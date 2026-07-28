LAU الثالثة عالمياً في مواجهة الفقر حسب THE

بيروت, 28 يوليو / تموز 2026 /PRNewswire/ -- احتلت الجامعة اللبنانية الأميركية (LAU) المرتبة الثالثة عالمياً في الهدف الأول(SDG 1) من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والذي يتلخص في "القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان"، وفق تصنيف "تايمز للتعليم العالي للتأثير 2026 Times Higher Education (THE) Impact Rankings، وحازت الجامعة على المركز 55 عالمياً مدعومةً بأداء متميز في عدد من الأهداف، أبرزها الهدف الثامن "العمل اللائق والنمو الاقتصادي"(SDG 8) والهدف السابع عشر (SDG 17) "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف".

LAU's Beirut campus

وشددت تصنيفات "تايمز للتعليم العالي (THE)" لعام 2026 على الأداء المتميز للجامعة اللبنانية الاميركية لجهة التفاعل مع العديد من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، من خلال الاداء التصاعدي على مدى السنوات الأربع الماضية كجامعة عالمية رائدة في مجال المسؤولية الاجتماعية. وهذا ما اتاح للجامعة التقدم من المركز الخامس عالمياً الذي احتلته العام الفائت في النهوض بمسؤولية "القضاء على الفقر" ومواجهته، الى المركز الثالث بفضل برامج المنح الدراسية والمساعدات المالية الواسعة التي تقدمها.

واشار التصنيف ضمن الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة، وتحت عنوان العمل اللائق والنمو الاقتصادي، الى حلول (LAU) في المرتبة 19، في إشارة الى المبادرات والبرامج والمناهج الدراسية العديدة التي تُعزز بشكلٍ كبير حظوظ توظيف الخريجين وإتاحة الفرص الاقتصادية لهم. ومن الإنجازات البارزة الأخرى حصولها على المرتبة 24 من الهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة: الشراكة من أجل تحقيق الأهداف. ما يظهر مدى تأثير الجامعة من خلال شبكتها الواسعة من أطر التعاون المحلية والوطنية والدولية. وعلى الصعيد العالمي، حصدت الجامعة المرتبة 55 عالميًا والأولى على المستوى الوطني اللبناني، مُظهرةً بذلك تقدمًا مطردًا منذ عام 2023، حين كانت ضمن الفئة 601-800، ثم ضمن الفئة 401-600 في عام 2024، وصولًا إلى الفئة 101-200 في العام الماضي.

وتمثل تصنيفات THE Impact تقييمًا عالميًا للجامعات استنادًا إلى مساهماتها في أهداف التنمية المستدامة للامم المتحدة، مما يعكس أثرها الواسع على المجتمع من خلال التزامها بالممارسات المستدامة والمسؤولية الاجتماعية والاندماج المجتمعي.

واعتبر رئيس الجامعة اللبنانية الأميركية الدكتور شوقي عبد الله، أن الأداء المتميز للجامعة، لا سيما في المجالات المتعلقة بالحد من الفقر والتوظيف والصحة والتعليم والمساواة والشراكات، يؤكد دورها المحوري الذي يتجاوز كونها مؤسسة أكاديمية للتعليم العالي. وقال: "هذه النتائج دليل على فعالية الجامعة في المجتمع ولبنان وكامل المنطقة التي تعمل فيها، وسنحتاج الى تعزيز عوامل القوة هذه والبناء عليها مستقبلاً لأنها مؤشر على مدى اتساع نطاق مساهماتنا وتاثيرنا في محيطنا".

واوضح الدكتور نديم فرج الله، رئيس قسم الاستدامة في الجامعة، أن هذه ألاهداف تجسد مجتمعةً بعضًا من أهم إسهامات الجامعة في التنمية المستدامة. وأضاف: "إنها تمثل مجالات أظهرت فيها الجامعة قدرات مؤسساتية متميزة، ووضعت برامج وسياسات فعّالة، وحققت أثرًا ملموسًا، والأهم من ذلك، أنها أثبتت حضورها على مستوى التصنيف العالمي".

ورأى الوكيل الاكاديمي الدكتور جورج نصر، إن هذا الإنجاز يؤكد أن الاستدامة "متأصلة بشكل متزايد في طريقة تدريس جامعة LAU وعملها وتفاعلها مع مجتمعها. كما أنه يُظهر أن الجامعة تحظى باعتراف دولي لعملها الذي له تأثير حقيقي يتجاوز حدود الفصول الاكاديمية".