مجموعة Jereh تُسلّط الضوء على حلول الطاقة المعزّزة بالذكاء الاصطناعي وتُعمّق توطين أعمالها في الشرق الأوسط خلال معرض ADIPEC 2025

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 9 نوفمبر 2025 / PRNewswire / -- قدّمت مجموعة Jereh حضورًا قويًا في معرض ADIPEC 2025 ، حيث عرضت أحدث تقنياتها الذكية ومنخفضة الكربون، مؤكدة التزامها طويل الأمد بالتنمية المحلية في منطقة الشرق الأوسط. وبشعار "تشغيل طاقة تُفكّر"، قدَّم عرض Jereh كيف يُسهم الذكاء الاصطناعي والأتمتة وأنظمة البيانات في صياغة الجيل القادم من عمليات الحقول النفطية وحلول الطاقة المستدامة.

Jereh Booth at ADIPEC Jereh at ADIPEC

وخلال الحدث، جذب جناح Jereh التفاعلي اهتمامًا كبيرًا من قادة قطاع الطاقة العالميين والإقليميين، بفضل تقنياتها المعزَّزة بالذكاء الاصطناعي والحلول المتكاملة. ومن أبرز العروض كان نظام التكسير الذكي AI•R FRAC ، الذي يستخدم تقنية الدفع ذات مصادر الطاقة المتعددة الحاصلة على براءة اختراع للتبديل بسلاسة بين مصادر الطاقة: الديزل، والكهرباء، والتوربينات. هذا الابتكار يُعزز الاستقرار التشغيلي وكفاءة استهلاك الطاقة مع الحد بشكلٍ كبير من الانبعاثات. كما كشفت Jereh عن أحدث وحدة أنابيب ملفوفة ذكية وروبوت التفتيش الذاتي InEscort ، وكلاهما مُصمم لتعزيز السلامة والأتمتة والإنتاجية الميدانية في البيئات الصعبة.

لإبداء التزامها القوي بالمنطقة، فقد أعلنت Jereh عن اتفاقية تعاون تاريخية مع ADNOC Drilling خلال فعاليات معرض ADIPEC في 3 نوفمبر. تركز الاتفاقية على التصنيع المحلي لمعدات الطاقة المتطورة، والتطوير المشترك للتقنيات، والتوسع في الأسواق العالمية. هذا الإنجاز هو تعميقٌ للشراكة طويلة الأمد بين Jereh و ADNOC ، ويُمثل خطوة مهمة في التعاون الصناعي بين الصين والإمارات في قطاع الطاقة. ومن المتوقع أن يُعزز هذا التعاون القدرة التنافسية لكلتا الشركتين وأن يدفع عجلة الابتكار في الحلول الذكية للحقول النفطية على مستوى العالم.

يستند توسع Jereh المتنامي في منطقة الشرق الأوسط إلى استثمارات كبيرة في البنية التحتية المحلية. ستعزز قاعدة التصنيع الخاصة بـ Jereh في الشرق الأوسط، التي ستجمع بين التصنيع واللوجستيات والمشتريات والخدمات التقنية، من قدرات الشركة في التوطين وكفاءة عملياتها.

يؤكد معرض ADIPEC 2025 تسارع التقارب بين الذكاء والاستدامة في صناعة الطاقة العالمية. هدف Jereh هو تمكين أسواق الشرق الأوسط والأسواق العالمية بحلول ذكية وموثوقة ومنخفضة الكربون تُحدث أثرًا حقيقيًا لشركائها وللكوكب.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2816242/Jereh_Booth_ADIPEC.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2816243/Jereh_ADIPEC.jpg