LambdaTest تعلن عن الدورة الأولى من الجوائز التي تكرم بها شركائها

تحتفل منصة LambdaTest بأبرز شركائها في جميع أنحاء العالم الذين كان لهم دور محوري في مساعدة الشركات على تحقيق أهدافها المتعلقة بضمان الجودة ومواكبة عالم اختبار البرمجيات الذي يتغير باستمرار وتكرمهم من خلال جوائز شركاء LambdaTest لعام 2023.

نويدا، الهند وسان فرانسيسكو, 14 فبراير / شباط 2024 /PRNewswire/ -- لأول مرة على الإطلاق، أعلنت LambdaTest، وهي إحدى أفضل المنصات اختبار البرمجيات الموحدة القائمة على السحابة، عن الدورة الأولى من جوائز شركاء LambdaTest لعام 2023، حيث تكرم هذه الجوائز شركاء المنصة في عدة فئات عبر مناطق جغرافية مختلفة لمجهوداتهم وخدماتهم الاستثنائية للاستفادة من المنصة في مساعدة العملاء.

يتمثل الهدف من جوائز شركاء LambdaTest لعام 2023 في تقدير الدور الحاسم الذي لعبه شركاء LambdaTest في مساعدة الشركات على تحقيق أهدافها المتعلقة بضمان الجودة، واعتماد أحدث اختبار البرمجيات، ومواكبة عالم اختبار البرمجيات الذي يتغير باستمرار.

بقلوب مليئة بالتقدير والامتنان، نحتفي اليوم بإنجازات شركائنا البارزة، الذين كان تفانيهم وشراكتهم ركيزة أساسية في نجاحنا المشترك، ونتشرف بتكريم مجموعة من هؤلاء الشركاء الاستثنائيين في الدورة الأولى من جوائز شركاء LambdaTest، ومنهم:

• الشريك العالمي لهذا العام: Accenture

• الشريك المبتكر لهذا العام: Microsoft

• الشريك الصاعد العالمي لهذا العام: Wipro

• شريك العام (في الأمريكيتين): Qualitest

• شريك العام (في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا): QBS Software

• شريك العام (في آسيا والمحيط الهادئ): QualityKiosk

• شريك التكنولوجيا لهذا العام: Katalon

• شريك التكنولوجيا الصاعد: Provar

أشاد Maneesh Sharma، LambdaTest's COO، بالفائزين بقوله: " نحن نقدس دور شركائنا الرئيسي في نمو منصة LambdaTest ، فبدونهم لن نحقق هدفنا الذي يتمثل في مساعدة العملاء في التغلب على التحديات المتعلقة بالجودة والهندسة الرقمية، ونهدف بالجوائز التي أعلنا عنها اليوم إلى تكريم شركائنا الرئيسيين الذين أظهروا التزامًا قويًا تجاه منصتنا ونجاح العملاء، فبدونهم لن تكتمل عروضنا وخدماتنا، وقد ساعدونا أيضًا على التوسع بشكل هائل في عام 2023. أدين بالشكر لجميع شركائنا، وأرسل أحر التهاني للفائزين بجوائز شركاء LambdaTest لعام 2023.

لمعرفة مزيد من المعلومات عن جوائز شركاء LambdaTest لعام 2023، تُرجى بزيارة- https://www.lambdatest.com/partners/partner-awards-2023

ملاحظات للمحررين

للاطلاع على مزيد من المعلومات، يُرجى التواصل مع مكتب LambdaTest الإعلامي:

[email protected]

معلومات عن LambdaTest

LambdaTest هي منصة تنفيذية ذكية ومتعددة القنوات مصممة لتساعد الشركات على تقليل الوقت اللازم لوصول منتجاتها إلى السوق كثيرًا من خلال إنشاء بيئة لتنسيق اختبارات البرمجيات في الوقت المناسب (JITTO)، مما يضمن إصدار برامج عالية الجودة على نحو أسرع والتكيف مع التقنيات الرقمية المتغيرة على نحو أكثر فعالية. يعتمد أكثر من 10 آلاف عميل من الشركات وأكثر من 2 مليون مستخدم في أكثر من 130 دولة على منصة LambdaTest لتلبية احتياجاتهم من خدمات اختبار البرمجيات.

• تسمح سحابة Browser & App Testing للمستخدمين بإجراء اختبارات يدوية وآلية لتطبيقات الويب والهاتف المحمول على أكثر من 3000 متصفح ويب وجهاز حقيقي ونظام تشغيل مختلف.

• تساعد خدمة HyperExecute العملاء على إدارة اختبارات واسعة النطاق وتنسيقها عبر بيئات متنوعة، مثل الأجهزة أو متصفحات الويب المتعددة في وقت واحد على السحابة لأي إطار عمل ولغة برمجة بسرعات فائقة لتقليص الوقت المستغرق لإجراء اختبارات الجودة، مما يساعد المطورين على إنشاء البرامج على نحو أسرع.

لمزيد من المعلومات، تُرجى زيارة، https://lambdatest.com

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