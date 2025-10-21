Kexing Biopharm تشارك في مؤتمر تعزيز صناعة الأجهزة الطبية بين المملكة العربية السعودية (الرياض) والصين (شنژن)

شنژن، الصين، 21 أكتوبر 2025 / PRNewswire / -- في 13 أكتوبر، عُقد في الرياض بالمملكة العربية السعودية «مؤتمر تعزيز صناعة الأجهزة الطبية بين المملكة العربية السعودية (الرياض) والصين (شنژن)»، تحت شعار «الأجهزة الطبية نحو الخليج، التعاون لكسب المستقبل». وقد استقطب الحدث ما يقرب من 50 منظمة وشركة صناعية من المملكة العربية السعودية. بتوجيه من لجنة التنمية والإصلاح بمدينة شنژن وتنظيم جمعية صناعة الأجهزة الطبية بشنژن، شهد الحدث مشاركة شركة Kexing Biopharm (رمز السهم: .SH 688136 ( ، بصفتها المبادِرة والقائدة التنفيذية لاتحاد شنژن لتوسُّع صناعة الأدوية والأجهزة الطبية دولياً. وقد حضرت الشركة نيابة عن الاتحاد وأتمَّت توقيعات تعاون رئيسية في المؤتمر.

وفي هذا المؤتمر، رسمت الكلمات التي ألقاها مسؤولون من الجهات الحكومية بشنژن والمشاركون السعوديون المعنيون معالم التعاون الثنائي المستقبلي، كما أبرزت دعم شنژن لشركاتها المحلية في قطاع الأجهزة الطبية نحو «التوجُّه العالمي».

وبصفتها رائدة مشاريع التوسُّع الدولي لقطاع الأدوية والأجهزة الطبية في شنژن، استعرضت Kexing Biopharm خلال المؤتمر توجُّهها الاستراتيجي «الابتكار + التدويل» ومزايا منصَّتها العالمية. كما نقلت الشركة الرسالة الجوهرية لاتحاد شنژن لتوسُّع صناعة الأدوية والأجهزة الطبية دولياً، وهي «التوسُّع التعاوني الدولي وتشارُك الفرص»، مما استقطب اهتماماً واسعاً من الجهات السعودية المحلية.

واستثماراً لهذا المؤتمر، وقَّعت Kexing Biopharm أيضاً اتفاقيةً رسمية مع شركة استشارات في الشؤون التنظيمية والتسجيل الدوائي سعودية محلية.

وفي الوقت نفسه، لدى Kexing Biopharm حالياً عدة منتجات بيولوجية تعاونية قيد التسجيل والاعتماد في المملكة العربية السعودية، من بينها: إنفليكسيماب (Infliximab) ، وبيفاسيزوماب (Bevacizumab) ، وأداليموماب ( Adalimumab ).

مستقبلاً، ستتعاون Kexing Biopharm مع أعضاء اتحاد شنژن لتوسُّع صناعة الأدوية والأجهزة الطبية دولياً والشركاء لمواصلة تعميق حضورها في السوق السعودية والأسواق الأوسع في منطقة الشرق الأوسط، وتسريع طرح المنتجات المتعددة قيد التسجيل، والإسهام بخبرات Kexing في تدويل صناعة الأدوية والأجهزة الطبية الصينية عبر عمليات احترافية ومُتوافقة تنظيمياً ومُتكيِّفة محلياً.

للتواصُل: [email protected] ، Haiyan Zheng