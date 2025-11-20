اختيرت ‎LambdaTest‎ ضمن فئة "المنافسين" في تقرير ‎Gartner® Magic Quadrant™ لعام 2025 لأدوات اختبار البرمجيات المعزَّزة بالذكاء الاصطناعي

التقييم قائم على اكتمال الرؤية والقدرة على التنفيذ

نويدا، الهند وسان فرانسيسكو, 20 نوفمبر / تشرين ثاني 2025 /PRNewswire/ -- جرى تصنيف LambdaTest، وهي منصة رائدة لهندسة الجودة القائمة على وكلاء الذكاء الاصطناعي، من قِبل Gartner ضمن فئة "المنافسين" (Challengers) في التقرير الافتتاحي لعام 2025 من ‎Gartner® Magic Quadrant™ لأدوات اختبار البرمجيات المعزَّزة بالذكاء الاصطناعي. تتوفر نسخة مجانية من هذا التقرير البحثي هنا.

مع صعود وكلاء الذكاء الاصطناعي في سير عمل المطوّرين، تعيد منصة اختبار "الوكيل للوكيل" ( Agent-to-Agent ) التي أطلقتها Lambda Test مؤخرًا تعريف كيفية اختبار المؤسسات لوكلاء الذكاء الاصطناعي والتحقّق من أدائهم، بدءًا من دقّة تدفّق المحادثة والتعرّف على النية، ووصولًا إلى اتساق النبرة والاستدلال المعقّد. ومع تزايد تعقيد تطبيقات الذكاء الاصطناعي، تواجه طرق الاختبار التقليدية صعوبة في مواكبة طبيعتها الديناميكية، وتعمل ابتكارات LambdaTest على سد هذه الفجوة الحرجة.

بالاستفادة من هذا الابتكار، تمكّن سحابة الاختبار القائمة على وكلاء الذكاء الاصطناعي من ‎LambdaTest‎ فرق هندسة الجودة من تسريع دورة حياة الاختبار من خلال الأتمتة والتنسيق الذكيين. ومن خلال إنشاء الاختبارات وإدارتها وتنفيذها بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي، يمكن للفرق تحقيق حلقات تغذية راجعة أسرع، ودقّة اختبار أعلى، وكفاءة محسّنة عبر عمليات الجودة لديها، بما يمكّن المؤسسات من تقديم تجارب رقمية خالية من العيوب على نطاق واسع. كما توفّر المنصّة خادم ‎MCP‎ الذي يتيح للفرق دمج مساعدي الذكاء الاصطناعي الخاصّين بهم بسلاسة مع منصة ‎LambdaTest‎ ، مما يقلّل بشكل كبير من زمن الفرز واستكشاف الأخطاء وإصلاحها. ومن خلال خادم ‎MCP‎ ، يمكن للمستخدمين تشغيل الاختبارات وتنسيقها عبر ‎HyperExecute‎ و ‎Automation Cloud‎ و ‎Accessibility Testing Cloud‎ و ‎Visual Testing Cloud‎ .

ومع تركيز المؤسسات بشكل متزايد على التعاون وجودة الخدمة في مجال اختبار البرمجيات المعزَّزة بالذكاء الاصطناعي، تواصل ‎LambdaTest‎ ترسيخ نهجها الذي يضع العميل في المقام الأول، مع التركيز على تقديم دعم سريع الاستجابة وخدمات سلسة.

قال أسد خان، الرئيس التنفيذي والمؤسّس المشارك في ‎ :LambdaTest‎ «تتطوّر هندسة الجودة بوتيرة أسرع من أي وقت مضى، ويقع الذكاء الاصطناعي في قلب هذا التحوّل»، مضيفًا: «نؤمن بأن تصنيفنا كأحد "المنافسين" ( Challengers ) في تقرير ‎Gartner® Magic Quadrant™ لعام 2025 لأدوات اختبار البرمجيات المعزَّزة بالذكاء الاصطناعي يعزّز التزامنا بإعادة تعريف كيفية تعامل الفرق مع هندسة الجودة، من خلال الجمع بين الابتكار الأصلي بالذكاء الاصطناعي، والسرعة وقابلية التوسّع، والثقة التي تمكّن الفرق من تقديم تجارب رقمية استثنائية.»

لمعرفة المزيد حول منصة هندسة الجودة الأصليّة بالذكاء الاصطناعي من ‎LambdaTest‎ ، يُرجى زيارة https://www.lambdatest.com/ .

Gartner, Magic Quadrant for AI-Augmented Software Testing Tools, By Joachim Herschmann, Sushant Singhal, Ross Power, C.A. . Swan, 6 October 2025.

تُعد Gartner علامة تجارية مسجلة وعلامة خدمة لشركة "جارتنر إنك" ( Gartner, Inc .) والشركات التابعة لها أو أيًا منهما في الولايات المتحدة وعلى الصعيد الدولي. وتُعد ‎Magic Quadrant‎ علامة تجارية مسجّلة لـ ‎Gartner, Inc.‎ و/أو الشركات التابعة لها وتُستخدم هنا بموجب إذن. جميع الحقوق محفوظة.

لا تصادق شركة Gartner على أي بائع أو منتج أو خدمة مذكورة في منشوراتها البحثية، ولا توصى مستخدمي التكنولوجيا بقصر اختياراتهم على البائعين الحاصلين على أعلى التقييمات أو أي تصنيفات أخرى. تتألف منشورات Gartner البحثية من آراء شركة Gartner البحثية، ويجب ألّا تُفسّر على أنّها بيانات تشير إلى حقائق ثابتة. تُخلي Gartner مسؤوليتها عن جميع الضمانات، الصريحة أو الضمنية، فيما يتعلق بهذا البحث، بما في ذلك أيّ ضمانات متعلقة بالقابلية للتسويق أو الملاءمة لغرض معين.

نبذة عن LambdaTest

LambdaTest هي منصَّة هندسة جودة مدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، تمكِّن الفرق من إجراء الاختبارات بذكاء أكبر، وبطرق أكثر كفاءة، وتسرِّع عملية الإطلاق. توفر المنصَّة المُصمَّمة لتلبية الاحتياجات على نطاق كبير، سحابة اختبار شاملة تحتوي على أكثر من 10,000 جهاز حقيقي وأكثر من 3,000 متصفح.

بفضل إدارة الاختبارات المدمجة بالذكاء الاصطناعي، وخوادم MCP ، والأتمتة القائمة على الوكلاء، تدعم LambdaTest أطر العمل الرئيسية مثل Selenium و Appium و Playwright وجميع الأطر الكبرى الأخرى. يوفّر وكلاء الذكاء الاصطناعي مثل HyperExecute و KaneAI قوة الذكاء الاصطناعي والسحابة ضمن سير عمل اختبار البرمجيات، مما يمكِّن من إجراء اختبارات آلية سلسة مع أكثر من 120 عملية تكامل.

يسرِّع وكلاء LambdaTest عملية الاختبار عبر دورة حياة تطوير البرمجيات بأكملها، بدءًا من تخطيط الاختبارات وإنشائها وصولاً إلى الأتمتة والبنية التحتية والتنفيذ والتحليل الجذري للأسباب ( RCA ) وإعداد التقارير.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة .https://lambdatest.com

شعار: https://mma.prnewswire.com/media/1721228/5632148/Lambda_Test_Logo.jpg