنتجات الشركة في السوق المحلية. في المستقبل، ستستفيد JA Solar بشكل أكبر من مزايا منتجاتها وتقنياتها لتزويد العملاء بخدمات محلية أفضل وتعزيز تطوير سوق الطاقة الكهروضوئية في كوريا الجنوبية.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2185871/JA_Solar_Supplies_Modules_for_South_Korea_s_First_n_Type_Grid_Connected_Project.jpg

JA Solar Technology Co., Ltd. SOURCE