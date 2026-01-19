شركة LANDI Global تحتفل بمرور 20 عامًا من الابتكار بإطلاق محفظة حلول الدفع من الجيل التالي، الجهاز P-Series

سنغافورة، 19 يناير 2026 /PRNewswire/ -- يسرُّ LANDI Global، الشركة العالمية الرائدة في حلول الدفع والحلول الاحترافية للتُجار، الاحتفال بذكرى تأسيسها الـ 20 من خلال الكشف عن أكثر محافظها تطورًا لحلول الدفع: جهاز P-Series.

بُني على 20 عامًا من الخبرة، وشكلته سنتان من البحث والتطوير

هذا الإطلاق هو نتيجةُ أكثر من عامين من البحث والتطوير المكثفين، وقد صُمم لتلبية الاحتياجات المتطورة للأمن والأداء في القطاعين المالي والتجزئة على مستوى العالم.

من صميم الحمض النووي لشركة LANDI: الاندماج بين النطاق الصناعي العالمي والقرب المحلي من الأسواق. مع 20 عامًا من الريادة وأكثر من 130 مليون جهاز طرفي منشور، تستفيد LANDI من خبرتها الفريدة لضمان تقديم ابتكار عالمي المستوى، مدعومًا بخبرة متخصصة في السوق، وهي ميزة لا توفرها إلا شركة تمتلك حضورًا محليًا حقيقيًا.

جهاز P-Series: محفظة متكاملة لحلول الدفع من الجيل التالي

محفظة P-Series الجديدة تُجسد عقدين من الخبرة المُثبتة ميدانيًا، إلى جانب أحدث التقنيات المتطورة. وقد صُمِّمت لتوفير معاملات عالية الأداء وآمنة، حيث تتميز بأحدث نظام تشغيل Android 14 وشهادات الأمان PCI v7.x. تغطي سلسلة المنتجات المختلفة ضمن هذه المحفظة جميع احتياجات التجار العصريين:

جهاز P10 Series : مرونة غير مسبوقة من خلال التشغيل اللاسلكي والإعدادات المناسبة للمكاتب، لتوفير إمكانات دفع ذكية وأساسية دون التنازل عن أعلى مستويات الأمان والأداء.

جهاز P20 Series : لوحة مفاتيح بأفضل أداء في عالم يتجه بشكلٍ متزايد نحو الاعتماد على اللمس فقط. يجمع جهاز P20 بين شاشة لمس واضحة بقياس 5 بوصات ولوحة مفاتيح فعلية ليمنح المستخدم ثقة اللمس، في حين تم تصميم جهاز P20-R خصيصًا للموثوقية في بيئات التجزئة عالية الكثافة.

جهاز P30 Series : حيث يلتقي أداء الدفع مع الراحة المتقدمة. مُصمم مع شاشة HD مذهلة بقياس 6.5 بوصة لتجربة استخدام غامرة، أو بإصدار ثنائي الشاشة، إلى جانب إصدار لوحي بقياس 11 بوصة، وجميعها صُمِّمت لدعم تكامل احتياجات الدفع والأعمال.

منظومة واحدة. رؤية واحدة.

قال Patrice Le Marre، الرئيس التنفيذي لشركة LANDI Global: "في LANDI، تمتد رؤيتنا إلى ما هو أبعد من الأجهزة". "نحن ملتزمون بتمكين منظومة التجارة العالمية من خلال التكنولوجيا والشراكات القوية. من خلال الجمع بين الحلول المتكاملة وشبكة شركاء عالمية، نُتيح عمليات دفع سلِسة وآمنة عند كل نقطة تفاعل، بما يسرّع من تكامل حلول الدفع وتطبيقات الأعمال والخدمات الرقمية عند نقطة الدفع".

نبذة عن شركة LANDI

تأسست LANDI عام 2005، وهي مزوّد رائد لحلول نقاط البيع الذكية (Smart POS) في مجالات الدفع، ونقاط الدفع والتنقّل، مع ريادة قوية في الصين، وأكثر من 700 براءة اختراع، ونشر ما يزيد على 130 مليون جهاز طرفي حول العالم. منذ أن أصبحت شركة مستقلة في عام 2022، سرعت LANDI وتيرة توسّعها العالمي لدعم التحول الرقمي على مستوى العالم.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2863614/Payment_Launch.jpg