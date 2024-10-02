LANDI Global تكشف النقاب عن جهاز C20 Pro الرائد: تعزيز كفاءة البيع بالتجزئة للشركات الصغيرة والمتوسطة وتجربة العملاء باستخدام جهاز ECR الذي يعمل بنظام أندرويد

سنغافورة, 2 أكتوبر 2024 /PRNewswire/ -- تفتخر LANDI Global بتقديم جهاز C20 Pro ECR الذي يعمل بنظام أندرويد 13، وهو منتجنا الرئيسي المصمم لوضع معايير صناعية جديدة في تكنولوجيا البيع بالتجزئة. يجمع هذا الجهاز المبتكر بين التكنولوجيا المتقدمة والتصميم الأنيق، مما يسد الثغرات الحرجة في الأداء والمتانة والجمال.

سد الفجوة التي يعاني منها السوق

LANDI Global Unveils Flagship C20 Pro

يلبي C20 Pro الحاجة إلى أجهزة POS عالية الأداء والمتينة والجذابة بصريًا.

يضمن لك C20 Pro المزود بمعالج Qualcomm Octa-Core ونظام التشغيل أندرويد 13 معالجة سريعة وموثوقية للمعاملات. توفر خيارات الاتصال المتقدمة، بما في ذلك شبكة Wi-Fi مزدوجة النطاق، وBluetooth 5.0، ودعم 4G، تشغيلًا مرنًا ومتسقًا عبر بيئات البيع بالتجزئة المختلفة. يجب أن يعزز التصميم القوي والأنيق أجواء المتجر مع تحمل ظروف ارتفاع حركة المرور في متاجر البيع بالتجزئة.

تلبية طلبات العملاء

ينتظر تجار التجزئة اليوم الكفاءة والتنوع والموثوقية من أنظمة POS الخاصة بهم. تم تصميم C20 Pro لتلبية هذه المتطلبات من خلال معالجة المعاملات السريعة، والاتصال متعدد الاستخدامات، والدعم المحيطي، مما يجعله قابلًا للتكيف مع إعدادات البيع بالتجزئة المتنوعة.

توفر شاشات FHD عالية الدقة صورًا واضحة وحيوية، مما يحسن تفاعل العملاء وتجربة المستخدم بشكل عام.

الفوائد الفريدة والميزات المميزة

يبرز C20 Pro مع معالج Qualcomm Octa-Core، ونظام التشغيل أندرويد 13، وقدرة SoftPOS المبتكرة، مما يسمح للجهاز بدعم مجموعة متنوعة وواسعة من التطبيقات التجارية المختلفة لتلبية احتياجات العملاء الفردية باستخدام جهاز واحد، وبالتالي يمكن لتجار التجزئة الاستفادة من عملية الدفع المبسطة ومرونة معززة وتكاليف أقل.

المزايا التنافسية والقيمة المضافة

يتميز C20 Pro بخيارات الاتصال المتقدمة، والشاشات عالية الدقة، وقدرة SoftPOS التي تميزه في السوق. يمكن لتجار التجزئة الاعتماد على أداء الجهاز المرن والموثوق به، وتجربة المستخدم المحسنة، والراحة التي لا مثيل لها في تمكين معالجة مبيعات التجزئة.

وبالإضافة إلى مزاياها التقنية والجمالية، تلتزم LANDI Global بتوفير خدمات ما بعد البيع الشاملة وتحديثات البرامج الخاصة بِـ C20 Pro. وبالتالي، يجب أن يستفيد عملاء C20 Pro من تلقي الدعم المستمر، وأن تظل أجهزتهم محدثة بأحدث الميزات المتاحة وتحسينات الأمان، مما يوفر راحة البال والقيمة على المدى الطويل.

نبذة عن شركة LANDI Global

تعتبر LANDI Global رائدة في مجال حلول الدفع والحلول المهنية للتجار. تقوم LANDI بشحن ملايين أجهزة نقاط البيع (POS) سنويًا، أي ما مجموعه أكثر من 100 مليون وحدة تم تسليمها. تقدم LANDI أجهزة الدفع PCI، وأجهزة ECRs التي تعمل بنظامي التشغيل أندرويد وويندووز، والأجهزة المحمولة المعتمدة من Google. ملتزمة بالابتكار والجودة، LANDI تشكل بنشاط مستقبل التجارة.

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