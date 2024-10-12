Jereh تستضيف قمة التآزر في صناعة الغاز الطبيعي وتطلق أول وحدة ضاغطة في المجمع الصناعي الجديد

يانتاي، الصين، 12 أكتوبر/تشرين الأول 2024 /PRNewswire/ -- عُقدت مؤخرًا "قمة Jereh للتآزر في صناعة الغاز الطبيعي" في يانتاي، والتي كانت بمثابة منتدى دولي رائد للحوار الشامل في قطاع الغاز الطبيعي. جمعت القمة، التي انعقدت على خلفية تسارع التحول العالمي في مجال الطاقة، أكثر من 200 من قادة الصناعة والخبراء وأصحاب المصلحة الرئيسيين من حوالي 20 دولة.

Jereh • Natural Gas Industry Synergy Summit First compressor unit produced at Jereh's new Natural Gas Industrial Park was officially unveiled

تضمنت القمة سلسلة من الخطابات الرئيسية القيمة وحلقات النقاش التي تناولت مواضيع هامة، بما في ذلك التطوير التعاوني لصناعة الغاز الطبيعي ودور الابتكار في Jereh. شارك خبراء مرموقون من شركات بارزة، مثل Jereh وConocoPhillips وS&P Global وAriel وCaterpillar وWaukesha وSiemens، تحليلاتهم المتخصصة. وقد ساهم كل من ماركل هوبينيت، رئيس شركة ConocoPhillips الصينية، ومايكل ستوبارد، كبير الاستراتيجيين في مجال الغاز العالمي في شركة S&P Global، وليو هي، الأكاديمي في الأكاديمية الصينية للهندسة، بأفكار قيمة. وقد سلطت مناقشاتهم الضوء على أحدث الاتجاهات والتوقعات المستقبلية للتحول الرقمي في قطاع الغاز الطبيعي، مؤكدين على الحاجة الملحة للتكيف والابتكار في مشهد الطاقة دائم التطور.

كجزء من القمة، تم الكشف رسمياً عن أول وحدة ضاغط يتم إنتاجها في مجمع Jereh الصناعي الجديد للغاز الطبيعي. تدمج هذه المنشأة بين البحث والتطوير والإنتاج والاختبار والخدمات اللوجستية، مما يعزز قدرة Jereh الإنتاجية بشكل كبير. يضاعف المجمع الصناعي الجديد من قدرات الإنتاج ثلاث مرات ويعمل كأساس لتحسين هياكل المنتجات وتحسين كفاءة التسليم. توفر وحدة الضاغط الأولى، التي تم بناؤها وفقًا لمبادئ التصميم والمعايير الفنية الدولية المتقدمة، فوائد كبيرة في الكفاءة والحفاظ على الطاقة وحماية البيئة، ودعم مختلف مراحل استخراج الغاز الطبيعي ومعالجته ونقله.

في سياق تصاعد تغير المناخ والتحديات البيئية، لم تكن الحاجة الملحة للتحول العالمي في مجال الطاقة أكثر إلحاحا من أي وقت مضى. يلعب الغاز الطبيعي، المعترف بنظافته واحتياطياته الوفيرة وبنيته التحتية الناضجة، دورًا حاسمًا في دعم إزالة الكربون من نظام الطاقة العالمي.

في السنوات الأخيرة، شهدت Jereh للغاز الطبيعي نموًا ملحوظًا، حيث رسخت مكانتها كحضور هائل في مجال الطاقة العالمي. تحافظ الشركة على نهج يركز على العملاء، مستفيدة من الابتكار التكنولوجي لتقديم القيمة باستمرار. وخلال القمة، وقعت Jereh اتفاقيات تعاون استراتيجي مع شركاء رئيسيين، مما يدل على تقدم قوي في استراتيجية العولمة.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2527749/Jereh___Natural_Gas_Industry_Synergy_Summit.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2527750/First_compressor_unit_produced_Jereh_s_Natural_Gas_Industrial_Park_officially.jpg